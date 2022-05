Arcade Fire zagra w Warszawie

Po entuzjastycznym przyjęciu singli „The Lightning I, II” i „Unconditional I (Lookout Kid)”, szósty album Arcade Fire, WE, ujrzał światło dzienne.

Premiera WE zbiega się z ogłoszeniem jesiennej światowej trasy Arcade Fire. Po koncertach-niespodziankach światowa trasa koncertowa WE wróci w pełnej produkcji na światowe sceny. Trasa rozpocznie się we wtorek 30 sierpnia w Dublinie i potrwa do 1 grudnia w Toronto. Na koncertach w Europie gościem specjalnym będzie Feist, a występ na warszawskim Torwarze będzie miał miejsce 1 października.

Bilety na wszystkie koncerty będą dostępne w sprzedaży ogólnej od piątku 13 maja od godz. 10:00. Grupa Arcade Fire nawiązała współpracę z PLUS1 (www.plus1.org). Dzięki temu 6 zł z każdego sprzedanego biletu trafia do fundacji KANPE (www.kanpe.org), za pomocą której wsparcie otrzymują najbardziej potrzebujące społeczności na Haiti.

Przedsprzedaż dla klientów Citi Handlowy od środy 11.05 od godz. 10:00

Przedsprzedaż dla klientów Ticketmaster rozpocznie się w czwartek 12.05 o godz. 10:00

Bilety w sprzedaży ogólnej od piątku 13.05 na LiveNation.pl od godz. 10:00