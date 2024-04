OnePlus prezentuje OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition i OnePlus Pad Go

Firma OnePlus pokazała dwie nowości w Europie: OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition i tablet OnePlus Pad Go. Wprowadzenie tych produktów to część większej strategii rozwoju ekosystemu OnePlus w regionie.

OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition, inspirowany skandynawskim pięknem i estetyką wzornictwa, stanowi połączenie stylu i funkcjonalności. Żeglarskie barwy: błękity i jasne biele, dwukolorowa niebieska tarcza tworzą spójną kompozycję i nadają całości wygląd klasycznych, morskich chronometrów.

Wykonany z dbałością o szczegóły, OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition ma całkowicie nowy hybrydowy skórzany pasek, łączący fluoroelastomer i prawdziwą skórę, zapewniając luksusowe, a jednocześnie przyjazne odczucia na ręce. Zegarek ma 1,43-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, obudowę ze stali nierdzewnej z szafirowym szkiełkiem 2.5D oraz polerowane wykończenie zapewniające trwałość i wysokiej jakości estetykę.

OnePlus Watch 2 Nordic Blue działa na specjalnej architekturze Dual-Engine z dwoma chipsetami Snapdragon W5 i BES 2700, które zapewniają wysoką wydajność i czas pracy baterii do 100 godzin. Wbudowane czujniki pozwalają na dokładne śledzenie aktywności fizycznej. OnePlus Watch 2 zyskał uznanie jako jeden z najlepszych smartwatchy z Androidem w branży i pozostaje najszybciej sprzedającym się urządzeniem OnePlus w ciągu ostatnich dwóch lat.

Do OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition dołączył też OnePlus Pad Go, rozszerzając ofertę tabletów OnePlus w Europie. OnePlus Pad Go został wyposażony w wyświetlacz 2.4K, najwyższą rozdzielczością dostępną obecnie na rynku. Ten produkt OnePlus udowadnia, że wysoka jakość może być dostępna w rozsądnej cenie. Dzięki Dolby Atmos i Eye Care oraz certyfikatowi TÜV Rheinland producent zadbał o wysoką jakość dźwięku i przyjazne dla oczu wrażenia wizualne.

OnePlus Pad Go można łatwo połączyć z telefonami OnePlus. Inteligentne funkcje takie jak np. Content Sync umożliwiają udostępnianie schowka i galerii zdjęć pomiędzy tabletem a smartfonami OnePlus, podczas gdy Cellular Data Sharing, w modelach innych niż LTE, pozwala na bardziej niezawodną i energooszczędną metodę połączenia, w porównaniu do standardowych połączeń typu hotspot.