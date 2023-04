Wszystkie opony osobowe Continental są przystosowane dla samochodów elektrycznych

Wszystkie nowe opony osobowe marki Continental wprowadzane na rynek w Europie mają teraz nowe oznaczenie na ścianie bocznej: logotyp „EV-Compatible”. Podkreśla to strategię produktową producenta opon premium opracowaną pod kątem pojazdów elektrycznych – każda opona z obecnej oferty Continental spełnia wymagania samochodów z tego typu napędem. Ogumienie zmniejsza również zużycie paliwa przez pojazdy spalinowe.

„Jesteśmy przekonani, że nie ma jednej opony odpowiedniej dla wszystkich pojazdów elektrycznych. Dlatego zoptymalizowaliśmy całą naszą gamę pod kątem tego typu napędu. Dzięki nowemu oznaczeniu „EV-Compatible” jest to widoczne już na pierwszy rzut oka. Nasi klienci mogą liczyć na to, że opony Continental zawsze będą właściwym wyborem, również w przypadku samochodów elektrycznych” – mówi Enno Straten, Head of Strategy, Analytics and Marketing EMEA w Continental Opony.

Już na długo przed tym jak pojazdy elektryczne stały się popularne, Continental rozpoczął prace nad optymalizacją swoich opon w celu osiągnięcia większej wydajności i mniejszego zużycia energii. Wiąże się to z koncentracją na mniejszym oporze toczenia, niskim hałasie i wysokiej trwałości użytkowej, bez kompromisów w zakresie bezpieczeństwa. Z osiągnięć tych korzystają wszystkie pojazdy, niezależnie od rodzaju napędu, są one jednak szczególnie widoczne dla kierowców samochodów elektrycznych. Poprawa parametrów opony o jedną klasę oporu toczenia zgodnie z etykietą opony UE zwiększa zasięg pojazdu elektrycznego nawet o ok. 3-4%.

Obecna strategia opon dla pojazdów elektrycznych oferuje duże korzyści również sprzedawcom, ponieważ Continental nie komplikuje w związku z tym portfolio swoich produktów. Ułatwia to magazynowanie oraz upraszcza procesy związane z wyborem, zamawianiem, gromadzeniem zapasów i logistyką. W rezultacie można zaoszczędzić cenne zasoby, od momentu produkcji aż po montaż opony.

Oprócz ściany bocznej opon, Continental będzie w przyszłości używać logotypu „EV-Compatible” również we wszystkich systemach zamówień, a także w materiałach marketingowych (zarówno online, jak i offline) oraz salonach sprzedaży.

Strategia produktowa firmy Continental przynosi wymierne rezultaty. W 2022 r. 9/10 najbardziej utytułowanych producentów pojazdów elektrycznych, w tym Tesla, Porsche i Mercedes-Benz, polegało na wiedzy technologicznej producenta opon premium w zakresie wyposażenia oryginalnego. Producenci azjatyccy, tacy jak KIA, a także marki amerykańskie (m.in. Ford), również zaufali Continental w zakresie oryginalnego wyposażenia swoich pojazdów elektrycznych. W regionach EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) oraz obu Ameryk (Ameryka Północna, Południowa i Środkowa), spośród pięciu najbardziej utytułowanych producentów, wszyscy stosują ogumienie Continental. W regionie APAC (Azja-Pacyfik) na opony niemieckiego producenta decyduje się 4/5 największych marek.

Zarówno pojazdy hybrydowe, jak i całkowicie elektryczne, są dziś dostępne we wszystkich segmentach samochodów osobowych. Oferta obejmuje pojazdy małe i średnie, SUV-y oraz samochody sportowe o wysokich osiągach. Co więcej, już teraz na rynku znaleźć można pojazdy bezemisyjne o zasięgu dorównującym ich odpowiednikom z silnikami diesla. Podobnie jak w przypadku samochodów spalinowych, dla każdego typu pojazdu elektrycznego wymagana jest indywidualna konfiguracja opon. Przykładowo, w przypadku „elektryków” o dużej mocy i pojemności akumulatorów, nacisk kładziony jest na ogumienie dostosowane pod kątem jak najlepszego prowadzenia i zapewnienia wysokich przebiegów, podczas gdy opony do samochodów miejskich powinny charakteryzować się niskimi oporami toczenia dla lepszej optymalizacji zasięgu.

Portfolio firmy obejmuje opony letnie, zimowe oraz całoroczne dla niemal każdego modelu pojazdu elektrycznego, który nie jest jeszcze fabrycznie wyposażony w opony Continental. W ofercie znajdują się również specjalne technologie oponiarskie, które uwydatniają się szczególnie w przypadku pojazdów elektrycznych. W ich skład wchodzą wysokie indeksy nośności oraz technologia ContiSilent, zapewniająca zmniejszony hałas toczenia odczuwalny wewnątrz kabiny pasażerskiej.

Continental rozwija pionierskie technologie i usługi dla zrównoważonej i połączonej mobilności ludzi i towarów. Założona w 1871 roku firma technologiczna oferuje bezpieczne, wydajne, inteligentne i przystępne cenowo rozwiązania dla pojazdów, maszyn, ruchu drogowego i transportu. W 2022 roku Continental wygenerował sprzedaż na poziomie 39,4 mld euro i obecnie zatrudnia około 200 000 osób w 57 krajach.

Działalność związana z oponami obejmuje 24 lokalizacje produkcyjne i rozwojowe na całym świecie. Continental jest jednym z wiodących producentów opon, zatrudniającym 57 000 pracowników. W 2022 roku odnotował w tym sektorze sprzedaż na poziomie 14 mld euro. Continental należy do liderów technologicznych w produkcji opon i oferuje szeroką gamę produktów dla samochodów osobowych, pojazdów użytkowych i specjalnych, a także jednośladów. Poprzez ciągłe inwestycje w badania i rozwój, Continental wnosi istotny wkład w bezpieczną, oszczędną i ekologicznie wydajną mobilność. Portfolio biznesu oponiarskiego obejmuje usługi dla handlu oponami i zastosowań flotowych, a także cyfrowe systemy zarządzania ogumieniem.

Continental Opony Polska oferuje 7 lat gwarancji od daty zakupu na opony do aut osobowych i dostawczych. Wydłużona gwarancja obejmuje także opony osobowe z grupy Continental, m.in. Uniroyal, Barum, Semperit, Viking.