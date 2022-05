TEST: Apple iPad Air

Już poprzednia generacja iPada Air prezentowała się nowocześnie – Apple odeszło wtedy od dawnego wzornictwa z grubymi ramkami dookoła ekranu i osobnym przyciskiem Touch ID, zastępując je eleganckim, minimalistycznym designem iPada Pro. Tablet nie potrzebował wizualnego odświeżenia, dlatego w najnowszej odsłonie producent skupił na jego wnętrzu. W ten oto sposób wewnątrz smukłej obudowy iPada Air znalazł się procesor M1, znany z high endowych laptopów.

Jak już wspominaliśmy, fizycznie nic się w iPadzie Air nie zmieniło. Mamy tu do czynienia ze zgrabnym sprzętem z frontem z czarnego szkła. Ekran otoczony jest widocznymi ramkami, ale w przypadku tabletów to akurat plus – tak możemy trzymać urządzenie w dłoni bez przypadkowego wciskania ekranu. Płaskie krawędzie i tył wykonane zostały z aluminium w jednym w pięciu dostępnych kolorów.

iPad Air 5. generacji otrzymał 10,9-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2360×1640 px, ostry i pełen wizualnych detali. Nieco zawodzi maksymalna częstotliwość odświeżania – tutaj jest to zaledwie 60 Hz, podczas gdy iPad Pro może pochwalić się wartością rzędu 120 Hz. Dwa razy częstsze odświeżanie okazało się szczególnie zauważalne podczas rysowania rysikiem Apple Pencil: podczas kolorowania detali na iPadzie Air zdarzało mi się odczuć drobny lag. Na szczęście nie wpłynęło to na przyjemność pracy na tablecie Apple.

Wszystkie rdzenie świata

Procesor Apple M1 jest tak potężny, że może wydawać się nawet zbyt mocny jak na możliwości iPada Air. Układ otrzymał osiem rdzeni procesora i osiem rdzeni graficznych, co w połączeniu z 8 GB pamięci RAM, daje niedoścignioną wręcz wydajność. W testach benchmarkowych osiągnął on identyczne wyniki co M1 z iPada Pro. Program Geekbench 5 wskazał wartość 1713 w teście wydajności jednego rdzenia i 7274 w teście wielordzeniowym, co stawia iPada Air ponad… MacBookiem Pro wyposażonym w układ Intel Core i9.

Czy oznacza to, że tablet Apple może spokojnie przejąć rolę laptopa? I tak, i nie. Problem leży głównie po stronie oprogramowania. Chociaż iPadOS przeszedł w ostatnich latach sporo zmian, niektóre czynności (na przykład organizowanie plików) pozostały mniej wygodne niż w desktopowych ekosystemach.

Z drugiej strony, system ma też swoje zalety, na przykład dostęp do tysięcy aplikacji stworzonych z myślą o ekranach dotykowych. W App Store znajdziemy programy do edytowania wideo, produkcji muzyki, rysowania, tworzenia animacji, obróbki zdjęć i wielu innych czynności; szkoda tylko, że tablet nie otrzymał minijacka do podłączenia słuchawek – AirPodsy średnio sprawdzają się w studyjnych zastosowaniach.

Jedno ładowanie iPada Air starczało mi na maksymalnie 10 godzin przeglądania sieci lub oglądania filmów offline, czyli mniej więcej tyle, ile obiecuje producent. Czas pracy na jednym ładowaniu najwyraźniej skracają gry, programy graficzne i długie wideorozmowy. Te ostatnie zyskały nowy wymiar, a to za sprawą 12 megapikselowej kamerki przedniej z technologią Centrum Uwagi. W kompatybilnych apkach potrafi ona rozpoznać twarz użytkownika i automatycznie ustawić kadr tak, by obejmował on jedynie jego głowę i ramiona. Jeśli w trakcie rozmowy zmienimy pozycję, „oczko” podąży za nami.

Tylny aparat to obiektyw szerokokątny 12 Mp, właściwie niezmieniony w stosunku do poprzedniej generacji. W dobrym, naturalnym oświetleniu, potrafi on zarejestrować kolorowe, kontrastowe zdjęcia bez szumów; te wkradają się na fotki dopiero wtedy, gdy próbujemy je robić w pomieszczeniach.

Nowy iPad Air ma nam wiele do zaoferowania: bardzo dobry wyświetlacz, obrzydliwie dużo mocy i wsparcie dla wielu profesjonalnych aplikacji. Owszem, tablet byłby jeszcze lepszy, gdyby częstotliwość odświeżania ekranu była wyższa niż 60 Hz, a na pokładzie znajdowałby się lepszy aparat i minijack do słuchawek, ale to wszystko drobiazgi, na które większość użytkowników nawet nie zwróci uwagi.

Specyfikacja