TEST: Lenovo ThinkPad X9 14 Aura Edition

Kilka lat temu Lenovo złamało tradycyjną formułę ThinkPada, wprowadzając model Z13 z pokrywą pokrytą skórą. Teraz firma ponownie zaskakuje, prezentując kolejną alternatywną wersję – ThinkPad X9 Aura Edition.

Nowy model zachowuje typową dla ThinkPadów wytrzymałość potwierdzoną testami MIL-SPEC, ale rezygnuje z klasycznej, czarnej i kanciastej obudowy na rzecz smukłej aluminiowej konstrukcji z wyraźnie wyróżniającym się spodem, żywym wyświetlaczem OLED i – uwaga – zupełnie nową klawiaturą, pozbawioną charakterystycznego czerwonego grzybka TrackPoint między klawiszami G, H i B.

Ale spokojnie, fani klasyki – Lenovo podkreśla, że te radykalne zmiany dotyczą wyłącznie modelu X9, przynajmniej na razie.

Lenovo ThinkPad X9 14 Aura Edition to elegancki i bez wątpienia nowoczesny przedstawiciel klasycznej serii laptopów biznesowych ThinkPad. Producent zdecydował się tutaj na większy nacisk na design i mobilność, by konkurować z nową falą smukłych ultrabooków z Windowsem na pokładzie.

Laptop oferuje bardzo konkurencyjną w swoim segmencie specyfikację: procesor Intel Core Ultra 7 258V, 32 GB RAM i 14-calowy ekran OLED o rozdzielczości 3K i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

W porównaniu do bardziej klasycznego modelu ThinkPad T14s Gen 6, X9 Aura Edition stawia na wygląd – obudowa z aluminium w kolorze szarości przypominającej MacBooka Air robi świetne wrażenie. Całość waży jedynie 1,27 kg i mierzy 13 mm grubości, dzięki czemu laptop jest bardzo mobilny.

Po obu stronach znajdziemy port USB-C z obsługą Thunderbolt 4, a do tego z jednej z nich złącze HDMI oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm.

Klawiatura została dostosowana do kompaktowych rozmiarów urządzenia. Mamy tu pełny rząd funkcyjny, klawisze nawigacyjne i strzałki, ale skok klawiszy to zaledwie 1,35 mm, co nie spodoba się miłośnikom klasycznych cech ThinkPadów. Mimo to pisze się szybko i komfortowo, a białe podświetlenie ułatwia pracę po zmroku. Niestety, dla fanów klasycznych ThinkPadów zabrakło również TrackPointa. X9 Aura Edition jest więc modelem skierowanym zdecydowanie do nowego typu użytkowników, niekoniecznie tych tradycyjnych, stawiających komfort pisania na najwyższym stopniu podium.

Touchpad jest za to ogromny jak na 14-calowy sprzęt, szklany i haptyczny – zapewnia precyzyjne i płynne sterowanie gestami. Lenovo udało się idealnie wyważyć siłę wibracji, by symulowany klik był zaskakująco realistyczny – niemal jak w fizycznym przycisku dobrej jakości.

W przeciwieństwie do modelu T14s Gen 6, X9 Aura Edition oferuje ekran OLED z wyższej półki – 14-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2880×1800 px (2,8K) i proporcjach 16:10. Odświeżanie 120 Hz sprawia, że nawigacja działa responsywnie. Ekran jest dotykowy.

OLED zapewnia absolutnie rewelacyjną jakość obrazu – pokrycie gamutu sRGB i DCI-P3 wynosi 100%, a Adobe RGB – 94%. Czerń jest głęboka (zmierzone 0,01 cd/m²), kontrast doskonały (34580:1), a temperatura barwowa (6 400K) prawie idealna. Jasność w trybie SDR osiąga niemal 500 nitów – w zupełności wystarczy do pracy w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Zestaw głośników z Dolby Atmos brzmi poprawnie – wystarczająco do codziennego oglądania i słuchania muzyki, choć bardziej wymagający użytkownicy powinni sięgnąć po słuchawki.

Sercem laptopa jest wspomniany procesor Intel Core Ultra 7 258V z serii Lunar Lake – 8 rdzeni (4 Performance + 4 Efficiency), 8 wątków. To jednostka, która bez problemu radzi sobie z codziennymi zadaniami biurowymi, jak i bardziej wymagającymi obciążeniami wielowątkowymi – choć tutaj przewagę mają konkurencyjne czipy AMD Ryzen AI 9 365 i HX 370 z większą liczbą rdzeni i wątków. X9 Aura Edition jest minimalnie mniej wydajny niż X1 Carbon, również od Lenovo i znacząco mniej wydajny niż MacBook Air M4. Nie jest to więc koń pociągowy.

Zintegrowana grafika Intel Arc 140V daje sensowną wydajność w testach 3DMark Time Spy – wystarczającą do lżejszych gier, montażu wideo czy renderowania. Wypada lepiej niż układy Snapdragon X Plus i Elite w konkurencyjnych ultrabookach z ARM. Na pokładzie znajdziemy także 32 GB szybkiego RAM-u DDR5 oraz dysk SSD o pojemności 1 TB. Transfery? Świetne: 5 280 MB/s (odczyt) i 4 947 MB/s (zapis).

Lenovo ThinkPad X9 14 Aura Edition to także laptop z oznaczeniem Copilot+, czyli gotowy do wykorzystania funkcji AI w systemie Windows 11. Oprócz dedykowanego klawisza Copilot, mamy tu dostęp do AI w aplikacjach Zdjęcia i Paint (np. generowanie grafik, zmiana tła, stylizacja obrazu), a także Windows Studio Effects w kamerze internetowej (np. automatyczne kadrowanie i rozmycie tła).

Lenovo dołącza także aplikacje Commercial Vantage do zarządzania ustawieniami systemu oraz Lenovo AI Now – własnego asystenta AI, który umożliwia np. włączanie trybu oszczędzania baterii, czy przeszukiwanie lokalnych plików.

Jako laptop x86, ThinkPad X9 nie ma problemów z kompatybilnością oprogramowania – co stanowi wyraźną przewagę nad ultrabookami opartymi na ARM.

Akumulator 55 Whr pozwala na pracę przez 12 godzin i 40 minut w teście PCMark 10 (jasność 150 nitów, domyślne podświetlenie klawiatury). To wynik bardzo dobry, choć nie najlepszy w klasie.

Ładowanie przez USB-C (zasilacz 65W) jest szybkie – od 0 do 50% w 40 minut, pełne naładowanie w 85 minut.

Dostęp do wnętrza jest zaskakująco łatwy. Niewymienialny jest RAM, natomiast upgrade’ować można dysk SSD, który jest krótszym modelem 2242, a nie standardowym 2280. Bazowo Lenovo korzysta z dysku PCIe 4.0 WD SN740. Łatwo można wymienić również baterię.

Lenovo ThinkPad X9 14 Aura Edition to udany ultrabook z Windows 11 – elegancki, lekki, z wyśmienitym ekranem OLED, solidną wydajnością i długim czasem pracy na baterii. Dobrze sprawdzi się jako stylowy laptop biznesowy, choć jego nieco słabsza wydajność wielowątkowa może być minusem w porównaniu do niektórych konkurentów, choćby pochodzącego z tej samej stajni ThinkPad T14s Gen 6. Jeśli jednak zależy ci na stylu, mobilności i wsparciu dla AI – X9 14 Aura Edition to bardzo dobry wybór.

Specyfikacja

CENA Od 11 299 PLN

Od 11 299 PLN CPU Intel Core Ultra 7 s58V

Intel Core Ultra 7 s58V GPU Interl Arc 140V

Interl Arc 140V RAM 32 GB LPDDR5x-8533

32 GB LPDDR5x-8533 SSD 1 TB SSD

1 TB SSD EKRAN 14” 2.8K OLED

14” 2.8K OLED WAGA 1,27 kg