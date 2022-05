Maj 2022, 5/2022

W majowym wydaniu sporo miejsca poświęcamy urządzeniom, które stanowią bardzo duży skok ewolucyjny w swojej klasie. Wystarczy poczytać o okładkowym zestawie Sony PlayStation VR2, by zdać sobie sprawę z tego, jak długą drogę przeszła wirtualna rzeczywistość od punktu poruszania się w niskiej rozdzielczości po pustych placach, do zapowiadanych w tej chwili produkcji growych AAA. To już w tym roku będziemy mogli zasmakować tej zupełnie odmiennej gałęzi rozrywki, w formie, która w końcu ma nie być obarczona licznymi ograniczeniami poprzedników.

Bliżej nas, bo na warsztacie „Magazynu T3″ znalazł się projektor Samsung The Freestyle. Niewielkie urządzenie nie kosztuje dużo w tej kategorii produktów, a gwarantuje wysokiej jakości obraz na dużej powierzchni i przy nawet niewielkiej odległości od ściany. To coś, co jeszcze niedawno wydawało się być nierealne w świecie zdominowanym przez coraz to lepsze telewizory kolejnych generacji.

W dalszej części magazynu przyglądamy się nowej stacji roboczej, a może nawet miniaturowej pracowni artystycznej marki Apple. Mac Studio to potężne urządzenie dla twórców – indywidualnych i pracujących w zespołach – które zostało zamknięte w kompaktowej obudowie.

To oczywiście jednak nie wszystko w tym numerze. Warto zwrócić uwagę na przegląd słuchawek true wireless na każdą kieszeń, popodziwiać dzieło sztuki audio Sonus Faber Omnia, a także przeczytać liczne testy, wśród których warto wymienić chociażby te poświęcone laptopowi ASUS Vivobook Pro 16X OLED czy wielofunkcyjnej ładowarce Anker MagGo 633.

Zapraszam do lektury,

Marcin Kubicki

Przejrzyj numer tutaj.