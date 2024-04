Technologie od Columbia Sportswear ochronią cię przed kapryśną, wiosenną pogodą

Siłą Columbia Sportswear są własne technologie, które od lat zachwycają nawet najbardziej wybrednych entuzjastów outdooru. Amerykańska marka dba o to, aby produkty, które oferuje, gwarantowały ochronę nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych, przy zachowaniu wysokiego komfortu użytkowania.

Pogoda na szlaku potrafi zaskoczyć, ale nie tych, którzy zainwestują w odpowiednie technologie. Wiosną szczególnie przydatne mogą okazać się:

Columbia Omni-Tech – to mikroporowata membrana zapewniająca wodoodporność i chroniąca przed wiatrem i deszczem. Jednocześnie zapewnia dobrą oddychalność, dzięki czemu możesz czuć się komfortowo w trakcie wysiłku fizycznego. Membrana nie przepuszcza cząsteczek wody, ale pozwala przedostawać się na zewnątrz parze wodnej. W produktach marki Columbia, membrana Omni-Tech idzie w parze z klejonymi szwami oraz materiałem zewnętrznym pokrytym powłoką DWR (Durable Water Repelent = DWR). Co to oznacza dla użytkownika takiego produktu? Klejony szew to dodatkowa ochrona przed przemoczeniem oraz zabezpieczenie przed wilgocią.

Columbia OutDry Extreme – całkowicie wodoodporna i oddychająca membrana wykorzystująca opatentowaną technologię i unikatową konstrukcję, w której trwała, odporna na przetarcia membrana znajduje się na zewnątrz kurtki (sic!). Widocznym elementem wyróżniającym tę konstruncję są klejone od zewnętrznej strony szwy. Warstwa wewnętrzna to oddychająca i odprowadzająca wilgoć tkanina zapewniająca komfort w kontakcie ze skórą.

Oto kluczowe produkty z kolekcji S24, wykorzystujące technologie chroniące przed wiatrem i deszczem:

Outdry Extreme Wyldwood Shell z kolekcji Titanium to kurtka, która w całości została wyprodukowana z poliestru pochodzącego z recyklingu. Zapewnia wodoodporność i wysoką oddychalność, dzięki czemu sprawdzi się nawet w bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych. Została wyposażona w najbardziej zaawansowaną membranę OutDry Extreme. Chropowaty od zewnątrz materiał ma miliony mikroskopijnych otworów, które przepuszczają parę wodną. To kurtka trekkingowa, która zapewnia całkowitą odporność na wodę nawet w trakcie długiej ulewy, a jednocześnie doskonale radzi sobie z odprowadzeniem wilgoci, która wytwarza się w trakcie ruchu, szczególnie w deszczowych warunkach. Membranę wykonano bez użycia fluoropochodnych węglowodorów. Kurtka ma regulowany kaptur, zapinane na zamki kieszenie oraz regulowane mankiety. Zamek główny to przeciwbryzgowy zamek PU. Kurtka ma elementy odblaskowe i można ją spakować do jej własnej kieszeni. Dostępna w wersji damskiej i męskiej. Cena: 1 249,99 PLN.

Kurtka Inner Limits II Jacket to idealny model na dni z kapryśną pogodą, łączący modny design z wysoką funkcjonalnością. Technologia Omni-Tech, pozwalając na odparowanie wilgoci, zapewnia przyjemny klimat przy skórze. Kurtka ma przemyślaną konstrukcję: dopasowany, ale nie uwierający fason, pojemne kieszenie boczne zapinane na zamki, dodatkową wewnętrzną kieszeń, w której można schować telefon oraz regulowany i odpinany kaptur. Wysoki kołnierz skutecznie chroni kark i szyję przed wiatrem i chłodem. Kurtka jest dostępna w wersji damskiej i męskiej w cenie: 529,99 PLN.

Columbia Omni-Tech Ampli-Dry Shell, wyposażona w technologię Omni-Tech, doskonale sprawdzi się podczas trekkingów w coraz dłuższe, wiosenne dni. Materiał zewnętrzny jest elastyczny, dzięki czemu kurtka nie ogranicza swobody ruchów. Ma wodoodporny zamek centralny oraz system wentylacyjny pod ramionami, pozwalający na natychmiastowe odparowanie nadmiaru ciepła i wilgoci. Model wyróżnia się ergonomicznym krojem, dopasowanym do sylwetki. Ma regulowany kaptur oraz zapinane na zamki kieszenie na dłonie. Kurtka jest dostępna w wersji damskiej i męskiej w cenie: 749, 99 PLN.

