Denon przedstawia sieciowy odtwarzacz audio DNP-2000NE

Denon ogłosił wprowadzenie na rynek sieciowego odtwarzacza DNP-2000NE, który zapewnia doskonałą jakość dźwięku i wszechstronną łączność.

Został on zaprojektowany tak, aby idealnie łączyć się ze wzmacniaczem Denon PMA-1700NE, ale także ze wzmacniaczami wydanymi w poprzednich latach, takimi jak PMA-2500NE i PMA-1600NE, lub dowolnym systemem Hi-Fi, który potrzebuje wysokiej jakości streamera audio. Odtwarzacz jest dostępny nie tylko w kolorze Black i Premium Silver, ale także w unikatowym Graphite Silver, dzięki czemu obecni właściciele modeli PMA-A110 i DCD- A110 mogą dodać cyfrowy odtwarzacz multimedialny idealnie pasujący do swojego systemu.

DNP-2000NE został wyposażony w platformę HEOS, która pozwala użytkownikom na bezprzewodowe strumieniowanie muzyki z ich ulubionych serwisów internetowych. Aplikacja HEOS umożliwia również użytkownikom łatwe zarządzanie lokalną biblioteką muzyczną i tworzenie spersonalizowanych list odtwarzania.

DNP-2000NE został wyposażony w zaawansowany procesor Denon AL32 Processing Plus obsługujący upsampling do 384 kHz i rozszerzenie bitów do 32 bit w celu jak najwierniejszej rekonstrukcji oryginalnego sygnału.

Odtwarzacz jest również wyposażony w cztery precyzyjne przetworniki cyfrowo-analogowe ES9018K2M 32-bit/384 kHz. Skonfigurowane w trybie podwójnego różnicowania, wywodzącym się z flagowego modelu DCD- A110, zapewniają czysty i szczegółowy dźwięk.

Wszystko jest doskonale zsynchronizowane dzięki konstrukcji Denon Master Clock, która nie pozwala na żadną rozbieżność sygnału zegara, co jest kluczowe dla reprodukcji dźwięku Hi-Res. Co więcej, sekcje analogowe i cyfrowe DNP-2000NE są odizolowane od siebie, aby chronić obwód analogowy przed zakłóceniami i szumami sekcji cyfrowej.

DNP-2000NE oferuje wiele opcji łączności, w tym Wi-Fi, Ethernet, USB i Bluetooth. Obsługuje również AirPlay 2 do bezprzewodowego odtwarzania muzyki z kompatybilnych urządzeń. Dodatkowo odtwarzacz wyposażono w złącze HDMI ARC, dwa optyczne i jedno koaksjalne wejście cyfrowe oraz wejście USB-B do odtwarzania muzyki bezpośrednio z komputera.

Funkcja transmisji Bluetooth umożliwia bezprzewodowe przesyłanie sygnału audio do słuchawek obsługujących technologię Bluetooth.

Dla wygody obsługi dostępna jest funkcja CEC, dzięki czemu podłączony kompatybilny wzmacniacz Denon lub zmienne wyjście DNP-2000NE może być sterowane za pomocą pilota do telewizora.

Sieciowy odtwarzacz audio DNP-2000NE będzie dostępny w sprzedaży od czerwca 2023 roku w trzech wersjach kolorystycznych na stronie Denon.com oraz u autoryzowanych dealerów Denon, w cenie 7 699 PLN za wiaranty Black i Premium Silver oraz 8 699 PLN za opcję Graphite Silver.