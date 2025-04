Baseus PicoGo – zapas energii zawsze i wszędzie

Firma Baseus wprowadziła na polski rynek serię akcesoriów PicoGo – linię inteligentnych rozwiązań do ładowania przewodowego i bezprzewodowego. W jej skład wchodzą powerbanki Baseus PicoGo 10 000 mAh 45W oraz Baseus PicoGo 10 000 mAh 20W, ładowarka sieciowa Baseus PicoGo 45W i powerbank indukcyjny Baseus PicoGo Qi2 5 000 mAh 20W.Wszystkie te urządzenia zapewniają szybkie i wydajne ładowanie smartfonów, słuchawek, laptopów i innych mobilnych sprzętów – zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i w podróży czy na uczelni.

Jedna ładowarka – wiele możliwości

Powerbank Baseus PicoGo dostępny jest w dwóch wersjach: o pojemności 10 000 mAh i mocy 45 W oraz 10 000 mAh i 20 W. To przenośne ładowarki o dużej wydajności, umożliwiające jednoczesne ładowanie kilku urządzeń.

Model 45W wyposażono w zintegrowany kabel z końcówką USB-C oraz dwa dodatkowe porty: USB-A i USB-C. Wersja 20W oferuje trzy porty – 2x USB-C i 1x USB-A. Oba urządzenia obsługują technologie Power Delivery i Quick Charge 3.0, co przekłada się na szybkie uzupełnianie energii.

Powerbanki Baseus PicoGo poradzą sobie z ładowaniem smartfonów, słuchawek, tabletów, przenośnych konsol, a nawet niektórych modeli laptopów. To uniwersalne rozwiązania, które sprawdzą się niemal w każdej sytuacji.

Przydatnym dodatkiem jest zintegrowany, inteligentny wyświetlacz informujący o poziomie naładowania, napięciu i prądzie wejściowym/wyjściowym. Baseus zastosował także układ czuwający nad bezpieczeństwem ładowania – chroni on zarówno powerbank, jak i podłączone urządzenia przed przegrzaniem czy przepięciami, a jednocześnie dostosowuje moc do wymagań ładowanego sprzętu.

Oba modele są kompaktowe – łatwo zmieścić je w kieszeni. Baseus PicoGo 10 000 mAh 45W waży tylko 200 g (26,3 × 59,7 × 88,2 mm), natomiast smuklejsza wersja 20W to zaledwie 170 g i 15 × 70 × 115 mm.

Dostępne w kolory: czarny i biały.

Cena: Baseus PicoGo 10 000 mAh 45W – 220 PLN, Baseus PicoGo 10 000 mAh 20W – 150 PLN.

Stylowo i bez kabli

Dla osób szukających wygodnego, designerskiego rozwiązania Baseus przygotował powerbank indukcyjny PicoGo Qi2. Urządzenie cechuje się ultracienką konstrukcją, czterema modnymi kolorami i bezprzewodowym ładowaniem o mocy do 15 W.

Powerbank jest kompaktowy (14 × 67 × 104 mm), lekki (170 g) i wyposażony w składany stojak, umożliwiający ładowanie telefonu w pionie lub poziomie – idealne rozwiązanie do oglądania filmów czy wideorozmów.

Pojemność 5 000 mAh wystarcza na kilkukrotne doładowanie telefonu, a magnetyczne mocowanie i technologia Qi2 zapewniają stabilność i wygodę podczas ładowania.

Dodatkowo urządzenie posiada port USB-C z mocą 20W do przewodowego ładowania. Tak jak pozostałe urządzenia z serii, PicoGo Qi2 wyposażono w pełen zestaw zabezpieczeń: przed przegrzaniem, przepięciem i zwarciem.

Dostępne kolory: biały, czarny, różowy, niebieski.

Cena: Powerbank PicoGo Qi2 – 200 PLN.

Mała ładowarka, wielka moc

Ładowarka Baseus PicoGo GaN Fast Charger 45W oferuje szybkie i bezpieczne ładowanie urządzeń mobilnych. Obsługuje standardy Power Delivery 3.0 i Quick Charge, co pozwala np. naładować iPhone’a 15 Pro od 0 do 50% w ok. 30 minut. To idealna propozycja także dla użytkowników tabletów, konsol czy laptopów.

Producent zadbał również o bezpieczeństwo – ładowarka ma zabezpieczenia chroniące przed przegrzaniem i przepięciami. Dodatkowo zastosowano grafenową tarczę chłodzącą, która wspiera technologię GaN6Pro, poprawiając efektywność i eliminując nadmierne nagrzewanie się urządzenia.

Kompaktowa konstrukcja 33 × 33 × 55,7 mm sprawia, że urządzenie doskonale sprawdza się w podróży – jest aż o 54,2% mniejsze niż poprzedni model PicoGo 30W.

Dostępne kolory: czarny, biały.

Cena: Baseus PicoGo Gan Fast Charger 45W – 90 PLN.