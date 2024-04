Metaphor: ReFantazio – trailer nowej produkcji ATLUSa

ATLUS ogłosił premierę swojej nowej,j pełnowymiarowej gry RPG fantasy Metaphor: ReFantazio. Dyrektor Studio Zero Katsura Hashino (Persona 3, 4 i 5, Shin Megami Tensei III – Nocturne) przedstawił pierwszy gameplay, a także omówił swoją wizję rozwoju i inspiracje.

Jedną z głównych informacji z transmisji jest data premiery gry: 11 października 2024 r.

Tytuł zaprowadzi graczy do wielu lokacji od wielkich miast po podziemia, a także do najgłębszego jak dotąd zanurzenia się w systemy i postacie gry u dewelopera. Klucz do przemierzania Metaphor jest Gauntlet Runner, pojazd, który służy również jako baza główna i siedziba gracza.

Zwiastun przedstawiający historię gry można zobaczyć tutaj:

Gra ukaże się na PlayStation 5, PlayStation 4, Windows i Xbox Series X|S. Fizyczne zamówienia przedpremierowe są już dostępne, w tym specjalna edycja kolekcjonerska. Oferta cyfrowa zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.