Sześć kluczowych trendów technologicznych w branży medialnej na rok 2023

Postęp technologiczny, zmieniający się krajobraz transmisji, zwiększone koszty energii i dążenie do bardziej zrównoważonego rozwoju sprawią, że rok 2023 będzie rokiem zmian w branży medialnej i rozrywkowej. Według Oliviera Bovisa, menedżera ds. rozwiązań multimedialnych w Sony Europe, w nadchodzącym roku należy zwrócić uwagę na sześć kluczowych trendów technologicznych. „Zrównoważony rozwój, produkcja w chmurze i produkcja wirtualna, sieci oparte na protokole IP, wysoka jakość obrazu, Metaverse i bezpieczeństwo to ważne obszary zainteresowania w 2023roku. Nadawcy i inni gracze z branży powinni zbadać te tematy, aby wyprzedzić konkurencję w roku innowacji pod presją kosztów”.

Zrównoważony rozwój jest w centrum uwagi branży, ponieważ widzowie coraz bardziej interesują się tym, czy treści są tworzone w sposób zrównoważony od początku do końca i na wszystkich poziomach produkcji. Firma Sony zawsze interesowała się tym tematem i dąży do osiągnięcia celu zerowej emisji netto do 2040 r. , ale obecnie wszystkie firmy muszą się zastanowić, w jakim stopniu zrównoważone są ich praktyki.

Jednym z obszarów, w którym zrównoważony rozwój jest szczególnie gorącym tematem, jest produkcja na żywo, ponieważ wymaga transportu dużej ilości sprzętu i ludzi do różnych lokalizacji. Jak omówiono w raporcie Sony , coraz powszechniej stosowanym sposobem w celu uzyskania bardziej zrównoważonej produkcji na żywo jest wykorzystywanie rozwiązań modułowych. Zapewniają one lepiej dostosowaną konfigurację dla każdej transmisji co oznacza, że mniej sprzętu trzeba przewozić z miejsca na miejsce.

Przewiduje się, że produkcja w chmurze i produkcja wirtualna zdominują branżę rozwiązań medialnych w 2023 r. Częściowo wynika to z tego, że wymagają mniej zasobów fizycznych niż bardziej konwencjonalne metody produkcji, co czyni je zrównoważoną opcją. Szybki rozwój technologii chmurowej i wirtualnej produkcji zapewnia również większą swobodę twórczą filmowcom. Dzięki możliwości tworzenia i wirtualnego przechowywania wysokiej jakości treści, twórcy mogą być bardziej kreatywni przy niższych kosztach i w mniej czasochłonny sposób. Jednym z głównych wyzwań stojących przed twórcami w 2023 roku będzie to, jak bardzo można polegać na chmurze w porównaniu z konwencjonalnymi metodami przechowywania. Platforma Creators’ Cloud Sony zapewnia wydajne dostarczanie i dystrybucję treści w optymalnych formatach dla różnych form dystrybucji oraz zapewnia wspólny system zarządzania identyfikatorami, uwierzytelnianie i usprawnione rozliczanie.

Organizacja pracy bazująca na protokole IP dla produkcji zdalnej i rozproszonej również staną się podstawą w 2023 roku. Podczas gdy zdalna produkcja zyskała popularność od czasu pandemii, to teraz ma stać się rutynową częścią branży ze względu na coraz lepsze technologie ułatwiające jej prowadzenie, a firmy będą miały większe oczekiwania co do możliwości tworzenia treści z pełną swobodą co do miejsca pracy ludzi i mocy obliczeniowej. Większy nacisk na zrównoważony rozwój oznacza, że wiele firm chce zminimalizować swój ślad węglowy i koszty.

Dzięki ulepszonej technologii, IP stało się elastycznym i niedrogim rozwiązaniem do produkcji na żywo . Ważną częścią tego procesu jest zdalna produkcja, podobnie jak Software Defined Network (SDN) i połączenia IP z systemami kontroli emisji, które sprawiają, że lokalna i zdalna produkcja jest bardziej wydajna i zrównoważona. Opracowane przez Sony i Nevion rozwiązanie Networked Live odpowiada na potrzebę modułowości i wydajności, która pojawia się wraz z IP.

Spragnieni treści widzowie poszukują dobrej jakości, więc najprawdopodobniej transmisje 4K staną się bardziej powszechne, a także zwiększy się obecność 8K UHD, ponieważ coraz więcej nadawców korzysta z technologii umożliwiającej nadawanie w tej jakości. Olivier Bovis sugeruje, że nadawcy również skłaniają się do używania bardziej kinowych obrazów, które nadają konwencjonalnym przekazom bardziej dramatyczny wygląd z małą głębią ostrości.

„Wrażenie kinowe staje się popularnym sposobem na dodanie głębi do produkcji na żywo, staje się to coraz bardziej popularne wraz z wprowadzeniem nowych kamer, które stwarzają nowe możliwości uzyskania efektów kinowych w produkcji na żywo. Na przykład Sony FR7 , pierwsza kamera PTZ z wymiennymi obiektywami, to idealne urządzenie, które dodaje kinowego charakteru, jednocześnie wpasowując się w istniejące systemy produkcji na żywo.”

Bezpieczeństwo będzie szczególnie ważnym tematem w 2023 r., ponieważ coraz więcej treści jest przechowywanych w chmurze, a to naraża je na wyrafinowane cyberataki. Coraz częściej stosuje się systemy w architekturze „Zero Trust”, wymagające silnej weryfikacji tożsamości w celu uzyskania dostępu do plików. Takie systemy wymagają weryfikacji na każdym etapie interakcji cyfrowej, co oznacza, że jedno hasło nie zapewnia dostępu do wszystkich plików, co ma duże znaczenie w przypadku przechowywania poufnych treści.