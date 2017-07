TEST: Fitbit Alta HR

Firma Fitbit często wychodzi z założenia, że proste rozwiązania sprawdzają się najlepiej.

Zasadzie tej pozostała wierna również podczas projektowania nowej wersji fitnessowego trackera Alta, która w swej nazwie posiada dwie litery zdradzające jedną z najbardziej istotnych modyfikacji w stosunku do poprzedniego modelu. Oczywiście chodzi tutaj o wbudowany pulsometr, dzięki któremu sprzęt ten znacząco poszerza swą i tak już wysoką funkcjonalność. Z nowości na pewno warto wspomnieć również o kilku dodatkowych opcjach związanych z monitorowaniem snu – pod tym względem Alta HR naprawdę daje czadu i nie wiem, czy w tej cenie dałoby radę znaleźć równie zaawansowany tracker. W temacie jakości dokonywanych pomiarów oraz ich analizy wykonywanej z użyciem towarzyszącej aplikacji, muszę stwierdzić, że mam nieco mieszane odczucia. Z jednej strony trzeba docenić to, że firmowe oprogramowanie oferuje naprawdę pokaźną liczbę opcji, z drugiej jednak nie mogę przejść obojętnie obok precyzji niektórych algorytmów odpowiedzialnych za zliczanie wskazań sensorów. Rzadko bo rzadko, ale w pewnych sytuacjach po prostu ma się wrażenie, że uzyskane wyniki powinny przyjmować nieco inną wartość. O jakiejś tragedii w żadnym wypadku nie ma tu jednak mowy, bo jak na tak kompaktowe i przez to dyskretne w użytkowaniu urządzenie, Alta HR generalnie sprawuje się bardzo dobrze. W opasce tej brakuje mi w zasadzie w pełni wodoszczelnej obudowy oraz choć trochę większego wyświetlacza. Gdyby nie te dwie kwestie, nowy tracker Fitbit zyskałby u mnie jeszcze wyższą notę.

SPECYFIKACJA