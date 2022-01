CES 2022: nowe telewizory Sony

Jak zawsze, ważnym elementem każdych targów technologicznych są innowacje w zakresie wyświetlania i obróbki obrazu. W tym roku, Sony zabiera ze sobą mocną reprezentację, wyposażoną w szereg ulepszeń zapewniających najlepszą przyjemność z oglądania filmów i seriali.

Na CES zaprezentowane zostanie kilkanaście nowych modeli: urządzenia Mini-LED (Z9K, X95K) telewizory wyposażone w panele OLED (A95K, A90K, A80K) oraz te z ekranami LED (X90K, X85K, X80K).



Sercem większości z nich po raz kolejny zostanie procesor Cognitive Processor XR, analizujący dźwięk i obraz w taki sam sposób, w jaki robi to ludzki mózg. W telewizorach z serii Z9K i X95K, będzie towarzyszył mu system XR Backlight Master Drive: algorytm lokalnego wygaszania, który indywidualnie steruje tysiącami maleńkich, bardzo gęsto rozmieszczonych diod Mini LED. Rezultat to niespotykany dotąd zakres dynamiczny, który przekłada się na olśniewające światła, głęboką czerń i piękne, naturalne odcienie pośrednie.



Procesor Cognitive Processor XR steruje również nowym panelem OLED telewizora A95K z technologią XR Triluminos Max, która zapewnia najszerszą, naturalną i żywą paletę barw. Obraz na ekranie telewizora A95K składa się z milionów niezależnych, samoświecących pikseli, które rozszerzają paletę barw i zapewniają niespotykane wrażenia.



Wiele udogodnień czeka na nas także pod względem dźwiękowym. Podczas oglądania filmów, ulepszone technologie Acoustic Surface Audio+ w modelach OLED i Acoustic Multi-Audio w modelach LED, precyzyjnie dopasowują położenie źródła dźwięku do obrazu na ekranie, dostarczając intensywnych wrażeń audiowizualnych. Technologia 360 Spatial Sound Personalizer, zapewnia realistyczny dźwięk przestrzenny z głośników naramiennych, takich jak Sony SRS-NS7, oraz wybranych słuchawek Sony. Acoustic Center Sync, optymalizuje natomiast współpracę telewizora i soundbara. Wystarczy połączyć urządzenie z odpowiednim soundbarem Sony, by z ekranu zaczął dobiegać wysokiej jakości dźwięk przestrzenny.



W nowej linii telewizorów, pojawiły się także funkcje, które pozwalają wzbogacić domową rozrywkę i dostosować ją do indywidualnych wymagań. Tryb Netflix Adaptive Calibrated Mode automatycznie dostosowuje przetwarzanie obrazu do jasności otoczenia, dzięki czemu ulubione programy i filmy wyglądają w każdych warunkach dokładnie tak, jak chcieli tego twórcy.



Kolejny tryb specjalny, BRAVIA CORE Calibrated Mode, automatycznie dopasowuje ustawienia do pierwotnej wizji twórców – skorzystamy z niego podczas oglądania filmów z BRAVIA CORE. Ta fabrycznie zainstalowana platforma filmowa, oferuje nam do 10 filmów i do 24 miesięcy nielimitowanej transmisji strumieniowej. Dzięki technologiom BRAVIA XR, Pure Stream i IMAX Enhanced, widz zawsze ogląda doskonały obraz uzupełniony wyrazistym dźwiękiem.



Wiele wyjątkowych funkcji działa także podczas gry. Wszystkie telewizory BRAVIA XR z 2022 r. będą oznaczone jako „Idealne do PlayStation 5”. Automatycznie optymalizują one ustawienia tak, by zapewnić najlepszy możliwy obraz z konsoli PlayStation 5 podczas zabawy. Telewizory obsługują też format 4K/120 kl./s zdefiniowany w specyfikacji HDMI 2.1. Oznacza to płynny, wyraźny ruch na ekranie i lepsze warunki do gry.



W tym roku firma Sony wprowadza także nowo opracowaną, oryginalną kamerę BRAVIA CAM. Dzięki funkcji Ambient Optimization Pro, urządzenie to rozpoznaje, gdzie siedzą użytkownicy i odpowiednio dostosowuje obraz i dźwięk. Wprowadza także wiele nowych możliwości, jak sterowanie gestami czy czat wideo. Co więcej, moduł rozpoznaje, że widzowie nie siedzą już przed telewizorem, i może przyciemnić ekran w celu oszczędzania energii.



Sony jest przy tym świadome ekologicznych kosztów produkcji telewizorów. Do konstrukcji nowych modeli użyty został sorplas — opracowane przez Sony tworzywo, powstałe w 99% z surowców wtórnych. Sorplas zwiększa wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu bez uszczerbku dla wzornictwa i trwałości. Dzięki jego zastosowaniu, zużycie plastiku z surowców pierwotnych zmniejsza się nawet o 60%. Samo opakowanie telewizora również zostało przeprojektowane tak, by ograniczyć zużycie farby drukarskiej i plastiku.