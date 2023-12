Zen Air PRO i Zen Air PLUS – nowe słuchawki TWS od Creative

Firma Creative ogłosiła premierę modeli Creative Zen Air Pro i Creative Zen Air Plus, najnowszych produktów z rodziny Creative Zen Air. Te najnowsze słuchawki douszne, zaprojektowane zostały z myślą by pomóc w codziennych obowiązkach i jednocześnie cieszyć bardzo dobrą jakością dźwięku. Słuchawki są wyposażone w LE Audio z kodekiem LC3, dynamiczne przetworniki 10 mm, hybrydową aktywną redukcję szumów (ANC) z trybem otoczenia, Bluetooth 5.3 a także wydłużony czas pracy baterii i ładowaniem bezprzewodowym zgodnym z QI.

Torując drogę dla przyszłości bezprzewodowego dźwięku i jednocześnie poszerzając ekosystem słuchawek bezprzewodowych, modele Creative Zen Air Pro i Creative Zen Air Plus oferują najnowszą technologię Bluetooth LE Audio. Zastosowanie technologii LE Audio umożliwi użytkownikom korzystanie z najwyższej jakości bezprzewodowego dźwięku przy znacznie niższych przepływnościach i zużyciu energii. Poza tym LE Audio obsługuje także transmisję wielokierunkową, umożliwiając użytkownikom płynne udostępnianie dźwięku nieograniczonej liczbie kompatybilnych urządzeń, zapewniając lepsze połączenie zestawów słuchawkowych podczas idealnego wieczoru filmowego z rodziną i przyjaciółmi.

Creative Zen Air Pro obsługuje zarówno Bluetooth LE Audio z trybem Ultra-Low Latency (ULL), jak i klasyczny Bluetooth. Słuchawki będą próbowały sparować się w trybie ULL, gdy w pobliżu będzie kompatybilne urządzenie. Tryb Unicast (LC3) umożliwia bezprzewodowe połączenie z kompatybilnym odbiornikiem audio Bluetooth LE, aby cieszyć się strumieniowaniem dźwięku w wysokiej rozdzielczości. Tryb Broadcast (LC3) umożliwia dołączanie do strumieni transmisji podczas korzystania ze słuchawek. Tryb transmisji można włączyć lub wyłączyć, dostosowując funkcje przycisków na słuchawkach za pomocą aplikacji Creative. Należy pamiętać, że strumień transmisji jest niezaszyfrowany i każde obsługiwane urządzenie może dołączyć do strumienia, jeśli znajduje się w jego zasięgu. Tryb Ultra-Low Latency (LC3+) pozwala cieszyć się płynnym, pozbawionym opóźnień i spójnym oglądaniem. Jest to świetne rozwiązanie w przypadku multimediów wrażliwych na czas, takich jak filmy i gry.

Stwórz swoją strefę otoczenia gdziekolwiek jesteś dzięki technologii Hybrid ANC. Dzięki mikrofonom ze sprzężeniem do przodu i sprzężeniem zwrotnym zintegrowanym w każdej słuchawce, słuchawki są w stanie wytłumić do 95% hałasu otoczenia. Zewnętrzny mikrofon ma za zadanie wykrywanie niechcianego hałasu w otoczeniu, następnie technologia ANC wysyła sygnał zwrotny do słuchawek eliminując zewnętrzne zakłócenia. Mikrofon ze sprzężeniem zwrotnym umieszczony po wewnętrznej stronie każdego nausznika, ma za zadanie monitorowanie tego, co już dociera do słuchu użytkownika, dzięki czemu ANC może dodatkowo reagować i korygować niechciane sygnały.

Jeżeli chcemy czuć się komfortowo w każdej sytuacji i wszystko słyszeć dookoła nas, to wystarczy, że włączymy wspomniany tryb, który aktywuje Tryb Ambient, dzięki czemu będziemy dobrze słyszeć otoczenie, na przykład podczas nasłuchiwania komunikatów na dworcu, zamawiania w kawiarni lub po prostu dbania o bezpieczeństwo użytkowników na ruchliwych ulicach.

Creative Zen Air Pro i Plus są wyposażone w specjalnie dostrojone dynamiczne 10-milimetrowe przetworniki neodymowe, które zapewniają mocny, szczegółowy dźwięk z ciepłym, głębokim basem, wyraźną średnicą i czystymi wysokimi tonami.

Creative Zen Air Plus ma stopień ochrony IPX4, który umożliwia używanie słuchawek w ograniczonym zakresie wytrzymałości wodoodpornej, podczas gdy Creative Zen Air Pro zapewniają wyższą odporność na zachlapania dzięki stopniowi IPX5. Dzięki wydłużonej żywotności baterii model Creative Zen Air Pro może poszczycić się łącznym czasem odtwarzania wynoszącym do 33 godzin, tuż za nim plasuje się model Creative Zen Air Plus, który zapewnia łączny czas odtwarzania do 32 godzin.

Chociaż oba modele mają wspólne funkcje, to Creative Zen Air Pro wyróżnia się trybem bardzo niskiego opóźnienia. Tryb ten, aktywujemy za pomocą aplikacji Creative, ma za zadanie płynnie zsynchronizować np. dźwięk i obraz, znacznie zmniejszając opóźnienia dźwięku poniżej ~20 ms, jednocześnie poprawiając wrażenia z filmów, gier i muzyki.

Zestawy słuchawkowe wyposażone są łącznie w sześć mikrofonów, cztery do wykrywania i filtrowania szumów tła z włączoną funkcją ANC i dwa do zapewnienia wyraźnej komunikacji. I tutaj znajdujemy kolejną istotną wyróżniającą cechę modelu Creative Zen Air Pro, którą jest konfiguracja mikrofonów. W wersji Pro została dodatkowo zintegrowana zaawansowana technologia redukcji szumów Deep Neural Network (DNN), która oparta jest na sztucznej inteligencji i ma za zadanie poprawić jakość połączeń, eliminując niechciane szumy tła w czasie rzeczywistym. Z drugiej strony zestaw Creative Zen Air Plus jest wyposażony w sześć mikrofonów (po trzy z każdej strony) z technologią ENC, która analizuje i eliminuje niepożądane szumy tła, zapewniając wyraźniejsze wrażenia podczas połączeń głosowych.

Oba modele współpracują z popularnymi asystentami głosowymi innych firm, takimi jak Siri i Asystentem Google, oferując sterowanie bez użycia rąk i dodatkową wygodę użytkowania. Sterowanie dotykowe na słuchawkach jest wyjątkowo intuicyjne. Za pomocą kilku dotknięć można sterować i zarządzać głośnością, odtwarzaniem muzyki i aktywować asystenta.

Creative Zen Air Plus kosztuje w promocji 219,00 PLN i jest dostępny na stronie Creative.com.

Creative Zen Air Pro kosztuje w promocji 259,00 PLN i jest dostępny na stronie Creative.com.