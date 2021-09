HBO Max zadebiutuje w Europie 26 października, a w Polsce w 2022 roku

HBO Max, serwis streamingowy D2C należący do koncernu WarnerMedia, zadebiutuje w Europie już 26 października tego roku. Pierwszym sześcioma krajami, w których udostępniona zostanie nowa platforma będą: Szwecja, Dania, Norwegia, Finlandia, Hiszpania i Andora.

W 2022 roku serwis HBO Max uruchomiony zostanie także na 14 kolejnych rynkach. Będą to: Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja i Słowenia. W przyszłym roku serwis będzie uruchomiony również w kolejnych krajach.

HBO Max zostanie zaprezentowane europejskiej publiczności podczas specjalnego wirtualnego wydarzenia, które odbędzie się w październiku br. W jego trakcie przedstawiony zostanie zarówno sam serwis, jak również oferta programowa, cenowa oraz wiele więcej.

HBO Max zaoferuje użytkownikom najwyższej jakości rozrywkę, w tym – po raz pierwszy w Europie w ramach jednego serwisu – produkcje, za które odpowiadają ulubione przez widzów marki należące do WarnerMedia, takie jak Warner Bros., HBO, DC czy Cartoon Network; będą wśród nich też nagradzane produkcje Max Originals.

Uruchomienie HBO Max w Europie to dla nas historyczny moment – powiedział Johannes Larcher, Head of HBO Max International. – Filmy i seriale wyprodukowane przez spółki należące do WarnerMedia, takie jak „Harry Potter”, „Gra o tron” ​​czy „Teoria wielkiego podrywu” mają swoich fanów w całej Europie. Serwis HBO Max został stworzony po to, aby zapewnić możliwość wygodnego i intuicyjnego oglądania ulubionych produkcji, jak również pozostałych znakomitych tytułów dostępnych w jego ofercie programowej.

Unikalne i ekskluzywne połączenie kultowych produkcji Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network czy Max Originals, w tym także naszych produkcji lokalnych, stworzy serwis streamingowy, który pokochają fani w Europie – dodała Christina Sulebakk, General Manager HBO Max EMEA. – Widzimy ogromny potencjał we wprowadzeniu w Europie tego bogatego programowo i całkowicie nowego serwisu streamingowego.

Serwis HBO Max zapewni jego użytkownikom kompleksowe ​​doświadczenie płynące z bogatej oferty programowej, szytych na miarę rekomendacji i możliwości personalizowania preferencji oglądania.

HBO Max będzie dostępne zarówno dla nowych użytkowników, jak i użytkowników dotychczasowych serwisów HBO – HBO España, HBO Nordic, HBO Portugal oraz HBO GO (dotyczy to zarówno użytkowników, którzy subskrybują serwis bezpośrednio poprzez stronę internetową, a także tych, którzy mają dostęp za pośrednictwem operatorów).

W maju 2020 roku serwis HBO Max zadebiutował na terenie Stanów Zjednoczonych, a w czerwcu br. został uruchomiony na pierwszych rynkach poza Stanami Zjednoczonymi – w 39 krajach Ameryki Łacińskiej i Karaibów.