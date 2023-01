TEST: Rakuten Kobo Clara 2E

Kiedyś byłem wielkim maniakiem papierowych książek. Dorastałem otoczony nimi, od popularnych thrillerów i poezji po tytuły biograficzne, ale z biegiem lat fizycznie zacząłem kolekcjonować jedynie albumy z obrazami i fotografiami. Książki przeniosły się natomiast do wirtualnej pamięci czytnika e-booków. Rakuten Kobo Clara 2E to czytnik, który przede wszystkim spodoba się osobom, które poszukują szansy na ponowne odkrycie miłości do czytania, ale nie tylko.

Urządzenie zostało wyposażone w 6-calowy ekran dotykowy E Ink Carta 1200 o rozdzielczości 1448×1072 px i gęstości 300 ppi. W środku znajduje się nieokreślony przez producenta procesor 1 GHz z 16 GB pamięci masowej, wystarczającej na ponad 12 000 e-booków. Obsługuje również łączność Wi-Fi 5 i Bluetooth, a także ma port USB-C. Kobo Clara 2E waży 171 g i ma grubość 8,66 mm.

Godna uwagi informacja dotycząca Kobo Clara 2E to taka, że czytnik gwarantuje „bardziej ekologiczny” sposób czytania. Gadżet z pewnością nie wygląda elegancko ani krzykliwie, z grubymi ramkami i teksturowanym panelem tylnym, ale zewnętrzna powłoka urządzenia jest zbudowana w ponad 85% z plastiku pochodzącego z recyklingu, w tym w 10% z plastiku pochodzącego z oceanów. Jest to część celu Kobo, jakim jest wyłowienie ponad 200 000 plastikowych butelek z mórz i ponad miliona zużytych płyt CD i DVD ze składowisk.

Kolejną cechą Kobo Clara 2E jest wodoodporność IPX8. Oznacza to, że jest wodoodporny do godziny na głębokości do dwóch metrów wody, co pozwala na używanie go w wannie, jacuzzi czy na basenie.

Interfejs użytkownika jest bardzo przejrzysty. Istnieje również wiele konfigurowalnych ustawień, począwszy od jasności ekranu, rozmiaru i rodzaju czcionki, ustawienia przypominającego tryb nocny, które pozwala dostosować temperaturę ekranu w celu zmniejszenia niebieskiego światła, oraz strony ustawień, która jest łatwo dostępna i dość oczywista.

Czytanie z Clara 2E jest również proste dzięki rozsądnemu rozmiarowi ekranu i gęstości pikseli, a ponieważ urządzenie nie jest zbyt duże, można je trzymać i używać bardzo łatwo za pomocą jednej ręki. Jest też żwawe w dotyku, bez zauważalnych zacięć i opóźnień. Ponadto istnieje narzędzie do śledzenia aktywności i statystyk. Teksturowana powierzchnia z tyłu pomaga lepiej chwycić czytnik. Jest tu jednak też w rogu umieszczony przycisk zasilania, w miejscu gdzie tablety mają często aparat – niefortunna decyzja, zwłaszcza w obliczu osób leworęcznych, które mogą przypadkiem go naciskać.

Książki można kupować i pobierać bezpośrednio ze sklepu Kobo, jednak pod tym względem nie ma on pod żadnym względem porównania z ofertą konkurencyjnego Amazona. Niewątpliwie korzystający z Clara 2E będą głównie zainteresowani faktem, że na czytnik można importować własne e-booki. Łącznie obsługiwanych jest 15 różnych formatów plików, w tym EPUB, PDF, CBR i inne.

Czas pracy na baterii jest typowy w segmencie. Czytałem regularnie i sporo, by po dwóch tygodniach musieć podładować baterię. Statystyki wskazują, że było to około 20 godzin czytania przy średniej jasności i z włączonym Wi-Fi.

Wszystko to składa się na dobry czytnik e-booków klasy średniej. Nie mając jednak żadnego szczególnego asa w rękawie, Kobo Clara 2E przegrywa z podobnym Amazon Kindle (2022) swoją ceną, stanowiąc solidną propozycję głównie w przypadku promocji.

Specyfikacja