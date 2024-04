TEST: Mitsubishi Eclipse Cross PHEV

Hybrydy typu plug-in są w odwrocie i będą pierwszymi ofiarami powszechnej elektryfikacji. Drogie, ciężkie, nie oferujące wystarczająco wiele dla większości kierowców. Jednak w swojej niszy mają przecież zalety, na które stawia Mitsubishi, pozycjonujące się jako specjalista w dziedzinie pojazdów PHEV.

Oprócz flagowego, nadchodzącego Outlandera PHEV, marka oferuje Eclipse Crossa. Z ceną w granicach 190-200 tysięcy złotych. Model ten jest droższy od popularnych opcji w pełni elektrycznych, a jego cena jest porównywalna z hybrydami większych serii, takich jak Toyota RAV4 i Honda ZR-V. Jest też droższy od rywala z PHEV – Kia Niro.

Eclipse Cross ma bogatą listę wyposażenia, ale w środku wszystko wygląda i sprawia wrażenie nieco taniego, biorąc pod uwagę cenę. Zaletą jest to, że auto jest bardzo funkcjonalne i oferuje sporo miejsca, zwłaszcza patrząc na jego kompaktową budowę.

Kierowca i pasażer z przodu siedzą na skórzanych, wysoko umiejscowionych siedzeniach, zapewniających imponujący widok na drogę przed sobą. Wyposażone są też w elektryczną regulację. Niżsi kierowcy nie będą mieli problemu z usadowieniem się wygodnie, a wysocy, tacy jak ja, mogą mieć pewne trudności z zejściem wystarczająco nisko.

Wyświetlacz systemu informacyjno-rozrywkowego o przekątnej 8,0 cali jest teraz mały w porównaniu z tym, co oferują tańsi rywale, a oprogramowanie sprawia wrażenie starszego o co najmniej generację. Nie reaguje też szczególnie szybko na dane wejściowe. Przewodowe Apple CarPlay i Android Auto pozwalają ominąć system fabryczny.

Można też odnieść wrażenie, że jest to tani samochód upozorowany na drogi. Panel klimatyzacji z podświetleniem, chaotycznie rozmieszczone przyciski systemów wspomagających kierowcę i mały komputer pokładowy – bez cyfrowego regulatora prędkości – wszystko to wydaje się trochę poniżej oczekiwań.

Mitsubishi produkuje hybrydy typu plug-in dłużej niż większość marek i to czuć

W tunelu skrzyni biegów dominuje wykończenie w kolorze fortepianowej czerni, które jest ogromnie podatne na zarysowania, kurz i odciski palców.

Z przodu znajduje się mnóstwo schowków, z przestronnymi uchwytami na butelki w przednich drzwiach, uchwytami na kubki w tunelu środkowym i głębokim schowkiem pod środkowym podłokietnikiem oraz schowkiem w kształcie telefonu pod deską rozdzielczą. Podwójne porty USB-A umożliwiają ładowanie urządzeń z przodu. Brakuje nowszych portów USB-C lub ładowania bezprzewodowego.

Na tylnym siedzeniu jest sporo miejsca na nogi, w dużej mierze dzięki dużemu rozstawowi osi. Nie jest na tym samym poziomie co Toyota RAV4 czy Nissan X-Trail i bardziej przypomina Hyundaia Konę. Spadzista linia sylwetki auta i panoramiczny dach sprawiają, że wysokie osoby z tyłu będą dotykać głową podsufitki.

Na zewnętrznych tylnych, podgrzewanych siedzeniach znajdują się punkty ISOFIX oraz trzy górne punkty mocowania. Porty USB sprawią, że dzieci z iPadami będą szczęśliwe podczas dłuższych przejażdżek… choć brak nawiewów trudno usprawiedliwić.

Otwórz bagażnik, a znajdziesz w nim przestrzeń o pojemności 359 litrów, mierzoną do górnej krawędzi oparcia drugiego rzędu siedzeń. Umiejscowienie akumulatora oznacza, że nie ma w nim koła zapasowego. Podnieś podłogę bagażnika, a znajdziesz kilka schowków, w których mieści się ładowarka i zestaw do naprawy opon. Niestety tylne siedzenia nie składają się całkowicie na płasko.

Co kryje się pod maską? Mitsubishi Eclipse Cross PHEV napędzany jest 2,4-litrowym, wolnossącym, czterocylindrowym silnikiem benzynowym, silnikiem elektrycznym na każdej osi i akumulatorem litowo-jonowym o pojemności 13,8 kWh. Silnik benzynowy wytwarza 94 kW mocy i 199 Nm momentu obrotowego, przedni silnik elektryczny generuje 60 kW i 137 Nm, a tylny 70 kW i 195 Nm. Maksymalna moc to 188 KM. Napęd na wszystkie koła ma możliwość wektorowania momentu obrotowego. Zasięg elektryczny wynosi 55 km, a zbiornik paliwa mieści 45 litrów. Jadąc na nim, pojazd palił w cyklu mieszanym 7,8 litra benzyny.

Z pełnym akumulatorem Eclipse Cross w imponujący sposób naśladuje samochód elektryczny, działając płynnie i cicho. Mitsubishi produkuje hybrydy typu plug-in dłużej niż większość marek i to czuć. Połączenie benzyny i prądu elektrycznego przebiega imponująco gładko, do tego stopnia, że nie trzeba poświęcać czasu na myślenie o tym, co dzieje się pod powierzchnią.

Kiedy jednak bateria się rozładuje, jesteś bardziej świadomy sytuacji. To ciężki samochód ważący 1 900 kg, a benzyna wolnossąca musi dość mocno pracować, aby samochód mógł sunąć po drodze, co podważa wyrafinowanie. Ciężar akumulatorów, silników elektrycznych i całego zestawu hybrydowego również negatywnie wpływa na właściwości jezdne i prowadzenie. Eclipse jest ciężki na zakrętach i mocno uderza w dziury czy nierówności. Układ kierowniczy jest wolniejszy i cięższy niż u rywali w mieście, co utrudnia parkowanie Eclipse Cross.

Na autostradzie adaptacyjny tempomat działa płynnie i inteligentnie, ale brak asystenta utrzymania pasa ruchu, który faktycznie poprowadzi cię z powrotem między białe linie, a nie tylko będzie sygnalizował o takiej konieczności, w tej cenie rozczarowuje.

Warto jednak zwrócić uwagę, że samochód jest bardzo cichy. Tam, gdzie w niektórych autach elektrycznych lub hybrydach typu plug-in panuje duży hałas powodowany przez wiatr i dźwięki z drogi przy prędkości 100 km/h, Eclipse Cross został dobrze odizolowany od świata zewnętrznego.

Hybrydy typu plug-in są aktualnie trudnym tematem, ponieważ idealnie pasują do bardzo małej grupy osób. Jeśli jeździsz głównie na napędzie elektrycznym, jesteś w punkcie, w którym pojazd elektryczny prawdopodobnie ma większy sens w stosunku do ceny, a jeśli zawsze korzystasz z benzyny, istnieje wiele wysokiej jakości hybryd, które będą popijać paliwo bez komplikacji wtyczki. Mając to na uwadze, Eclipse Cross czuje się zagubiony. Jest przyzwoitych rozmiarów i ma sprytny układ napędowy, który radzi sobie z codziennymi zadaniami na napędzie elektrycznym – ale warto przyjrzeć się nadchodzącemu Outlanderowi, który powinien być niewiele droższy, a ma być też bardziej wszechstronnym pojazdem.

Specyfikacja

CENA MODELU TESTOWEGO 195 990 PLN

195 990 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 162 km/h

162 km/h 0-100 KM/H 10,9 sekundy

10,9 sekundy SILNIK Hybryda 2.4

Hybryda 2.4 MOC 188 KM

188 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 332 Nm