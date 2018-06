Pierwsza beta Apple iOS 12 dostępna dla użytkowników

Zapowiedziana na WWDC 2018 aktualizacja iOS do wersji 12 właśnie weszła w fazę publicznej bety. Pozwala ona przyjrzeć się nowościom, które czekają na użytkowników w następnej wersji systemu operacyjnego. Najważniejsze z nich dotyczą przyspieszenia działania systemu i lepszego zarządzania czasem podczas korzystania ze smartfona.

iOS 12 nastawiony jest na wydajną pracę nawet na słabszych urządzeniach. Aktualizacja trafi na iPhone’y 5S i iPady mini 2, których premiera odbyła się w 2013 roku, dlatego nowy system operacyjny musi działać sprawnie również przy ograniczonych zasobach sprzętowych. Przyspieszone zostanie nie tylko włączanie się urządzenia i otwieranie aplikacji, ale także ładowanie się klawiatury czy wprowadzanie tekstu. Posiadacze iPhone’a X raczej nie zauważą różnicy w działaniu, ale za to otrzymają dostęp do Memoji – wirtualnych awatarów. W przeciwieństwie do znanych z telefonów Samsunga AR Emoji awatary nie są oparte o fotografię twarzy użytkownika, ale można je dowolnie modyfikować i zmieniać. Mogą być one natomiast wykorzystane jako wirtualna maska podczas korzystania z FaceTime.

Nowa wersja iOS stawia na dobre samopoczucie użytkownika. Notyfikacje otrzymały algorytm inteligentnego filtrowania zawartości – aby nie bombardować telefonu ciągłymi powiadomieniami „uczą się” one, z których aplikacji najczęściej korzystamy i przyznają im pierwszeństwo w wyświetlaniu informacji o nowej zawartości. Tryb „Nie przeszkadzać” jest teraz wyposażony w możliwość ustawienia wyciszenia w danej lokalizacji, na przykład na sali kinowej. Najważniejszą nowością jest jednak aplikacja Screen Time, której celem jest walka z uzależnieniem od telefonu. Pozwala ona na ustawianie dziennych limitów korzystania z mediów społecznościowych i innych pochłaniających czas aplikacji.

Jest to pierwsza publiczna wersja bety iOS 12. Aktualizacja ma trafić na urządzenia we wrześniu, ale do tej pory system przejdzie przez kilka lub kilkanaście wariantów bety, które na bieżąco będą zbierały opinie użytkowników i raporty o błędach. Specjalna wersja bety udostępniona została także deweloperom. Dzięki niej mogą oni zapoznać się m. in. z aplikacją ARKit 2.0 do tworzenia obiektów w rzeczywistości rozszerzonej.