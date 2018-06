Aktualizacja standardu szyfrowania połączeń Wi-Fi

W erze, w której prawie wszystkie sprzęty domowego użytku mogą zostać podłączone do internetu, bezpieczeństwo tego połączenia to kluczowy czynnik. Z pomocą producentom i użytkownikom smart home przychodzi organizacja certyfikująca Wi-Fi Alliance, która właśnie opracowała WPA3 – nowy standard szyfrowania połączeń.

Poprzednia wersja standardu, WPA2, powstała w 2003 roku, na długo przed rozpoczęciem mody na Internet Rzeczy i inteligentne urządzenia domowe. Wraz z rozwojem technologii zaczęto odkrywać coraz to nowe luki bezpieczeństwa, w tym szereg błędów określanych mianem KRACK, których wykorzystanie mogło dać hakerom dostęp do każdej sieci Wi-Fi. Luki te zostały zabezpieczone, ale ich odkrycie stało się siłą napędową do opracowania nowego standardu szyfrowania połączeń.

WPA3, podobnie jak poprzednik, podzielony będzie na dwie implementacje. Przeznaczona dla użytkowników WPA3-Personal będzie oparta o system jednoczesnej weryfikacji kluczy, który zmniejszy szanse odgadnięcia hasła do Wi-Fi zarówno poprzez ataki online jak i analizę danych zebranych podczas włamania. Dla przedsiębiorstw dostępny będzie natomiast WPA3-Enterprise. Wykorzysta on 192-bitowe szyfrowanie, którego złamanie ma być prawie niemożliwe. W przypadku ataku WPA3 będzie chroniło użytkownika przed odczytaniem całości danych dostępnych w sieci. Dla zastosowań smart home Wi-Fi Alliance opracowało natomiast opcjonalny system Easy Connect, który uprości podłączanie inteligentnych urządzeń do sieci. Parowanie sprzętu z siecią nastąpi w nim za pomocą skanowania kodu QR. Umożliwi to automatyczne przesłanie danych logowania z telefonu do urządzenia.

Proces wprowadzania WPA3 na rynek na pewno potrwa kilka lat. Standard zostanie opublikowany mniej więcej jednocześnie z nowym standardem Wi-Fi, co może przyspieszyć jego ekspansję. Wraz ze wzrostem ilości urządzeń zgodnych z WPA3 stanie się on wymogiem koniecznym do uzyskania certyfikacji Wi-Fi. Podobnie jak WPA2, nowy standard będzie na bieżąco modyfikowany i zabezpieczany przed pojawiającymi się od czasu do czasu metodami złamania szyfrowania.