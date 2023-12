Deco X10 – nowy system Wi-Fi mesh w standardzie Wi-Fi 6 od TP-Link

Właściciele kilkupokojowych mieszkań i jednorodzinnych domów miewają problemy ze zbyt długim buforowaniem lub zanikającym sygnałem sieci bezprzewodowej, tzw. martwymi strefami Wi-Fi. System Deco X10 od TP-Link pozwala w prosty sposób rozwiązać te i wiele innych problemów.

Deco X10 pracuje w standardzie Wi-Fi 6 i zapewnia prędkości dochodzące do 1 500 Mb/s w dwóch pasmach transmisji: do 1 201 Mb/s w paśmie 5 GHz oraz do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz.

Dzięki dwóm gigabitowym portom WAN/LAN w każdym urządzeniu, Deco X10 gwarantuje także szybkie połączenia przewodowe. To rozwiązanie pozwoli sprzętom takim jak komputery, smart TV czy konsole do gier pracować z jeszcze większą wydajnością. Mesh wykorzystuje szereg technologii wspomagających, m.in. OFDMA oraz MU-MIMO. Technologie te zwiększają jego wydajność i dają możliwość jednoczesnej transmisji danych poprzez kilka strumieni.

Urządzenie wyposażono także w QoS, dzięki któremu można nadawać priorytety swoim urządzeniom i aplikacjom, zwiększając ich wydajność. Deco X10 to także kompleksowa ochrona sieci użytkownika. Za ochronę transmisji odpowiadają szyfrowanie WPA3 oraz usługa TP-Link HomeShield, które zapewniają dostęp do w pełni personalizowanych funkcji i pozwalają stworzyć bezpieczną sieć bezprzewodową dostosowaną do konkretnych potrzeb. Użytkownik ma także możliwość tworzenia oddzielnych profili dla każdego domownika i ustawiania dla każdej z osób limitów czasowych. Nowe Deco posiada także rozbudowane opcje kontroli rodzicielskiej (np. blokowanie dostępu do niepożądanych treści) zapewniające bezpieczeństwo także najmłodszym użytkownikom Internetu.

Routery Deco współpracują ze sobą, tworząc jednolitą sieć Wi-Fi. Podczas przemieszczania się po domu, telefon lub tablet zawsze łączy się z jednostką, która oferuje najlepsze dostępne połączenie, eliminując przerwy w transmisji, buforowanie czy spadki prędkości. Dzięki możliwości połączenia kilku współpracujących ze sobą urządzeń Deco X10, użytkownicy mogą cieszyć się efektywnym systemem Wi-Fi, opartym na najnowszym standardzie Wi-Fi 6, nawet w domach wielopiętrowych.

Deco X10 jest kompatybilne ze wszystkimi modelami Deco, co sprawia, że można go w łatwy sposób dostosować do istniejących instalacji.

Urządzenia będą dostępne w sprzedaży w cenie ok. 260 PLN za 1-pack, ok. 500 PLN za 2-pack, ok. 730 PLN za 3-pack. System Wi-Fi Mesh został objęty trzyletnią gwarancją. Więcej informacji o produkcie znajduje się na stronie internetowej Deco X10.