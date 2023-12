Utrata danych niczym utrata wspomnień

Ponad połowa użytkowników komputerów PC straciła jakieś dane w ciągu ostatnich pięciu lat, zwykle w wyniku awarii sprzętu lub systemu operacyjnego – wynika z badania przeprowadzonych niedawno przez firmę Feedback Advisory na zlecenie Western Digital. Co ciekawe, mimo powszechności takich incydentów, zaledwie 34% ankietowanych użytkowników przeprowadza pełny, regularny backup swoich danych.

Raport „Understanding Data Storage Habits of PC Users” przygotowany został na podstawie ankiet, przeprowadzonych wśród użytkowników komputerów PC w kilku krajach. Dowiadujemy się z niego, że 52% respondentów w ostatnich pięciu latach straciło jakieś ważne dla nich dane (prywatne lub firmowe). W 56% przypadków przyczyną utraty danych było fizyczne uszkodzenie nośnika lub komputera, w 52% przypadków – awaria systemu operacyjnego, w 39% – zgubienie nośnika z danymi, zaś w 30% przypadków dane stracono w wyniku kradzieży nośnika lub komputera.

W świetle tych informacji nieco dziwi fakt, że zaledwie 34% respondentów deklarowało, że mają wdrożony plan backupu i tworzą kopię zapasowe swoich danych regularnie i całościowo. 48% zadeklarowało, że backup wykonują tylko częściowo, zaś 18% ankietowanych przyznało, że w ogóle nie zaprzątają sobie tym głowy. Powody takiej niefrasobliwości bywają różne – w ankietach najczęściej wspominano o wysokim koszcie urządzeń niezbędnych do tworzenia backupu, obawie przed zgubieniem nośnika z backupem oraz przeświadczenie, że wykonywanie backupu jest skomplikowane i trudne.

Wyniki ankiety były dla twórców badania o tyle zaskakujące, że wykonywanie podstawowego backupu jest obecnie prostsze niż kiedykolwiek – owszem, przeciętny użytkownik generuje znacznie więcej danych niż jeszcze kilka lat temu, ale też ma do dyspozycji znacznie bardziej pojemne nośniki do przechowywania swoich cennych plików. Świetnym przykładem mogą być przenośne dyski z serii WD My Passport HDD, które dostępne są już w wersjach o pojemności sięgającej 5 TB.

Dla użytkowników smartfonów świetnym rozwiązaniem są z kolei pojemne karty microSD o maksymalnej pojemności 1 TB lub pendrive’y z serii SanDisk Ultra Dual oraz iXpand, które dzięki wyposażeniu ich w dwa złącza można podłączać zarówno do smartfona z Androidem, jaki i z iOS. Pozwalają one w wygodny sposób przenosić i backupować dane z urządzenia mobilnego na dysku komputera PC lub dyskach zewnętrznych.

Choć wciąż panuje przekonanie, że tworzenie kopii zapasowej jest czasochłonne i skomplikowane to po utracie danych przekonujemy się, że odzyskanie utraconych dokumentów czy zdjęć bywa kosztowne i czasami niemożliwe do wykonania. Czy zatem po raz kolejny należy powtórzyć, że mądry Polak po szkodzie i „ludzie dzielą się na tych, którzy robią backup oraz na tych, którzy dopiero będą go robić? W tej sytuacji nie warto liczyć na szczęście i regularnie lub przynajmniej raz na jakiś czas skopiować najcenniejsze dane.