Kolejne kilometry wspólnie z marką Diadora

Ulubione trasy już wybrane? Pierwsze dni wiosny to idealny moment, by odświeżyć swoje ulubione szlaki, jak i również sportowy niezbędnik. Co nowego dla biegaczy w tym sezonie proponuje Diadora?

Wzrok przykuwają z daleka. Kremowo-różowe lub szaro-niebieskie, o niskim, 5 mm dropie Atomo V7000-2 to nowa generacja kultowego modelu włoskiego producenta. Model charakteryzuje się wysokim poziomem amortyzacji oraz jest przeznaczony do treningu na twardych, asfaltowych nawierzchniach. Został stworzony bezpośrednio w centrum badawczym Centro Ricerche Diadora oraz włoskiej fabryce Manovia, doceniając lokalne rzemieślnictwo i ekspertów, którzy opracowali szereg ulepszeń.

Mniejsza waga, lepsza responsywność – podeszwa środkowa wyposażona w technologię Anima, zwiększa odbicie aż o 30%, zmniejszając przy tym wagę oraz zwiększając amortyzację. Z drugiej strony, odpowiednią przyczepność zapewnia Duratech 5000 zastosowana w podeszwie zewnętrznej. Wygodne buty i dawka motywacji, stanowią często zapalnik, by przekraczać swoje granice. Oczywiście – wiąże się to z dodatkowym zmęczeniem. Aby tego uniknąć, model Atomo V7000 ma specjalną wkładkę z pianki o dużej gęstości, która poprawia komfort użytkowania.

Miłośnicy bardziej sportowego designu z pewnością polubią się z modelem Frequenza, z wyższym dropem podeszwy (8 mm) oraz kontrastowym połączeniem barw cholewki, miksującym materiały – nylonową siateczkę z mikrofibrą. Odpowiednio sprawdzi się zarówno podczas treningów, jak i startu w zawodach. Innowacyjna konstrukcja podeszwy i wykorzystanie ANIMA N2, mieszanki pianek gwarantującej zwrot energii podeszwy środkowej na poziomie 40% oraz poprawiającej przyczepność gumy Duratech 5000 w podeszwie zewnętrznej, umożliwiły stworzenie buta ze współczynnikiem odbicia na poziomie 72%. A to wszystko bez użycia płytki karbonowej!

Kolejny model od włoskiej Diadory to Equipe Nucleo. Przeznaczony na utwardzone nawierzchnie, wyposażony w specjalną wkładkę. Pełną amortyzację zapewnia połączenie antybakteryjnej i oddychającej wkładki DDATTIVO z mieszanką High Rebound, która wysokie odbicia ze sprężystym oddziaływaniem cholewki minimalizuje zużycie energii.

Nie wszystkie trasy prowadzą jednak przez miejską dżunglę. Poziom obranego szlaku często jest znacznie trudniejszy – terenowy. Tutaj idealnie sprawdzą się Sestriere XT, inspirowane koziorożcem alpejskim i jego umiejętnościami poruszania się w najtrudniejszych warunkach. Wyposażone w technologię XT, zgodnie z którą podeszwa podzielona została na trzy strefy w kształcie litery V. Wzmocniona, twardsza guma po bokach odpowiada za stabilność, podczas gdy środkowa część zapewnia dodatkową przyczepność nawet na najtrudniejszych szlakach – czy to powierzchni żwirowej, trawie, błotnistych obszarach, czy śliskich skałach. Uroku dodaje zaawansowana reaktywność, dzięki udoskonalonej DD Anima. Połączenie sprężystej cholewki z elastycznym Pebaxem (lekkim i bardzo wytrzymałym materiałem odpornym na uszkodzenia mechaniczne), sprzyjają energicznemu wybiciu i płynności.

Produkty marki Diadora dostępne są na platformie www.mmsport.pl oraz na www.sklepbiegacza.pl.