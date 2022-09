Nissan uruchamia produkcję nowego, w pełni elektrycznego Townstar EV￼

Zaledwie kilka dni po obchodach Międzynarodowego Dnia Pojazdów Elektrycznych Nissan ogłosił rozpoczęcie produkcji nowego, w pełni elektrycznego modelu Townstar EV na wybrane rynki w Europie.

Założeniem Nissana Townstar EV jest kontynuacja sukcesów modelu e-NV200. Podczas prac projektowych wykorzystano bogatą wiedzę specjalistyczną w zakresie lekkich samochodów użytkowych z napędem elektrycznym. Townstar został zaprojektowany z myślą o klientach biznesowych, którzy cenią sobie walory użytkowe, niezawodność i przyjazne środowisku rozwiązania.

W pełni elektryczną wersję Nissana Townstar napędza jednostka z inteligentnym układem zarządzania energią i wydajnym systemem chłodzenia akumulatora. Aerodynamiczny design przekłada się na wydajność, dzięki czemu Townstar EV może pochwalić się imponującym zasięgiem do 300 km. Pod maską znajduje się silnik o mocy 122 KM, którego maksymalny moment obrotowy wynosi 245 Nm. Townstar EV jest wyposażony w akumulator o pojemności 45 kWh i może być doładowywany prądem zmiennym (o mocy 11 kW lub 22 kW) lub za pomocą terminali szybkiego ładowania prądem stałym (gniazdo CCS). W drugim trybie akumulator doładować można od 15 do 80% w zaledwie 37 minut.

Townstar EV, wyposażony w ponad 20 różnych technologii, w tym pokładowe usługi mobilne oraz 10-calowy cyfrowy panel zegarów i wskaźników, jest najbardziej zaawansowanym technologicznie pojazdem w aktualnej gamie lekkich samochodów dostawczych Nissana. Jest jednocześnie pierwszym modelem w gamie, który został wyposażony w zaawansowany układ wspomagania jazdy ProPILOT Assist. Technologia ta, wraz z unikatowym system kamer 360°, zapewnią dodatkowe wsparcie kierującym. Dostępna jest także m.in. podgrzewana kierownica, podgrzewana przednia szyba i podgrzewane przednie fotele, które zwiększają komfort w kabinie. Pompa ciepła zaś poprawia zarówno wydajność, jak i komfort podczas chłodniejszych dni, rozprowadzając ciepło z akumulatora do kabiny.

Inne kluczowe cechy nowego modelu to ładowność do 800 kg oraz maksymalna masa całkowita ciągniętej przyczepy do 1 500 kg. Wszechstronna przestrzeń ładunkowa ma objętość od 3,3 do 4,9 metrów sześciennych, co oznacza, że bez problemu zmieszczą się tam dwie europalety.

W skład zestawu zaawansowanych technologii wspomagających kierującego, przeznaczonych dla osób będących ciągle w ruchu, wchodzą m.in system ostrzegania o pojeździe znajdującym się w martwym polu, system wspomagania parkowania, adaptacyjny tempomat, inteligentny system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania rowerzystów i pieszych, system zabezpieczenia przed podmuchami wiatru bocznego oraz system stabilizacji toru jazdy przyczepy.

Wszystkie lekkie pojazdy użytkowe Nissana objęte są najdłuższą w branży gwarancją – na okres 5 lat lub 160 tys. km przebiegu, co jest potwierdzeniem dbałości marki o jakość. Townstar EV rozszerza tę ofertę o 8-letnią gwarancję na pojemność akumulatora (do 70% pojemności).