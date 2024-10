TEST: Cupra Ateca 2.0 TSI 4Drive

Czy kiedyś wszystko było lepsze? Absolutnie nie. Jednak patrząc na Grupę Volkswagen, okres od 2012 do 2018 roku można oceniać coraz przychylniej. W obliczu katastrof dotykowo-programowych, jakie miały miejsce we wczesnym VW Golfie 8, jego poprzednik ukazuje się w jeszcze jaśniejszym świetle.

Podobnie Seat Ateca, kompaktowy SUV, który jest na rynku od 2016 roku. Pochodzi więc ze „złotej ery VW” (no, może poza aferą z dieslem). Czy Ateca to dobry wybór dla każdego, kto uważa, że nowe VW są zbyt nowocześnie cyfrowe?

W tym celu przyjrzałem się bliżej wersji z silnikiem 2.0 TSI 4Drive o mocy 190 KM, który od 2023 roku jest dostępny w Cupra Ateca. Uzupełnia on gamę, w której jest też 150-konny silnik 1.5 TSI (dostępny również w Seacie).

Mierząca 4,39 m Cupra Ateca jest takich wymiarów jak T-Roc, oparty na tej samej platformie MQB-A1 grupy. Wizualnie Ateca nadal robi wrażenie. Typową dla marki miedź zastosowano tutaj oszczędnie, na przykład na 19-calowych felgach aluminiowych.

Wymiary Ateki są przyjazne dla ruchu miejskiego, zwłaszcza gdy inne SUV-y w tej klasie wciąż rosną. Niemniej jednak oferuje sporo miejsca w środku, szczególnie dla kierowcy i jego pasażera. Poza przestronnością uwagę zwracają wygodne, sportowe fotele, które są w standardzie i charakteryzują się dobrym trzymaniem bocznym oraz komfortem w długich podróżach.

190-konny, 2,0-litrowy, turbodoładowany silnik benzynowy to dokładnie złoty środek w gamie

Odradzam wielofunkcyjną kierownicę obszytą skórą z przyciskiem uruchamiania silnika i trybem Cupra za dodatkową opłatą. Po pierwsze dlatego, że przy mocy 190 KM nie jest potrzebny tryb Cupra. Po drugie dlatego, że powinieneś szukać przycisku Start w konsoli środkowej, ale przypadkowo wciskasz ten przycisk i wyłączasz ESP. Za te pieniądze lepiej wybrać elektryczną klapę tylną lub pakiet zimowy.

Z tyłu też nie brakuje miejsca, chociaż sportowe siedzenia z przodu nieco ograniczają przestrzeń na nogi dla pasażerów w drugim rzędzie. Świetna jest pojemność bagażnika – od 485 do 1 579 litrów w testowym wariancie z napędem na wszystkie koła. Równie dobrze oceniam obsługę. Odpowiednie pokrętła do klimatyzacji, wystarczająca liczba przełączników i prawdziwa dźwignia zmiany biegów dla standardowego DSG. Pozytywnie mogę się również wypowiedzieć o cyfrowym kokpicie o przekątnej 10,25 cala. Jest on standardem, podobnie jak system nawigacji. Niestety to drugie niewiele pomaga w korkach. Na szczęście można zintegrować system ze smartfonowymi klasykami Apple i Google.

Ateca ma dostępnych wiele dodatków, jak zawieszenie adaptacyjne DCC, system dźwiękowy BeatsAudio, pakiet biznesowy, panoramiczny, szklany dach, kamerę z widokiem z góry itd. Wysoka konfigurowalność jest oczywiście zaletą, ale niektóre elementy można zamówić tylko w połączeniu z innymi opcjami. Z drugiej strony niektóre rzeczy są tańsze w pakiecie. Niemniej jednak ostateczna cena w wersji testowej to aż 215 949 PLN za naprawdę niezbyt dużego SUV-a.

Maksymalna prędkość samochodu wynosi 212 km/h. Ważniejszym parametrem jest jednak przyspieszenie 7,2 sekundy do 100 km/h. Jazda pokazuje, że 190-konny, 2,0-litrowy, turbodoładowany silnik benzynowy to dokładnie złoty środek w gamie, w dodatku bez żadnych sportowych wybryków akustycznych. To idealne połączenie relaksu i szybkości. Przy 130 km/h DSG utrzymuje obroty na poziomie nieco poniżej 2 000/min., przy 150 km/h to wciąż oszczędzające nerwy 2 500 obr./min.

Zaskakująco zrównoważony komfort zawieszenia DCC pasuje do płynnej jazdy pomimo 19-calowych kół. Podobało mi się również responsywne sterowanie. Jeśli chodzi o zużycie, Cupra Ateca pozostaje w miarę rozsądna. Producent podaje od 8,0 do 8,2 litra, a przy dynamicznej jeździe uzyskałem wynik 8,9 litra.

W przypadku Cupry mniej czasem znaczy więcej – Ateca z silnikiem benzynowym o mocy 190 KM okazuje się bardzo spójna i harmonijna, a ponadto znajduje się w niej mnóstwo prawdziwych przycisków i przełączników. Moja rada: weź DCC jako dodatek, aby zapewnić dobry komfort zawieszenia. Bolączka? Ateca nie jest tania, będąc porównywalną z BMW X1. Może jednak biorąc pod uwagę jej wiek i zbliżający się lifting, promocje pozwolą na to, by nieco oszczędzić.

Specyfikacja

CENA MODELU TESTOWEGO 215 949 PLN

215 949 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 212 km/h

212 km/h 0-100 KM/H 7,2 sekundy

7,2 sekundy SILNIK 2.0 TSI

2.0 TSI MOC 190 KM

190 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 320 Nm