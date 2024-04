TEST: Thule Allax

Wakacje, weekendowa podróż po Polsce czy też wycieczka na dłuższy spacer poza miasto to naturalne czynności większości właścicieli psów. Często podczas podróży korzystają oni z mat transportowych i szelek bezpieczeństwa wpinanych w zaczepy pasów, ale każdy weterynarz czy behawiorysta potwierdzi, że jedyną bezpieczną i komfortową metodą zarówno dla psa, jak i człowieka jest przewożenie czworonoga w transporterze. Sztywny, obudowany z każdej strony pozwoli na wygodne podróżowanie naszym pupilom, a kierowcy i pasażerom nie przysporzy żadnych kłopotów związanych z dyscyplinowaniem psa.

Jako opiekun dwóch bulterierów z zaciekawieniem śledzę rynek produktów dla czworonogów i z dużym smutkiem przyznaje, że brakowało na nim producenta klatek transportowych, które byłyby godne zaufania. Do czasu, kiedy szwedzka firma Thule – potentat w dziedzinie transportowania nie tylko bagażu, ale także rowerów czy sprzętu sportowego – ujawniła, że zaprojektowała klatkę Thule Allax do transportowania psów i tym produktem zrewolucjonizuje podróże z pupilami. Nie będę ukrywał, że ta premiera wyjątkowo mnie zainteresowała, a Krówek i Lili otrzymali przyrzeczenie, że Thule Allax pojawią się w naszym samochodzie. I tak oto kilka tygodni temu przyjechały paczki z produktami do testów.

Thule znane jest z produkcji wysokiej jakości wózków i przyczepek dziecięcych, a także rozwiązań do przewożenia niemal każdego rodzaju bagaży czy sprzętu sportowego. Zaletą dzieł Szwedów są testy bezpieczeństwa, które skrupulatnie przeprowadzają w swoich laboratoriach. Dużą wagę przywiązują do szczegółów oraz funkcji, które z pozoru nie są istotne, ale podczas użytkowania zyskują na znaczeniu. I tak też jest w przypadku Thule Allax. Klatka dostępna jest w 10 rozmiarach, aby dopasować ją do wielkości psa oraz ilości miejsca w bagażniku. Jednak konstrukcja poszczególnych elementów klatki pozwala na regulację jej głębokości – gdyby okazało się, że brakuje kilku centymetrów do zamknięcia klapy bagażnika, a mniejszy rozmiar będzie zbyt mały dla naszego zwierzaka. Oczywiście wszystkie elementy sprawiają wrażenie solidnych – rynienka, w której leży czy stoi pies jest wykonana z trwałego materiału, podobnie jak dach. Boczne szczebelki są także regulowane i są między nimi spore przestrzenie, aby docierało tam powietrze i żeby pies widział, co się dzieje dookoła niego. Niezwykle funkcjonale są drzwiczki, wyposażone w wygodną klamkę, a także amortyzator, który po zwolnieniu zapadki automatycznie je otwiera. W zestawie są też klucze do zamknięcia klatki. Ogólnie wszystkie elementy są dobrze skonstruowane i spasowane. Zgodnie ze szwedzką tradycją w kartonie otrzymujemy podstawowe narzędzie i instrukcję do samodzielnego złożenia. Po kilkudziesięciu minutach klatka jest skręcona i gotowa na przyjęcie nowego właściciela.

Thule Allax została poddana testom wytrzymałościowym, odporności na zużycie i uszkodzenia, zderzeniowym, ale także próbom podczas jazdy

Ustawienie klatki w bagażniku jest dziecinnie proste. Przydatne będą znajdujące się w zestawie pasy o regulowanej długości, a także zaczepy znajdujące się w bagażniku. Te cztery punkty mocowania pozwolą stabilnie ustawić klatkę w przestrzeni bagażowej, a jej zaokrąglone rogi ułatwią tylko jej dopasowanie. W tym miejscu warto zaznaczyć, że przypięta klatka stoi pewnie i zarówno podczas ruszania, przyspieszania czy hamowania nie porusza się, dodatkowo żaden jej element nie skrzypi i nie wydaje innych dźwięków, co z pewnością wpływa na komfort podróży psa.

Skoro była mowa o komforcie, warto przejść do bezpieczeństwa. Thule podkreśla, że klatka przeszła szereg szczegółowych testów. W firmowym Test Center Thule Allax została poddana testom wytrzymałościowym, odporności na zużycie i uszkodzenia, zderzeniowym, ale także próbom podczas jazdy. Zadaniem pierwszych i drugich była ocena konstrukcji i użytych materiałów podczas codziennej eksploatacji, w warunkach podróży drogami asfaltowymi i tymi bardziej terenowymi. Projektanci chcieli poznać wytrzymałość materiałów, które każdego dnia będą narażone na wstrząsy, ruch, działanie promieni słonecznych czy wysokiej/niskiej temperatury. Testy zderzeniowe, ale także te wykonywane podczas jazdy miały wskazać, że produkt został dobrze skonstruowany i będzie chronił zwierzaka podczas każdej możliwej sytuacji na drodze, bez względu na to czy samochód ulegnie zderzeniu czołowemu, bocznemu czy inny pojazd najedzie na jego tył. Pomyślność tych prób potwierdza certyfikat TÜV SÜD, który jest gwarancją bezpieczeństwa. Oczywiście wszystko zależy od siły i rodzaju kolizji, ale mam pewność, że produkt przeszedł pomyślnie testy i tego rodzaju certyfikacja potwierdza, że pies jest bezpieczny. Thule dodało też okno ewakuacyjne, znajdujące się na tylnej ściance klatki.

O ile nie mam zastrzeżeń do konstrukcji samej klatki, która jest ekstremalnie solidna, o tyle wyposażenie, a właściwie jego brak jest nieco rozczarowujące. Akcesoria do Thule Allax na ten moment obejmują podstawowe dodatki – antypoślizgowa mata wyściełająca podłogę klatki, ochronna mata na zderzak, aby pies mógł wygodnie wskoczyć do niej i nie porysować karoserii, niewielka torba na psie smaczki czy zabawki, a także haki, na których możemy ją powiesić. Każdy z tych gadżetów kosztuje od 100 do nawet kilkuset złotych. Oczekiwałbym, że kupując klatkę w przedziale cenowym od 2 600 do 3 800 złotych w zależności od rozmiaru, te dodatki znajdą się w zestawie podstawowym.

Thule Allax to rozwiązanie bardzo niszowe. Cena, która stanowi 2-3-krotność najdroższego materiałowego transportera powoduje, że raczej nikt nie będzie go używał w domu. Jego arcybezpieczna konstrukcja nierozerwalnie wiąże się z wysoką wagą (rozmiar M waży ponad 22 kg), więc zaleca się montaż na stałe. Do tego z kolei potrzeba określonego rozmiaru bagażnika z zachowaniem miejsca na inne transportowe przedmioty. Trudno nie docenić jednak wysiłku Thule, wprowadzenia na rynek tego jedynego w swoim rodzaju produktu.

CENA Od 2 599 PLN

ROZMIAR Od 500 x 500 x 660-720 mm (rozmiar XS)

WAGA Od 15,5 kg (rozmiar XS)