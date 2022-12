Toyota C-HR Prologue – bezkompromisowa stylistyka i dwie technologie napędu

Toyota C-HR od samego początku słynie ze swojego przełomowego designu i wyjątkowej tożsamości. Teraz Toyota jest gotowa podzielić się wizją tego, w jaki sposób zamierza podnieść poprzeczkę, wprowadzając do kultowego crossovera jeszcze więcej emocji i odważnej stylistyki.

Koncepcyjny model Toyota C-HR Prologue, który debiutuje w Brukseli, to zapowiedź auta o jeszcze bardziej bezkompromisowej stylistyce i z nową gamą zelektryfikowanych napędów. Ogromna popularność kompaktowego crossovera i emocje, jakie do dziś budzi jego design sprawiły, że zespół projektantów ze studia ED2 musiał się zmierzyć z ambitnym zadaniem – prześcignąć własne osiągnięcie sprzed 6 lat.

W październiku 2014 roku na targach Paris Motor Show Toyota po raz pierwszy zasygnalizowała, że pracuje nad zupełnie nowym samochodem z segmentu C. Marka zaprezentowała Toyotę C-HR Concept, kompaktowego crossovera o dynamicznej sylwetce i nowatorskiej stylistyce. Dwa lata później koncepcja stała się rzeczywistością. Toyota C-HR weszła na rynek.

Projekt nowej koncepcyjnej Toyoty C-HR Prologue stworzył zespół European Design Development (ED2), który zaprojektował także aktualny model crossovera, dostępny w salonach.

Wystarczy jedno spojrzenie, by zauważyć, że Toyota C-HR Prologue pozostała wierna swojemu DNA. Jej stylistyka jest nadal odważna i bezkompromisowa, a jednocześnie bardziej wyrafinowana. Koncepcja auta opiera się na kontrastach cech rzadko łączonych w jednym samochodzie. Większe koła i krótsze zwisy sprawiają, że bez względu na kąt patrzenia sylwetka świetnie się prezentuje. Auto wygląda bardziej sportowo, a jednocześnie kabina stała się bardziej przestronna i praktyczna.

Nadwozie auta sprawia wrażenie, jakby cały czas było w ruchu dzięki połączeniu dwóch przeciwstawnych wartości – płynności i ostrego wyrazu. Powierzchnie karoserii wydają się zmieniać kształty. Auto zyskało bardziej wyrafinowany charakter dzięki uproszczeniu głównych linii projektu nadwozia.

Stylistyka przodu jest zdefiniowana przez trójwymiarową strukturę i nachodzące na siebie kształty. Jej charakter podkreślają nowoczesne linie wąskich świateł i zwężający się kształt grilla. Ten sam motyw dwóch nachodzących na siebie kształtów przewija się przez całe nadwozie, którego linie przywodzą na myśl obracający się oszlifowany diament.

Stylistyka Toyoty C-HR Prologue została podkreślona zupełnie nową kompozycją trzech różnych kolorów karoserii. Z lakierem Metal Silver i Recycled Carbon Black kontrastuje akcent w kolorze Sulphur.

Toyota C-HR Prologue wpisuje się w strategię marki, by w drodze do neutralności klimatycznej udostępniać klientom szeroką gamę zelektryfikowanych samochodów opartą na różnych technologiach napędowych. Nowy model reprezentujący największy i najbardziej konkurencyjny w Europie segment C-SUV otrzymuje wydajny napęd hybrydowy oraz nowy układ Dual DNA Plug in Hybrid, który wzmocni ofertę niskoemisyjnych samochodów Toyoty. Baterie do modelu plug-in hybrid są montowane w europejskich zakładach Toyoty.