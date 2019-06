Właściciele Tesli zagrają w Cupheada na… swoich samochodach

Zwykłe systemy multimedialne to za mało dla Elona Muska, który wprowadza do Tesli coraz to nowe ciekawostki. Po „trybie imprezowym” przyszedł czas na prezent dla graczy – grę Cuphead, w którą zagrają w samochodzie.

Elon Musk niejednokrotnie wspominał o planach zintegrowania systemu multimedialnego samochodów Tesli z dwoma popularnymi silnikami graficznymi: Unity i Unreal Engine. Prace nad tym pierwszym najwyraźniej posuwają się znacząco do przodu, ponieważ już w tym roku jedna z gier powstała na Unity trafi do aut Model S, Model X i Model 3. Będzie to Cuphead, platformówka 2D znana z oprawy graficznej przypominającej stare animacje Disneya i wysokiego poziomu trudności.

Z uwagi na ograniczoną ilość pamięci wewnętrznej, kierowcy będą mogli zagrać jedynie w pierwszy „świat” gry, Inkwell Isle One, a do zabawy potrzebny im będzie kontroler USB. Za adaptację Cupheada na systemy multimedialne odpowiada studio StudioMDHR, czyli twórcy oryginału.

Cuphead to nie jedyna gra, jaką będą mogli przejść posiadacze Tesli bez wychodzenia ze swoich samochodów. W zeszłym roku auta wzbogaciły się o szereg prostych gier zaimportowanych z Atari: Missile Command, Asteroids czy Lunar Lander. Elon Musk zapowiada, że to dopiero początek, a wśród planowanych tytułów jest symulator jazdy quadem po pustyni. Nadchodzącymi grami będzie można sterować nie tylko za pomocą pada, ale także ekranu dotykowego i przycisków na kierownicy.