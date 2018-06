Czy inteligentna lodówka pomoże mi ograniczyć ilość wyrzucanej żywności?

Marnowanie żywności to jeden z najczęstszych codziennych grzechów Polaków – w 2017 roku wyrzucaliśmy do kosza równowartość nawet 200 złotych miesięcznie!

Z pomocą mogą nam przyjść inteligentne lodówki, na przykład LG GSX961NSAZ z technologią InstaView Door-in-Door (8 000 PLN, www.lg.com/pl). Zamontowany w drzwiach lodówki szklany panel służy do podglądania zawartości lodówki, bez konieczności jej zbędnego otwierania, co przedłuża żywotność umieszczonych w niej produktów. Komory na szybko psujące się produkty wyłożone są specjalną kratką Moist Balance Crisper. Zbiera ona skraplającą się wodę, dzięki czemu żywność nie ulega zawilgoceniu. Pojemniki na owoce i warzywa wyposażone są dodatkowo w technologię umożliwiającą dopasowanie poziomu wilgotności w komorze do jej zawartości.

Na rynku już niedługo pojawi się nowa, ulepszona wersja lodówki Samsung Family Hub 3.0 (cena nieznana, www.samsung.pl). Będzie ona połączona z inteligentnym asystentem Bixby, który będzie przypominał o datach przydatności do spożycia, a nawet… układał codzienny jadłospis w oparciu o to, co akurat znajduje się w lodówce. Funkcja Meal Planner oczywiście dostosuje się do wymagań dietetycznych użytkownika – jeśli masz alergię na dany produkt, wystarczy zaznaczyć go w towarzyszącej apce.