RØDE ogłasza trzy nowe produkty dla twórców

RØDE zapowiedziało trzy zupełnie nowe produkty podczas NAB 2024 w Las Vegas. Są to Interview PRO, bezprzewodowy mikrofon o jakości telewizyjnej do użytku z systemami bezprzewodowymi RØDE oraz dwa wysokiej jakości akcesoria do tworzenia filmów na smartfony: klatka i uchwyt magnetyczny, które dołączają do wiodącej w branży gamy rozwiązań RØDE dla dzisiejszego pokolenia twórców treści mobilnych.

Interview PRO

Interview PRO to mikrofon pojemnościowy o jakości telewizyjnej, przeznaczony do użytku z dowolnym systemem bezprzewodowym RØDE Series IV. Obejmuje to kompaktowe systemy bezprzewodowe Wireless PRO, Wireless ME i Wireless GO II umożliwiające nagrywanie nieskazitelnego dźwięku w aparacie, smartfonie, a nawet komputerze. Można go również sparować bezpośrednio z RØDE Caster Pro II, RØDE Caster Duo i Streamer X, podobnie jak mikrofon XLR, dzięki czemu idealnie nadaje się do podcastów, małych prezentacji lub zastosowań związanych z transmisją strumieniową, gdzie twórcy potrzebują swobody mikrofonu bezprzewodowego. Wykorzystując najnowocześniejszą transmisję cyfrową RØDE Series IV 2,4 GHz ze 128-bitowym szyfrowaniem, zapewnia niewiarygodnie stabilny bezprzewodowy dźwięk o zasięgu do 200 m (w linii wzroku) i jest zoptymalizowany do pracy z bliskiej odległości.

Wyposażony w profesjonalną kapsułę pojemnościową, Interview PRO zapewnia bogatą, szczegółową reprodukcję głosu, a jego dookólny wzór polarny sprawia, że jest bardzo wyrozumiały, jeśli chodzi o umiejscowienie mikrofonu, co czyni go idealnym do wywiadów, prezentacji i innych zastosowań głosowych. Technologia GainAssist firmy RØDE – wykorzystująca inteligentne algorytmy do automatycznego sterowania poziomem dźwięku mikrofonu w locie – zapewnia, że sygnał wysyłany do odbiornika jest idealnie zrównoważony i minimalizuje ryzyko przesterowania. Ma również wbudowaną funkcję nagrywania 32-bitowego typu float, dzięki czemu użytkownicy mogą nagrywać bezpośrednio, bez ryzyka clippingu. 32 GB pamięci wewnętrznej zapewnia ponad 40 godzin nagrywania, z dedykowanym przyciskiem do zatrzymywania i rozpoczynania nagrywania. Oznacza to nie tylko, że użytkownicy zawsze będą mieli czystą kopię zapasową swojego dźwięku, ale także umożliwia używanie Interview PRO jako samodzielnego rejestratora terenowego, bez konieczności podłączania do odbiornika, co czyni go niezwykle wszechstronnym.

Zasadniczo Interview PRO łączy w sobie wszystkie funkcje rewolucyjnego urządzenia Wireless PRO z nieskazitelną jakością dźwięku profesjonalnego mikrofonu ręcznego. Wewnętrzny amortyzator kapsuły zapewnia minimalny hałas podczas obsługi, z wewnętrznym filtrem pop do redukcji głosek wybuchowych, a także zawiera wysokiej jakości osłonę przeciwwietrzną do nagrywania na zewnątrz. Jest to najlepszy mikrofon do prowadzenia wywiadów ulicznych, prezentacji w terenie, prowadzenia zwykłych podcastów lub tworzenia treści w drodze.

Interview PRO będzie dostępny na początku maja. Dowiedz się więcej tutaj.

Phone Cage

Phone Cage to najwyższej klasy magnetyczny system mocowania smartfonów dla twórców, którzy chcą ulepszyć swoje treści mobilne dzięki profesjonalnym rozwiązaniom audio, oświetleniowym i montażowym. Oferując 33 gwinty montażowe i pięć gniazd na zimną stopkę, Phone Cage jest niezwykle wszechstronna i pozwala twórcom zbudować najlepszy mobilny zestaw do wideografii, dostosowany do ich dokładnych potrzeb.

Sercem klatki telefonicznej jest mocny magnetyczny dysk montażowy, do którego można przymocować dowolną obudowę lub akcesorium do smartfona MagSafe iPhone lub kompatybilnego z MagSafe. Jest to niezwykle bezpieczne i pozwala użytkownikom natychmiastowo przekształcić smartfon w profesjonalny sprzęt filmowy z możliwością dodania mikrofonów i innych akcesoriów bez wysiłku. Zintegrowane szczeliny do zarządzania kablami ułatwiają utrzymanie porządku, a szczeliny w każdym rogu umożliwiają wykorzystanie w dowolnej konfiguracji.

Sama klatka telefoniczna może służyć jako ergonomiczny uchwyt do filmowania z ręki, ale szeroka gama punktów mocowania ułatwia również przymocowanie dodatkowych uchwytów albo montażu na statywach lub uchwytach na biurku, przenosząc stabilność na wyższy poziom w ruchu lub w studiu. Dzięki innowacyjnej konstrukcji umożliwiającej orientację zarówno pionową, jak i poziomą, klatka telefoniczna doskonale nadaje się do przechwytywania materiału kinowego w tradycyjnych poziomych proporcjach, a także treści pionowych na potrzeby TikToka, YouTube Shorts, Instagram Reels i innych platform mediów społecznościowych.

Wykonana z wysokiej jakości aluminium klatka telefoniczna jest zarówno wytrzymała, jak i lekka, dzięki czemu jest łatwa do noszenia i wystarczająco trwała, aby wytrzymać trudy filmowania typu „run-and-gun”.

Phone Cage będzie dostępny pod koniec kwietnia. Dowiedz się więcej tutaj.

Magnetic Mount

Magnetic Mount to kolejny wszechstronny system mocowania magnetycznego umożliwiający przymocowanie mikrofonów, świateł i innych akcesoriów do dowolnego etui lub akcesorium MagSafe do iPhone’a lub smartfona kompatybilnego z MagSafe. Ma ten sam niezwykle silny magnes, co Phone Cage, dzięki czemu można go przyczepić do telefonu w sposób całkowicie bezpieczny, nawet przy intensywnym użytkowaniu, a zamiast klatki ma trzy zdejmowane ramiona: krótkie i długie do stopki do fotografowania w pionie i poziomie oraz długie ramię z gwintem ¼ cala do montażu na statywie, uchwycie lub ramieniu na biurku w celu wykorzystania w szerokiej gamie zastosowań wideo lub tworzenia treści. Przenośna, modułowa konstrukcja uchwytu magnetycznego ułatwia transport i konfigurację w locie, a ponadto jest wyjątkowo lekka i kompaktowa.

Oferując teraz kompletny ekosystem mikrofonów i rozwiązań montażowych dla smartfonów, te dwa nowe produkty umacniają RØDE jako markę najczęściej wybieraną przez twórców treści mobilnych. Dzięki Phone Cage i Magnetic Mount, a także dowolnemu z najlepiej sprzedających się mikrofonów bezprzewodowych lub mikrofonów typu shotgun RØDE, twórcy nigdy nie mieli łatwiejszych warunków do tworzenia wyjątkowo wyglądających i brzmiących treści wideo za pomocą telefonu.

Magnetic Mount będzie dostępny pod koniec kwietnia. Dowiedz się więcej tutaj.