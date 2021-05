Zielono mi, czyli domowy ogród z Prêt à Pousser

Mikroogródki to jeden z najładniejszych trendów, jakie w ostatnich latach weszły do kanonu projektowania wnętrz. Odrobina zieleni łagodzi i ociepla modny obecnie architektoniczny minimalizm, tworząc przyjazne warunki mieszkaniowe. Balkony, tarasy, nawet dobrze oświetlone fragmenty pomieszczeń – przy odrobinie pracy każda przestrzeń może zamienić się w zielony zakątek.

Roślinność w domu jest nie tylko efektownym elementem wystroju, ale także pełni szereg funkcji związanych z kształtowaniem odpowiedniego mikroklimatu i poprawą nastroju domowników. Niektóre z popularnych upraw mogą dodatkowo wzbogacić twój kulinarny repertuar – nic nie smakuje tak wybornie jak własne pomidorki czy szczypiorek.

Aby stworzyć domowy ogródek, potrzebne jest sporo uwagi i precyzji. Przykładowo, jeśli zdarzy ci się zapomnieć o podlewaniu, roślinka uschnie, a gdy dodasz za dużo wody, całość może zgnić. Nie każdy ma talent do opieki nad ogródkiem, ale nie oznacza to, że musisz zrezygnować z domowych upraw. Prêt à Pousser to producent inteligentnych, samowystarczalnych doniczek, które zadbają o dostarczenie naszym sadzonkom wszystkich niezbędnych do życia składników – sprawdź, w jaki sposób pomogą one ci przejść od seryjnego zabójcy domowych roślinek do mistrza ogrodnictwa.

Każdemu według potrzeb

Doniczki Prêt à Pousser umożliwiają założenie uprawy hydroponicznej, czyli takiej, w której korzenie roślin czerpią składniki mineralne bezpośrednio z wody. Bezglebowe sposoby kultywacji zajmują niewiele miejsca, nie wymagają przesadzania i są odporne na działalność łapek twoich domowych pupilów. Opatentowana konstrukcja Prêt à Pousser maksymalnie ułatwia założenie uprawy – wystarczy wlać do doniczki odpowiednią ilość wody, umieścić w niej specjalną kapsułkę z nasionami i podłączyć całość do gniazdka.

Od tego momentu ogródek sam zadba o to, żeby dostarczyć roślinom niezbędne warunki do optymalnego rozwoju: wbudowana lampa LED pracuje w cyklu naśladującym naturalne zmiany długości dnia i nocy, a zawarte w kapsułce substancje odżywcze rozpuszczają się w wodzie, zapewniając sadzonkom bogactwo mikroelementów na każdym etapie wzrostu. Rozwiązanie to ma jeszcze jedną zaletę: w przeciwieństwie do klasycznych zasad ogrodnictwa, roślinki możesz wysadzać w dowolnym miesiącu.

W ofercie Prêt à Pousser znajdziesz mnóstwo smakowitych, aromatycznych roślin gotowych do zasadzenia w domu. To, które wybrać, zależy tylko od twoich upodobań smakowych: miłośnicy kuchni włoskiej nie pogardzą bazylią, fani indyjskich klimatów pokochają kolendrę, a smakosze potraw meksykańskich – miniaturowe papryczki chili. W produkcji kapsułek nie są wykorzystywane żadne środki ochrony roślin czy fungicydy, dzięki czemu masz pewność, że jesz zdrowo i smacznie.

Wysmakowany styl

Zioła i warzywa są nie tylko apetyczne i aromatyczne, ale także stanowią oryginalną ozdobę wnętrza. Ogródki Prêt à Pousser zostały stworzone po to, aby podkreślać estetyczne walory roślin i doskonale wpasowywać się w nowoczesne aranżacje.

Dla osób dysponujących niewielką przestrzenią najlepszy będzie model Lilo (od 460 PLN) o szerokości tostera. Znajdziesz w nim trzy doniczki gotowe na przyjęcie nowych sadzonek, umieszczone na bambusowej podstawie i wyposażone w lampę LED. Ogródek dostępny jest także w wersji Lilo Connect (600 PLN), wyposażonej w integrację z aplikacją mobilną Prêt à Pousser, która podsunie ci dodatkowe informacje na temat roślinek oraz przypomni o ich podlaniu i zbiorze.

Moda na „zielone ściany” zatacza coraz szersze kręgi. W trend ten wpisuje się ogródek Modulo 2 (900 PLN), zawierający cztery designerskie doniczki: możesz je rozmieścić na drewnianym stelażu w dowolny sposób. Jest on w pełni kompatybilny z aplikacją mobilną.

Niezależnie od modelu, wybierając Prêt à Pousser masz pewność, że działasz na korzyść środowiska naturalnego. Drewno wykorzystane do produkcji ogródków pochodzi z odnawialnych upraw, które nie wywierają presji na naturalne ekosystemy. Doniczki zostały wykonane z bezpiecznego, wytrzymałego tworzywa HIPS i zaprojektowane tak, by towarzyszyć ci przez długie lata – dzięki temu nie generujesz dodatkowych odpadów plastikowych.

Podlewanie uprawy raz na dwa-trzy tygodnie to spora oszczędność wody. O oświetlenie sadzonek dbają natomiast energooszczędne lampy, wykorzystujące diody LED; zużywają one mniej prądu niż większość urządzeń, z których korzystasz na co dzień. Również same kapsułki są przyjazne dla środowiska: wykonane w całości z wegańskich, biodegradowalnych surowców; po zakończeniu cyklu wzrostu całość można przeznaczyć do kompostowania.

Wszystkie produkty Prêt à Pousser znajdziesz na stronie www.salonydenon.pl. Może już czas wprowadzić do twojego wnętrza trochę pięknej zieleni, a do kuchni – wyjątkowych wrażeń smakowych?