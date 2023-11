Potężna, imprezowa moc z JBL Partybox Ultimate

JBL Partybox Ultimate to masywny głośnik imprezowy z potężnym dźwiękiem, wielowymiarowym pokazem świetlnym i odporną na zachlapania konstrukcją. To impreza bez ograniczeń!

JBL Partybox Ultimate wypełni każdą przestrzeń oryginalnym dźwiękiem JBL Pro Sound. Brzmienie wzmocniono wciągającym doświadczeniem Dolby Atmos przez Wi-Fi. Wszyscy na imprezie uwielbiają mocny dźwięk, niezależnie od tego, czy tańczą na parkiecie, czy kołyszą się na uboczu. Wraz z dźwiękiem, który jest krystalicznie czysty nawet przy najwyższych poziomach głośności, goście będą zachwyceni ogromnym, zapierającym dech w piersiach pokazem świetlnym z imponującymi gwiaździstymi światłami, urzekającymi smugami światła i efektami stroboskopowymi, które poruszają się w synchronizacji z rytmem odtwarzanych utworów. Bez względu na to, jak potoczą się wydarzenia, można stworzyć swój własny imprezowy flow, korzystając z zabawnych interaktywnych efektów JBL PartyPad. A jeśli zaplanowano coś jeszcze większego? Bezprzewodowe parowanie i połączenie wielu głośników pozwala łatwo skonfigurować i dostosować wszystko za pomocą aplikacji JBL One. Odporny na zachlapania głośnik JBL PartyBox Ultimate ma funkcję samostrojenia, dzięki czemu będzie brzmiał najlepiej bez względu na to, gdzie się go ustawi.

Dźwięk Original JBL Pro Sound, z którym poradzi sobie JBL Partybox Ultimate jest odpowiedni nawet dla wielkiej przestrzeni – mowa tu o dwóch boiskach do koszykówki! Wszystko dzięki wyposażeniu głośnika w dwa potężne 9-calowe subwoofery, dwa 4,5” przetworniki średniotonowe i dwa 2,75” tweetery. Oznacza to, że bas będzie wystarczający nawet dla najbardziej zagorzałych fanów, podczas gdy Dolby Atmos zapewnia wciągające efekty przestrzenne 3D. T

Uchwyt i solidne kółka to możliwość rozkręcenia imprezy w przeróżnych miejscach, gdyż ten duży głośnik jest zaskakująco łatwy w transporcie. Prosta, ale skuteczna konfiguracja zarządzania kablami sprawia, że przewody nigdy nie przeszkadzają. Dodatkowo odporność na zachlapanie na poziomie IPX4 pozwala nie martwić się, że impreza wymknie się spod kontroli.

Podwójne wejścia mikrofonowe i gitarowe to możliwość miksu talentów na żywo. Łatwo jest śpiewać i grać, korzystając z gitary i podwójnych wejść mikrofonowych. Dzięki tuningowi karaoke EQ i wbudowanemu pokazowi świetlnemu każdy będzie brzmiał i wyglądał jak supergwiazda.

Ważący 39,5 kg głośnik kosztuje 6 499 PLN.