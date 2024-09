Wrzesień 2024, 9/2024

W momencie, w którym piszę te słowa, sezon na nowe technologie dopiero ma się rozpocząć. Po podpisaniu niepoliczalnych ilości dokumentów, dotyczących poufności, jestem gotowy na nadchodzące premiery, których jako redakcja dotkniemy już lada moment i będziemy dzielić się z tobą wrażeniami przez najbliższe miesiące.

Zanim jednak innowacyjne rozwiązania zagoszczą na łamach „T3”, w ramach wrześniowej rozgrzewki proponuję sporo ciekawych tematów. Jednym z nich jest przybliżenie kwestii Apple Inteliigence – na czym ma polegać, w czym ułatwiać nasze życie? O tym i wielu innych aspektach z nią związanych, przeczytasz w moim artykule. Schodząc bardziej na ziemię, a dokładniej na blat szafki RTV, w tym numerze znalazło się wiele propozycji na ewolucję dźwięku kina domowego w określonych kategoriach. Na zbliżającą się jesień – jak znalazł.

To tylko początek i jestem przekonany, że moje testy i recenzje zaspokoją nawet najbardziej żądne technologii apetyty. Jak zwykle przeczytasz o świetnych okazjach, przereklamowanych produktach i takich, które być może doprowadzą twoją kartę kredytową do stanu wrzenia, ale to co otrzymasz w zamian, da ci taką satysfakcję, o której nawet nie marzył Mick Jagger.

Przejrzyj numer tutaj.