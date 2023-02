Nowości w HBO Max na pierwszą połowę lutego

W lutym HBO Max wypełnią nowości filmowe, serialowe oraz poruszające propozycje dokumentalne jak Mariupol: opowieści mieszkańców czy wyczekiwany Johnny Depp kontra Amber Heard.

Poniżej lista wybranych nowości oraz rozpiska dzień po dniu.

Programy i seriale:

Pechowa Hela (Oh Hell!) – Ośmioodcinkowy dramat opowiadający historię z perspektywy 24-letniej Helene, którą wszyscy nazywają po prostu „Hell”. Jak może sugerować jej imię, kobieta przechodzi od jednej katastrofy do drugiej.

Cormoran Strike: Niespokojna krew (C. B. Strike: Troubled Blood) – Strike i Robin zostają zatrudnieni do zbadania swojej pierwszej ważnej sprawy: tajemniczego zniknięcia dr Margot Bamborough w 1974 roku.

(C. B. Strike: Troubled Blood) – Strike i Robin zostają zatrudnieni do zbadania swojej pierwszej ważnej sprawy: tajemniczego zniknięcia dr Margot Bamborough w 1974 roku. Powiedz mi wszystko (Tell me Everything) – Coś jest nie tak z Jonny’m. Krótko mówiąc – jest nastolatkiem. Co zawsze było trudne. Jednak bycie nastoletnim chłopcem z depresją jest jeszcze trudniejsze. Szczególnie dziś w dobie wszechobecnych technologii i nieustannego szumu mediów społecznościowych. Na szczęście Jonny ma wokół siebie gang, na którym może naprawdę polegać. Pytanie, czy jest to rzeczywiście prawdą? Zakorzeniony w prawdziwych obserwacjach dotyczących życia młodych ludzi obraz jest porywającym, zabawnym i prowokacyjnym dramatem o dorastaniu.

Wybrane filmy:

W nieskończoność (Infinite) – Evan McCauley posiada umiejętności, których nigdy się nie uczył, oraz wspomnienia z miejsc, których nigdy nie odwiedził. Mężczyzna jest na skraju załamania nerwowego, ale z pomocą przychodzi mu tajna grupa. Jej członkowie informują go, że jego wspomnienia mogą być prawdziwe – ale pochodzą z wielu poprzednich wcieleń. Wprowadzają Evana do niezwykłego świata, w którym kilku utalentowanych ludzi otrzymuje możliwość ciągłego odrodzenia. Evan musi współpracować z grupą, aby odblokować odpowiedzi w swoich wspomnieniach i ocalić ludzkość przed mężczyzną (Chiwetel Ejiofor), który chce zniszczyć świat, aby w końcu powstrzymać przeklęty cykl reinkarnacji.

Gdzie jest Anne Frank? (Where Is Anne Frank?) – Kitty, wyimaginowana przyjaciółka, do której Anne Frank pisała w swoim pamiętniku, ożywa w dzisiejszym Amsterdamie. Nie zdaje sobie sprawy, że od tamtej pory minęły dekady i wyrusza w podróż, by odnaleźć swoją koleżankę.

Muriel – Handlarka antykami Hélène Aughain (Delphine Seyrig) mieszka w francuskim miasteczku Boulogne wraz ze swoim pasierbem Bernardem (Jean-Baptiste Thierrée), weteranem wojny algierskiej. Pewnego dnia przybywa były kochanek Hélène, Alphonse (Jean-Pierre Kérien). Mężczyzna przywozi ze sobą nową kochankę o imieniu Francoise (Nita Klein) oraz wspomnienia z wojny i ich romansu. Szybko okazuje się, że między bohaterami wyzwala się zbyt duże napięcie jak na jeden dom. Zazdrość, żądze i mroczne sekrety szybko prowadzą do tragedii.

Filmy i seriale dokumentalne:

Kto porwał Madeleine McCann (Prime Suspect: The Madeleine Mccann) – W maju 2007 roku trzyletnia Madeleine McCann zniknęła z wakacyjnego kurortu w Portugalii. Teraz niemiecka policja uważa, że wie, kto jest odpowiedzialny za zbrodnię. Wywiady z dziennikarzami śledczymi dotyczą tego nowego podejrzanego.

(Prime Suspect: The Madeleine Mccann) – W maju 2007 roku trzyletnia Madeleine McCann zniknęła z wakacyjnego kurortu w Portugalii. Teraz niemiecka policja uważa, że wie, kto jest odpowiedzialny za zbrodnię. Wywiady z dziennikarzami śledczymi dotyczą tego nowego podejrzanego. Mariupol: opowieści mieszkańców (Mariupol: the People’s Story) – Historia zniszczenia ukraińskiego miasta Mariupol opowiedziana słowami ludzi, którzy w nim mieszkali. Mariupol jest symbolem tego, co stało się z Ukrainą. Było to nowoczesne europejskie miasto liczące 400 tys. mieszkańców. W ciągu dwóch miesięcy został zniszczone, a ukraińscy urzędnicy szacują, że zginęło ponad 20 tys. jego mieszkańców. Obraz opowiada historię od pierwszych chwil wojny po ostatnie dni oblężonej huty Azovstal i upadku miasta. Jest to opowieść o zbrodniach wojennych i cierpieniu. Mówi także o ludziach, którzy wykazali się niezwykłą odwagą i nieugiętym duchem.

(Mariupol: the People’s Story) – Historia zniszczenia ukraińskiego miasta Mariupol opowiedziana słowami ludzi, którzy w nim mieszkali. Mariupol jest symbolem tego, co stało się z Ukrainą. Było to nowoczesne europejskie miasto liczące 400 tys. mieszkańców. W ciągu dwóch miesięcy został zniszczone, a ukraińscy urzędnicy szacują, że zginęło ponad 20 tys. jego mieszkańców. Obraz opowiada historię od pierwszych chwil wojny po ostatnie dni oblężonej huty Azovstal i upadku miasta. Jest to opowieść o zbrodniach wojennych i cierpieniu. Mówi także o ludziach, którzy wykazali się niezwykłą odwagą i nieugiętym duchem. Johnny Depp kontra Amber Heard (Johnny vs Amber) – Dwuczęściowy dokument prezentuje wybuchowe dowody, intymne archiwa osobiste i pogłębione wywiady z członkami obydwu zespołów prawniczych. Bada sprawę o zniesławienie, która toczyła się przed brytyjskim sądem oraz złożoną kwestię przemocy domowej.

Lutowe nowości w HBO Max dzień po dniu (1-12 lutego)

1 lutego

Pechowa Hela, odc. 1-8

YOLO II, odc. 3

All American V, odc. 9

All American: Nowe początki II, odc. 9

2 lutego

Celeste i Jesse – Na zawsze razem

Mariupol: Opowieści mieszkańców

Superzłoczyńcy: śledztwo

Velma, odc. 7-8

3 lutego

Na planie XX, odc. 5

Kto porwał Madeleine McCann, odc. 1-3

W nieskończoność

Traffic

Któryś jest w niebie

Świnka

Dos Estaciones

Finlandia

Mgnienia miłości

4 lutego

Total DramaRama III, odc. 1-26

Thomas and Friends XXV, odc. 40-52

Teoria gry z Bomanim Jonesem II, odc. 3

Piotruś Pan

Gdzie jest Anne Frank?

5 lutego

Parallel Mothers

6 lutego

Hiroszima, moja miłość

Muriel

Mała lekcja miłości

The Last of Us, odc. 4

7 lutego

Młody Sheldon VI, odc. 11

Winchesterowie, odc. 9

Szpieg wśród przyjaciół, odc. 1-6

Cormoran Strike: Niespokojna krew, odc. 1

8 lutego

YOLO II, odc. 2

All American II, odc. 10

All American: Nowe początki II, odc. 10

Diler

Aqua Teen Forever: Plantasm

Wszystko, co żyje

9 lutego

Johnny vs Amber, odc. 1-2

Powiedz mi wszystko, odc. 1-6

Velma, odc. 9-10

Przy odrobinie szczęścia

10 lutego

Na planie XX, odc. 6

T2 Trainspotting

Bruno Reidal: Spowiedź mordercy

11 lutego

Craig of the Creek IV, odc. 2

Craig of the Creek IV, odc. 11-20

Teoria gry z Bomanim Jonesem II, odc. 4

Piotruś Królik

12 lutego

Marc Maron: Z marazmu w mrok