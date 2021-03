Wideorejestratory: na drodze bez gniewu

O tym, jakie korzyści płyną z posiadania wideorejestratora, i jak wybrać optymalny model dopasowany do naszych potrzeb, rozmawiamy z ekspertami.

Dlaczego powinniśmy się zainteresować zakupem kamery samochodowej?

WM Przede wszystkim dla własnego komfortu. Gdy dysponujemy nagraniem, przedstawiającym moment wypadku, w razie potrzeby jesteśmy w stanie udowodnić swoją rację. W ten sposób wideorejestratory niejednokrotnie pomogły nam i naszym klientom.

Na co przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę przy doborze kamery do samochodu?

AK Pierwszym istotnym elementem jest optyka: najlepiej, aby wszystkie soczewki zastosowane w wideorejestratorze były szklane. Są one o wiele wytrzymalsze od swoich plastikowych odpowiedników i lepiej skupiają światło, przez co obraz jest lepiej doświetlony. Kolejną ważną funkcją będzie tryb nocny, który pozwala nagrywać wysokiej jakości filmy przy nierównym lub niedostatecznym oświetleniu.

Istotny może okazać się moduł GPS, za pomocą którego wideorejestrator potrafi nie tylko nagrywać obraz, ale i wszystkie dane wskazujące miejsce danego zdarzenia. Nie można zapomnieć również o szerokim, rzeczywistym kącie widzenia, obejmującym też pobocze. Przed zakupem sprzętu warto sprawdzić, czy ma on możliwość podłączenia kamery tylnej. Nagrania z nich są w przypadku wielu stłuczek głównym dowodem na to, że to kierowca jadący za nami odpowiada za zdarzenie.

Czy dzisiejsze kamery radzą sobie lepiej z rejestrowaniem obrazu przy trudnych warunkach atmosferycznych niż modele sprzed lat?

AK Mogłoby się wydawać, że kategoria produktowa wideorejestratorów jest prosta i niewiele może się w niej zmienić. Nic bardziej mylnego! Wystarczy porównać tanią kamerkę, która zazwyczaj opiera się na podzespołach starszej generacji, z tymi wyprodukowanymi przez największych producentów. Tańsze modele najzwyczajniej sobie nie radzą, a obraz z nich bardzo często jest ciemny, ziarnisty i niewyraźny.

MM Osobiście uważam, że to właśnie jakość nagrań nocnych stanowi o klasie wideorejestratorów. To niemożliwe, żeby tanie kamery oparte na technologiach sprzed kilku lat nagrywały na takim samym poziomie, jak te wyposażone w najnowsze rozwiązania.

Przykładowo, w ciągu ostatnich lat w marce Mio nastąpił znaczny postęp w kwestii nagrań nocnych, a krokiem milowym było stworzenie autorskiego rozwiązania Mio Night Vision. W tym roku udało nam się wdrożyć do pierwszych urządzeń rozwiązanie Mio Night Vision Ultra, które w połączeniu z wysokiej jakości optyką oraz trybem HDR jest pozytywnie odbierane przez kierowców. Idealne nagranie nocne wymaga wysokiej klasy komponentów, a ich cena ma znaczący wpływ na końcową cenę produktu. Dlatego dziś w ofercie mamy cztery odmiany Night Vision, które w danym budżecie daje maksymalnie wysoką jakość nagrań.

Czy nagranie z kamery może stanowić dowód w sprawie, kiedy dochodzimy swoich praw w sądzie?

MM W polskich realiach takie nagranie może pełnić funkcję dowodu, trzeba jednak pamiętać, że musi być ono wiarygodne i niepodważalne. Dlatego tak ważne jest, by kamera oprócz czytelnego obrazu miała jak najwięcej danych, potwierdzających że nagranie dotyczy konkretnego zdarzenia. Takimi informacjami są z pewnością zarejestrowana na zdarzeniu data, godzina czy współrzędne geograficzne nagrania, które są rejestrowane w kamerach z wbudowanymi modułami GPS.

Czy kamera samochodowa może dla nas zrobić coś więcej niż tylko rejestrować obraz?

WM Oczywiście, że tak. Producenci coraz częściej wyposażają swoje produkty w dodatkowe opcje, na przykład informowanie o fotoradarach, czy przypomnienie o włączeniu świateł lub zapięciu pasów. W najbardziej zaawansowanych modelach znajdzie się także asystent utrzymywania pasa ruchu ADAS.

Co w Panów ocenie jest największą innowacją, wprowadzoną w kamerach samochodowych w ostatnich latach?

AK Myślę, że takich innowacji było naprawdę sporo. Mnie najbardziej cieszą te, które pozwalają kierowcy wypracować nawyki, sprzyjające bezpiecznej jeździe, na przykład przypominanie o postojach w trakcie długich podróży, czy informowanie o zbyt dużej prędkości. Ciekawym rozwiązaniem są również wideorejestratory bez wyświetlacza, sterowane całkowicie za pomocą smartfona.

MM Myślę, że do istotnych innowacji możemy zaliczyć również funkcję, którą marka Mio wprowadziła do wideorejestratorów jako pierwsza. Jest nią informowanie o odcinkowym pomiarze prędkości oraz zarządzanie przejazdem przez taki odcinek, tak, by jazda była bezpieczna, a kierowca nie otrzymał mandatu.

Jakich technologii należy unikać przy wyborze kamery samochodowej?

AK Po pierwsze unikałbym produktów od nieznanych firm lub takich, które nie mają odpowiednich certyfikatów jakości. Trzeba pamiętać, że wideorejestator to elektronika zasilana bezpośrednio z naszego auta. Kupując niesprawdzony sprzęt, możemy otrzymać urządzenie, które nie tylko nie będzie poprawnie działać, ale może na przykład uszkodzić systemy elektryczne naszego samochodu.

MM Uważam, że nie warto kupować kamer, które mają plastikowe soczewki, przysłonę o rozwarciu większym niż 2.1 i tempo zapisu mniejsze niż 30 klatek na sekundę. Są to elementy mające znaczący wpływ na to, jaką jakość nagrania otrzymamy. Powyższe połączenie jest gwarantem tego, że nasz obraz będzie raczej nieczytelnym pokazem slajdów niż wiarygodnym dowodem.

Natywnie kamery rejestrują materiał na kartach pamięci. Co jednak, jeśli nasza karta ulegnie zniszczeniu? |Czy istnieje możliwość rejestrowania materiału w chmurze lub na smartfonie?

MM Przysłowiowa „złośliwość rzeczy martwych” to zjawisko dość powszechne, występujące szczególnie często w przypadku elektroniki. Jednym z najbezpieczniejszych i najprostszych sposobów jest częsta archiwizacja danych. Kluczowe nagrania warto zapisywać w dwóch nie powiązanych ze sobą lokalizacjach.

Jeżeli chodzi o drugą część pytania, to takie rozwiązania pojawiają się już na rynku i myślę, że w ciągu kilku lat mogą stać się standardem. Trzeba jednak pamiętać, że podczas podróży wciąż możemy trafić na punkty bez dostępu do sieci, dlatego traktowałbym chmurę jako dodatkową formę zabezpieczenia, a nie podstawową lokalizację zapisu danych.

Kiedyś żaden kierowca nie wyobrażał sobie jazdy po mieście bez nawigacji. Dzisiaj tę rolę przejęły smartfony. Czy kamery samochodowe podzielą kiedyś los nawigacji?

WM Nie wydaje mi się, żeby miało to nastąpić w ciągu kilku najbliższych lat. Kamery samochodowe to bardzo popularne akcesoria samochodowe, chętnie kupowane przez użytkowników naszych dróg. Gdy na ulicach pojawia się coraz więcej samochodów, zwiększa się także liczba zdarzeń drogowych, wypadków czy spornych sytuacji, w których możemy wspomóc się nagraniem z wideorejestratora.

Jaką funkcję chcielibyście zobaczyć w kamerach samochodowych w najbliższych latach?

AK Ciekawym rozwiązaniem byłoby zastosowanie sztucznej inteligencji, która potrafiłaby „wyłapać” złe nawyki za kierownicą.