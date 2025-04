TEST: Peugeot 2008 GT Hybrid 145 KM

Peugeot 2008 wciąż przyciąga wzrok wśród małych SUV-ów o dość stonowanym wyglądzie, ale nie jest pozbawiony pewnych wad.

Obecna generacja modelu 2008 wciąż prezentuje się świeżo, mimo że od jej światowej premiery minęło już prawie sześć lat. Nie wynika to jednak wyłącznie z efektownego, francuskiego wzornictwa – Peugeot zafundował swojemu podstawowemu SUV-owi solidne odświeżenie, wprowadzając szereg istotnych zmian.

Z zewnątrz model otrzymał nowe „trójpazurzaste” światła LED do jazdy dziennej oraz tylne światła z efektem 3D. Przód zdobi teraz osłona chłodnicy w kształcie tarczy, zgodna z najnowszą stylistyką marki. Dzięki tym modyfikacjom Peugeot 2008 nabrał jeszcze bardziej dynamicznego i nowoczesnego wyglądu.

We wnętrzu również zaszły istotne zmiany. Standardowy, 10-calowy ekran dotykowy systemu multimedialnego obsługuje teraz bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto, a całość działa na zmodernizowanym systemie infotainment. Wygodę podróżowania podnosi nowa, sześciobiegowa, automatyczna skrzynia biegów dostępna w wariancie hybrydowym i manualna w wariancie benzynowym.

Chociaż zmiany są kompleksowe, oznaczają również wyższą cenę. Model 2008 w wersji podstawowej kosztuje teraz 98 500 PLN. Koszt hybrydy to już 119 900 PLN, a tej w testowym wyposażeniu GT – 134 900 PLN. Czy w związku z tym nowy Peugeot 2008 można uznać za atrakcyjny wybór w segmencie małych SUV-ów, czy płacimy tu głównie za styl?

Wejście do Peugeota 2008 przypomina zajęcie miejsca za kierownicą Batmobila – to jedno z niewielu aut, która nie jest w segmencie premium, a daje takie wrażenie. Wnętrze pełne jest ostrych linii, kontrastowego oświetlenia i różnorodnych faktur, tworząc unikalną kompozycję znaną jako i-Cockpit.

Fotele, obszyte połączeniem skóry i zamszu, są dobrze wyprofilowane i oferują trzystopniowe podgrzewanie. Niestety, pasażer nie otrzymał elektrycznej regulacji, co jest drobną niedogodnością. Kolorowe przeszycia nadają wnętrzu odrobinę francuskiego charakteru, a spójność stylistyczna sprawia, że całość wygląda nowocześnie i elegancko.

Jednak nie wszystko jest idealne. Peugeot 2008 ma charakterystyczną, małą i kwadratową, skórzaną kierownicę z perforacją, która dobrze leży w dłoniach, ale jej położenie w stosunku do cyfrowego zestawu wskaźników od dawna pozostawia sporo do życzenia wg wielu użytkowników. Domyślnie kierownica ustawiona jest nisko, co dla wysokich kierowców (powyżej 188 cm) oznacza kolizję z kolanami. Podniesienie kierownicy powoduje jednak nowy problem – blokuje ona górną część ekranu zestawu wskaźników, co może być frustrujące, szczególnie że w modelu 2008 nie znajdziemy wyświetlacza head-up.

Ekran cyfrowego zestawu wskaźników wyświetla dane w technologii 3D, co dodaje mu efektownego wyglądu, ale nie dostarcza nadmiaru informacji – pokazuje głównie podstawowe parametry jazdy. Sam system infotainment to mieszanka nowoczesności i drobnych problemów użytkowych. Choć ekran wygląda świetnie, jego obsługa nie jest intuicyjna. Funkcje sterowania są rozproszone pomiędzy przyciski haptyczne, przełączniki, przyciski na kierownicy i sam ekran dotykowy. Do tego kluczowe opcje klimatyzacji ukryto w menu systemu, co utrudnia ich szybkie dostosowanie.

Bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto to miły dodatek, jednak system miewa problemy ze stabilnością połączenia – zdarzają się rozłączenia i przerwy w transmisji dźwięku. Na szczęście w konsoli centralnej znajdują się dwa porty USB-C oraz ładowarka indukcyjna.

Peugeot nie zapomniał też o możliwościach personalizacji – użytkownik może dostosować menu systemu, schemat kolorystyczny ekranu oraz barwę ambientowego oświetlenia, które elegancko oplata deskę rozdzielczą.

Pod względem praktyczności Peugeot 2008 wypada solidnie jak na standardy małych SUV-ów. Przednie fotele są wygodne, ale w drugim rzędzie przestrzeni jest mniej – wysocy pasażerowie mogą narzekać na ograniczoną ilość miejsca na nogi i głowę. Do tego tylne siedzenia są twardsze niż przednie, a wąskie okna sprawiają, że tylna część kabiny wydaje się nieco klaustrofobiczna.

Schowków jest sporo – dwa miejsca na telefon, uchwyty na kubki, głęboka konsola centralna i niewielki schowek w desce rozdzielczej. Bagażnik o pojemności 434 litrów jest jednym z większych w segmencie, a po złożeniu tylnej kanapy uzyskujemy 1 467 litrów przestrzeni bagażowej. Niestety, wysoki próg załadunku może utrudniać wkładanie cięższych przedmiotów i tych o nieregularnym kształcie.

Biorąc pod uwagę, że testowany przeze mnie model był hybrydowy, warto omówić dodanie silnika elektrycznego do trzycylindrowego silnika 1.2 litra od Stellantis. Hybrydyzacja w crossoverach to połączenie, które coraz częściej przybiera różne formy, a w tym przypadku mamy do czynienia z systemem 48V, który rzadko samodzielnie napędza koła.

Jako jednostka trzycylindrowa, silnik ten ma więcej charakteru i tekstury niż typowe silniki miejskie, a jego działanie w połączeniu z turbosprężarką i silnikiem elektrycznym zapewnia dobre przyspieszenie na żądanie. Nie jest to jednak najpłynniej działający układ – przełączanie między napędem spalinowym a elektrycznym może być odczuwalne, zwłaszcza podczas przyspieszania lub zatrzymywania się. Gdy jednak auto już ruszy, szarpnięcia znikają i układ staje się niemal nieodczuwalny.

Układ kierowniczy jest precyzyjny, co w połączeniu z niską masą własną sprawia, że Peugeot 2008 jest zwrotny i dynamiczny. Adaptacyjny tempomat oraz system kamer 360 stopni ułatwiają manewrowanie, jednak widoczność ograniczają wąskie szyby boczne.

Zawieszenie jest dość sztywne, ale nie powoduje dyskomfortu. Jednak jego charakterystyka ma swoje wady – powtarzające się nierówności drogi mogą wpłynąć na stabilność tylnej osi w sposób nieinwazyjny, ale zauważalny. Jeśli chodzi o zużycie paliwa, jeździłem stosunkowo oszczędnie i osiągnąłem wynik na poziomie około 6 l/100 km.

Peugeot 2008 GT to samochód, który mógłby być niemal idealny – ma świetne prowadzenie, stylowe wnętrze i bogate wyposażenie. Niestety, ergonomiczne niedociągnięcia oraz niedoskonałości systemu infotainment obniżają jego atrakcyjność, a w tej cenie można znaleźć bardziej przestronne modele, takie jak Hyundai Kona, Škoda Kamiq czy Renault Arkana. Czy jednak którykolwiek z nich jest tak stylowy?

Specyfikacja

CENA MODELU TESTOWEGO 134 900 PLN

134 900 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 206 km/h

206 km/h 0-100 KM/H 8,3 sekundy

8,3 sekundy SILNIK 1.2 MHEV

1.2 MHEV MOC 145 KM

145 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 230 Nm