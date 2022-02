Tears for Fears wraca z albumem po 17-letniej przerwie

Brytyjski duet Tears For Fears wydaje pierwszy studyjny album od 17 lat. „The Tipping Point” to zdaniem wielu wpływowych mediów, w tym Pitchforka, Vulture czy Stereogum, jedna z najbardziej wyczekiwanych płyt 2022 roku. To śmiałe, piękne i pełne siły brzmienie duetu, który tworzą Roland Orzabal i Curt Smith.

W październiku 2021 roku zespół zaprezentował pierwszy, a zarazem tytułowy utwór „The Tipping Point” o cierpieniu po stracie bliskiej osoby, która odeszła po długiej chorobie.

Drugim singlem był „No Small Thing”, do którego teledysk ukazuje konflikt między indywidualnymi wolnościami a zbiorą odpowiedzialnością.

Ostatni numer promujący dzieło, „Break The Man”, traktuje o sile kobiety, upadku patriarchatu i potrzebie damsko-męskiej równowagi na świecie. Towarzyszący teledysk zainspirowany został tekstem utworu. Klip przedstawia patriarchalną rzeczywistość; miejsce niekończących się hierarchii, zbudowanych na ślepym poświęceniu i niepewnych strukturach. Z wewnątrz ten świat wydaje się nieskończony, ale z zewnątrz to zaledwie zabawka w dłoni naszej Matki Ziemi.

Tears For Fears to jeden z kultowych zespołów lat 80. Grupa sprzedała ponad 30 milionów płyt i wylansowała takie single, jak „Shout”, „Everybody Wants To Rule The World”, „Mad World”, „Sowing The Seeds Of Love” czy „Woman In Chains”. Duet zadebiutował w 1983 roku płytą „The Hurting”, na której znalazły się hymny „Mad World”, „Change” i „Pale Shelter”. Drugi album „Songs from the Big Chair” (1985) zapewnił grupie nagrodę BRIT za „Everybody Wants to Rule the World” i pięciokrotnie pokrył się platyną, docierając na szczyt zestawienia Billboard Top 200. Ostatnią płytą Tears For Fears w latach 80. była „The Seeds of Love” (1989). Następnie ukazały się wydawnictwa „Elemental” (1993), „Raoul and the Kings of Spain” (1995) oraz „Everybody Loves a Happy Ending” (2004). W 2013 roku Tears For Fears wrócili z pierwszym nagraniem od dekady, coverem „Ready to Start” Arcade Fire.

Piosenki Tears for Fears były wykorzystywane jako sample przez takich artystów jak The Weeknd, David Guetta czy Kanye West, a swoje interpretacje przebojów duetu przedstawili chociażby Lorde, Adam Lambert i Disturbed. Ponadto utwory zespołu usłyszeć można w filmach „Donnie Darko” i „Straight Outta Compton” czy serialach „Prawo ulicy” i „Mr. Robot”.