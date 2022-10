Piosenki z repertuaru Artura Rojka i Myslovitz w Teatrze Muzycznym ROMA w Warszawie

Już 5 listopada na Novej Scenie Teatru Muzycznego ROMA zostanie zaprezentowany spektakl w reżyserii Anny Sroki-Hryń „Sprzedawcy marzeń – piosenki z repertuaru Artura Rojka i zespołu Myslovitz”, który powstał w ramach zajęć dydaktycznych w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Na scenariusz przedstawienia złożyły się piosenki Artura Rojka i zespołu Myslovitz.

Studenci kierunku Aktorstwo i Wokalistyka warszawskiej Akademii Teatralnej z wielką determinacja, odwagą, pracowitością i wrażliwością dokonują wiwisekcji kondycji współczesnego człowieka. Bohater, Everyman, to postać, na miejscu której może postawić się każdy widz. To człowiek o uniwersalnych cechach, poszukujący odpowiedzi na najważniejsze pytania: gdzie kończy się rzeczywistość, a zaczyna sen; dlaczego nasze lęki okazują się silniejsze od naszych pragnień; przed czym uciekamy; jak nie zatracić się w świecie, który czasami przytłacza; czy nie można tak po prostu odpuścić; czy to niestosowne powiedzieć światu: dość, już nie; dlaczego nie potrafimy zaakceptować siebie bez zastrzeżeń?

Młodzi aktorzy zadają te pytania w sposób autentyczny i wiarygodny – i z młodzieńczą energią szukają odpowiedzi. W tej podróży towarzyszy im zespół muzyczny pod kierunkiem Mateusza Dębskiego, który jest również autorem aranżacji.

Reżyseria: ANNA SROKA-HRYŃ

Kierownictwo muzyczne i aranżacje: MATEUSZ DĘBSKI

Reżyseria światła: PIOTR HRYŃ

Konsultacje wokalne: LENA ZUCHNIAK

Konsultacje/ruch sceniczny: AGNIESZKA BRAŃSKA

Koordynacja inscenizacji w TM ROMA / Menedżer Novej Sceny: SYLWIA KOLIŃSKA

WYSTĘPUJĄ:

Julia Bielińska

Kamila Klich

Maja Anna Kowalska

Małgorzata Kozłowska

Sandra Naum

Julia Piklikiewicz

Zuzanna Radek

Kamil Owczarek

Marek Zawadzki

MUZYCY:

Mateusz Dębski

Wojciech Gumiński

Szymon Linette

UTWORY:

1. Głosy

2. Anioł (Biały Anioł)

3. Gadające głowy 80-06

4. Strzelę sobie w łeb (Zamiana)

5. Za zamkniętymi oczami

6. W deszczu maleńkich żółtych kwiatów

7. My

8. Chciałbym umrzeć z miłości

9. Nocnym pociągiem aż do końca świata

10. Z twarzą Marlin Monroe

11. Czytanka dla niegrzecznych

12. Przemijania

13. Sprzedawcy marzeń

14. Myszy i ludzie

15. Scenariusz dla moich sąsiadów

Teksty i muzyka: Jacek Kuderski, Wojciech Kuderski, Przemysław Myszor, Wojciech Powaga, Artur Rojek

16. Mam dosyć wspomnień (Beksa)

17. Czas, który pozostał

Teksty: Artur Rojek

Muzyka: Bartosz Dziedzic

18. Bez końca

Tekst: Radosław Łukasiewicz, Artur Rojek

Muzyka: Bartosz Dziedzic, Artur Rojek