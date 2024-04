MINI świętuje premierę pierwszego modelu crossovera dla segmentu małych samochodów premium. Nowy MINI Aceman łączy kompaktowe wymiary zewnętrzne z możliwie największą ilością miejsca dla pasażerów i całkowicie elektryczym napędem.

Efektem tego jest nowoczesna interpretacja wizji Sir Aleca Issigonisa – twórcy klasycznego Mini: maksymalne wykorzystanie przestrzeni na minimalnej powierzchni w połączeniu z nowoczesną koncepcją napędu. Progresywna stylistyka nowego MINI Aceman zapewnia miejsce dla pięciu wygodnych siedzeń przy długości pojazdu wynoszącej nieco ponad 4 m. MINI wykorzystuje innowacyjne technologie, aby wzbogacić wnętrze o wciągające cyfrowe wrażenia użytkownika, podczas gdy napęd w pełni elektryczny MINI Aceman daje poczucie świeżego impulsu charakterystyczny dla gokarta. W połączeniu z nowoczesnymi systemami wspomagającymi kierowcę i charakterystyczną stylistyką tradycyjne wartości marki wyznaczają przyszłościowy kierunek elektrycznego MINI.

Z zewnątrz MINI Aceman uosabia sportową zwinność i pewną siebie prezencję. Konstrukcja tego nowego crossovera opiera się na koncepcji napędu elektrycznego.

Przy niecałych 4 m długości nowe MINI Aceman oferuje pięć miejsc wraz wszechstronnym bagażnikiem o pojemności 300 l, a liczne opcje modyfikacji umożliwiają indywidualne zwiększenie pojemności nawet do 1005 l. Dzięki przewidywanemu zasięgowi wynoszącemu nawet 406 km, w cyklu testowym WLTP, MINI Aceman jest doskonale przygotowane do lokalnie bez emisyjnej mobilności również poza granicami miasta.

Nowa stylistyka „Charyzmatyczna prostota”

Cała nowa rodzina MINI charakteryzuje się klarowną, minimalistyczną stylistyką, która nadaje różnym modelom nowoczesny wygląd emanujący niewymuszoną pewnością siebie. Minimalistyczna stylistyka MINI Aceman silnie oddaje też jego progresywny charakter.

Charakteryzuje się opływowym przodem, krótkimi zwisami karoserii i funkcjonalną dwubryłową konstrukcją.

Duże powierzchnie umożliwiają uwydatnienie ekspresyjnych i eleganckich kolorów nadwozia. Relingi dachowe, wizualnie zaakcentowane obręcze kół w rozmiarach od 17 do 19 cali oraz atrapy osłon podwozia z przodu, z tyłu i po bokach w standardzie podkreślają wszechstronny i żądny przygód charakter MINI Aceman.

Stylistyka przodu MINI Aceman zapewnia silną prezencję, interpretując na nowo typowe dla MINI elementy stylistyczne, takie jak ekspresyjne reflektory czy charakterystyczna atrapa chłodnicy. Zmieniony ośmiokątny kształt nawiązuje do tradycyjnego motywu sześciokąta.

Subtelna trójwymiarowość powierzchni karoserii została stylowo podkreślona za pomocą wyrazistych kolorów. Rzucane przez karoserię cienie umożliwiają różne postrzeganie – w zależności od padania światła i perspektywy.

MINI Aceman jest dostępne w czterech wersjach stylistycznych. W przedniej części progów bocznych znajduje się podłużna plakietka danego wariantu wyposażenia.

Wnętrze – purystyczny design i szeroki zakres materiałów

Nowa stylistyka MINI „charyzmatyczna prostota” jest szczególnie wyraźnie widoczna we wnętrzu pojazdu. Dzięki konsekwentnej redukcji elementów wnętrza MINI Aceman podąża za pierwotną wizją Aleca Issigonisa – twórcy klasycznego Mini. Dzięki dobrze wyprofilowanej kierownicy, centralnemu wyświetlaczowi OLED i nowemu panelowi przełącznikowi dźwigienkowych kokpit nawiązuje do trzech kluczowych elementów stylistycznych klasycznego Mini. Za sprawą tej nowoczesnej stylistyki w całkowicie nowym modelu crossovera MINI przenosi historię marki w teraźniejszość.

Przestronne wnętrze wraz z komfortowymi wymiarami na wysokości ramion i zapewniającą swobodę ruchu przestrzenią na nogi nadają jasnemu wnętrzu otwarty oraz proporcjonalny wygląd, a efekt ten jest wzmocniony przez szklany panoramiczny dach, który zapewnia dodatkowe światło padające z góry. Oświetlenie ambientowe wzdłuż ramy dachu tworzy w ciemności odpowiedni nastrój we wnętrzu.

Centralny ekran o średnicy 240 mm jest bardzo płaski i ma wysokiej jakości szklaną powierzchnię. Innowacyjny system operacyjny MINI 9 umożliwia intuicyjną obsługę wszystkich funkcji jazdy za pomocą dotyku lub poleceń głosowych. Panel interakcji MINI, który obsługuje się niczym smartfon, stanowi centrum funkcji komfortu i wrażeń.

Graficzna prezentacja informacji ma nowoczesny i minimalistyczny charakter, przy czym prędkość jazdy i stan naładowania akumulatora są wyświetlane w górnej części wyświetlacza bezpośrednio w polu widzenia kierowcy. Dotknięcie wskazania prędkości powoduje otwarcie dużego, pełnoekranowego prędkościomierza, wyraźnie skupionego na wrażeniach z jazdy. Pozostałe widżety są wyświetlane w widoku miniatur w menu głównym, po lewej i prawej stronie bieżącej funkcji menu. Można je przesunąć na środek i wybrać poziomym przesunięciem palcem. W dolnej części wyświetlacza OLED można w dowolnym momencie wybrać pozycje menu Nawigacja, Multimedia, Telefon i Klimatyzacja.

Zwiększające bezpieczeństwo zaawansowane systemy wspomagające kierowcę

System asystujący kierowcy Plus w MINI Aceman zapewnia dodatkowe wsparcie w zakresie prowadzenia bocznego w postaci asystenta kierowania i toru jazdy.

Dzięki dwunastu czujnikom ultradźwiękowym i czterem kamerom Surround View MINI Aceman jest w stanie z większą precyzją rozpoznawać wolne miejsca parkingowe, automatycznie inicjując manewry parkowania przy ograniczonej przestrzeni, a nowa funkcja zdalnego parkowania opcjonalnego asystenta parkowania Pro umożliwia parkowanie pojazdu za pomocą smartfona. Funkcja ta umożliwia automatyczne wyjeżdżanie MINI Aceman z miejsca parkingowego, ułatwiając wsiadanie w przypadku zbyt ograniczonej przestrzeni z boku pojazdu.

Innowacyjna opcja MINI Digital Key Plus również wykorzystuje smartfon użytkownika, zapewniając wygodne i spersonalizowane wrażenia z jazdy, gdzie smartfon pełni funkcję kluczyka do pojazdu. Gdy tylko kierowca znajdzie się w odległości mniejszej niż trzy metry, przednie oraz tylne światła rozpoczynają projekcję powitalną i następuje automatyczne odblokowanie drzwi. Stanowiąc zamiennik konwencjonalnego klucza do pojazdu, klucz cyfrowy można przekazywać kilku użytkownikom.

Napęd – elektryczny i wydajny układ napędowy

Wydajny silnik elektryczny gwarantuje charakterystyczną dla MINI frajdę z jazdy zarówno w mieście, jak i poza nim. W momencie premiery rynkowej nowe MINI Aceman będzie dostępne w wersji MINI Aceman E (zasięg w km według WLTP: 294-310), a także w wersji MINI Aceman SE o zwiększonej mocy (zasięg w km według WLTP: 382-407).

Silnik elektryczny MINI Aceman E o mocy 135 kW / 184 KM generuje moment obrotowy 290 Nm, dając przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 7,9 s i prędkość maksymalną 160 km/h. MINI Aceman SE o mocy 160 kW / 218 KM generuje moment obrotowy 330 Nm, umożliwiając przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 7,1 s i prędkość maksymalną 170 km/h.

Akumulator MINI Aceman można ładować prądem przemiennym z mocą 11 kW. Szybkie ładowanie prądem stałym jest możliwe w MINI Aceman E z mocą 75 kW, a w Aceman SE – z mocą maks. 95 kW, co umożliwia naładowanie akumulatora na stacji szybkiego ładowania od 10% do 80% w mniej niż 30 minut.