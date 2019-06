Kompletny przewodnik: Yamaha MusicCast

Może ci się wydawać, drogi czytelniku, że o systemach multiroom powiedziano już wszystko. W końcu chodzi w nich przede wszystkim o przesyłanie dźwięku z jednego pomieszczenia do drugiego, nie? Wbrew pozorom pomysłów na udoskonalenie ich działania jest sporo. Yamaha zdaje sobie z tego sprawę, dlatego sygnowany przez nią MusicCast wciąż rozwija się w sposób, który umożliwia jego gładką integrację z każdym domowym ekosystemem.

Lekcja historii

Od początku swojego istnienia MusicCast wyróżniał się na tle innych systemów multiroom – oprócz klasycznych kolumn, głośników i subwooferów obsługiwał on także nietypowe urządzenia, na przykład amplitunery, gramofony czy instrumenty klawiszowe. Dzięki temu trafiał w gusta kinomanów, koneserów płyt winylowych i muzyków, jednocześnie pozostając atrakcyjnym dla zwykłego konsumenta, który oczekiwał najwyższej jakości w przystępnej cenie.

Za wyborem systemu przemawia nie tylko jego rozbudowanie. Łatwa w obsłudze, polskojęzyczna aplikacja MusicCast Controller umożliwia konfigurację dowolnych sprzętów i wykorzystanie ich pełnego potencjału. Pozwala ona na podzielenie mieszkania na pokoje i konfigurację każdego pomieszczenia osobno, a także grupowanie głośników w zestaw kina domowego lub łączenie ich w pary stereo.

Oczywiście najważniejsze jest tutaj brzmienie. Mimo braku fizycznego połączenia pomiędzy sprzętami audio, inżynierom dźwięku od Yamahy udało się uzyskać wyrazisty, kolorowy i głęboki dźwięk. Urządzenia MusicCast współpracują z plikami wysokiej rozdzielczości WAV, FLAC i ALAC, a także formatem Apple Lossless. Dopełnieniem całości jest nowoczesny design, który podkreśla profesjonalny charakter produktów Yamahy i doskonale współgra z wystrojem każdego pomieszczenia.

Powiew nowości

Poprzednia wersja MusicCast miała wiele udogodnień, w tym integrację z AirPlay czy serwisami streamingowymi. Technologia poszła jednak do przodu, a nowe rozwiązania wyparły stare; AirPlay doczekał się drugiej generacji, a na głośnikach tryumfy święcą wirtualni asystenci. Właśnie dlatego najnowsza aktualizacja oprogramowania MusicCast doda szereg nowych funkcjonalności, bez których trudno jest obecnie wyobrazić sobie domowy sprzęt audio. Trafiła ona na kompatybilne urządzenia 16 kwietnia.

W aktualizacji znajdą się trzy nowości: Apple AirPlay 2, Spotify Connect dla darmowych użytkowników i Asystent Google. Nie każde urządzenie okazało się kompatybilne ze wszystkimi z powyższych funkcji, dlatego w poniższym przewodniku przybliżymy zmiany w systemie MusicCast i wskażemy sprzęty, których one dotyczą. Jesteś gotowy na podróż w świat muzycznej rewolucji?

Aktualizacja Apple AirPlay 2

Oryginalny AirPlay był użyteczny, ale dopiero jego druga generacja pokazała światu, na co stać Apple. Jego nowe umiejętności to także nowe możliwości wykorzystania systemu MusicCast w twoim domu. Przede wszystkim AirPlay 2 potrafi wysyłać muzykę do kilku urządzeń jednocześnie; w poprzedniej wersji obsługiwał on tylko jeden głośnik naraz. Oznacza to, że z poziomu MacBooka, iPhone’a czy iPada możesz wybrać utwór, który następnie rozbrzmi w całym domu. Ponadto dodana została funkcja jednoczesnego przesyłania kilku treści jednocześnie. Relaksacyjna muzyka w sypialni i energetyzująca w salonie? Żaden problem! Po raz pierwszy posiadacze urządzeń Apple mają możliwość stworzenia tak kompleksowego systemu multiroom, bez konieczności korzystania z dodatkowego oprogramowania – wszystkie opcje sterowania dostępne są w Centrum Sterowania lub aplikacji Dom.

Użytkownicy Apple Music mogą skorzystać z jeszcze jednego triku. Aby odtworzyć żądany utwór na konkretnym głośniku lub w wybranym pomieszczeniu, nie trzeba otwierać żadnych aplikacji: wystarczy poprosić o to Siri, która zadba o wszystkie techniczne kwestie. Mimo tych wszystkich udogodnień zalecamy pozostawienie aplikacji MusicCast Controller na twoim urządzeniu mobilnym – przyda się ona podczas konfiguracji skrótów asystentki.

To zupełnie nowa funkcja, która umożliwia zdefiniowanie ustawień domyślnych dla każdego urządzenia MusicCast. Zapiszesz w nim główne źródło dźwięku (na przykład Apple Music lub smartfon), preferowany poziom głośności i parametry odtwarzania. Domyślne ustawienia możesz następnie nazwać i połączyć ze skrótami Siri – aby do nich powrócić, wystarczy jedynie poprosić asystentkę o ich odtworzenie.

Apple TV również współpracuje z AirPlay 2. Jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem „przystawki” od Apple, możesz przesyłać dźwięk z telewizora bezpośrednio na sprzęt Yamahy, nawet wtedy, gdy nie jest on do niego bezpośrednio podłączony. Jest to szczególnie przydatne, jeśli nie posiadasz dedykowanego systemu kina domowego, a twój telewizor cechuje się niezbyt imponującymi głośnikami – w ten sposób łatwo i szybko dodasz głębi swojemu seansowi.

Apple AirPlay 2 trafi na wszystkie urządzenia MusicCast nowej generacji, wyposażone w najnowszy chipset od Yamahy. Oznacza to, że dodatkowymi funkcjonalnościami od Apple będziemy mogli cieszyć się na sieciowych amplitunerach AV z serii RX, soundbarach MusicCast BAR 40 i BAR 400, głośnikach MusicCast 20 i 50 oraz gramofonie MusicCast VINYL 500 – to wszystko czego potrzebujesz do stworzenia kompleksowego systemu multiroom.

Spotify for free

Brzmi kusząco, ale niestety nie oznacza to, że Yamaha zafunduje ci subskrypcję Spotify Premium w gratisie. Mimo tego i tak nie powinieneś być rozczarowany – aktualizacja otwiera nowe możliwości słuchania muzyki na głośnikach MusicCast (i nie tylko).

Jeśli nie należysz do grona abonentów tego popularnego serwisu streamingowego, na pewno zauważyłeś, że Spotify Connect było dla ciebie właściwie bezużyteczne – darmowi użytkownicy nie mogli nawet podłączyć swojego konta do usługi. Na szczęście sytuacja uległa zmianie, a strumieniowanie muzyki do głośników z natywną obsługą platformy nie jest już ograniczone tylko dla subskrybentów Premium. Dotyczy to także urządzeń MusicCast, które współpracują ze Spotify Connect.

W ramach Spotify For Free każdy użytkownik może skorzystać z bezpośredniego streamingu zawartości na wybrany głośnik i cieszyć się doskonałym brzmieniem. Oczywiście brak abonamentu wciąż oznacza pewne obostrzenia w korzystaniu z usługi: możesz pominąć jedynie kilka utworów na godzinę i nie masz dostępu do audio w wysokiej rozdzielczości. Spokojnie, na głośnikach Yamahy twoja muzyka i tak będzie brzmieć doskonale.

Podobnie jak w przypadku AirPlay 2 aktualizacja do Spotify For Free dotyczy sprzętów należących do najnowszej generacji. Integrację z darmową wersją serwisu szczególnie docenią posiadacze wszechstronnych głośników MusicCast 20 i 50 oraz soundbarów BAR 40 i BAR 400, ale będzie ona dostępna także na sieciowych amplitunerach od RX-V485 po RX-A3080 oraz gramofonie VINYL 500.

Asystent Google

Osoby dobrze obeznane w systemach multiroom na pewno pamiętają, że MusicCast już od długiego czasu współpracował z wirtualnym asystentem, a właściwie asystentką – urządzenia wyposażone były w obsługę Amazon Alexy. Dla odbiorców na zachodnich rynkach to spora gratka, ale w Polsce system ten nie cieszy się zbyt dużą popularnością ze względu na ograniczoną obecność Amazonu w naszym kraju. Teraz do Alexy dołączy Asystent Google, początkowo tylko w wersji angielskiej. Z czasem dodawane będą kolejne języki, także obsługiwany przez niego polski.

Wirtualny pomocnik posłuży ci do głosowego sterowania systemem multiroom. Wśród dostępnych komend znajdzie się włączanie i wyłączanie konkretnego urządzenia, zmiana źródła muzyki, ustawienie poziomu głośności i łączenie głośników w grupę. Aktualizacja dotyczy wszystkich urządzeń MusicCast, również tych należących do pierwszej generacji i wyposażonych w starszy chipset. Wchodzi w to cała gama mikrosystemów audio, amplitunerów, subwooferów i zestawów kina domowego, którymi teraz możesz sterować jedynie za pomocą komend głosowych.

To miłe, że Yamaha dba o swoich wiernych klientów i nie zapomina nawet o najstarszych sprzętach – daje to pewność, że MusicCast jest dobrym wyborem nie tylko w momencie zakupu, ale także w przyszłości. Urządzenia od Yamahy nie „przeterminują” się, gdy na rynek trafią nowe technologie, ale pozostaną nowoczesne i funkcjonalne przez długie lata. Aktualizacje są automatyczne i bezpłatne, co nie naraża użytkowników na dodatkowe koszty i oszczędza ich czas. System multiroom, który ewoluuje wraz ze zmieniającymi się trendami, a jednocześnie dostarcza nam ponadczasowo dobrego brzmienia? To się nam podoba!

Więcej informacji na temat linii MusicCast znajdziesz na stronie salonów firmowych Yamaha, www.tophifi.pl.