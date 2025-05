Samsung odsłania telewizory na 2025 rok

Samsung zaprezentował pełną linię telewizorów na 2025 rok – aż 17 modeli w różnych rozmiarach i technologiach, zaprojektowanych z myślą o stylu życia współczesnych użytkowników. W ofercie znajdziemy flagowe Neo QLED Mini LED 8K, zaawansowane OLED-y, uniwersalne QLED i Crystal UHD, a także kultowe modele lifestyle’owe The Frame i The Frame Pro. Co łączy wszystkie? Inteligencja, design i komfort użytkowania na nowym poziomie.

Kluczową nowością tegorocznej oferty jest technologia Vision AI, która redefiniuje interakcję z telewizorem. Dzięki głębokiemu uczeniu i analizie dźwięku oraz obrazu, telewizor nie tylko „wie”, co się dzieje na ekranie, ale także uczy się preferencji użytkownika. W rezultacie optymalizuje ustawienia w czasie rzeczywistym, oferując idealne brzmienie i obraz bez konieczności ręcznej konfiguracji.

Na szczycie oferty stoją dwa modele: QN900F i QN990F, dostępne nawet w wersji 98″. Wersja QN990F korzysta z procesora AI NQ8 Gen 3 i aż 768 sieci neuronowych, które odpowiadają za precyzyjne skalowanie treści do jakości 8K. Nowością jest Bezprzewodowy Moduł One Connect, który pozwala całkowicie uwolnić przestrzeń od kabli – sygnał przesyłany jest zdalnie w rozdzielczości 8K 120 Hz.

Gracze mogą liczyć na tryb 240 Hz oraz zaawansowany upłynniacz ruchu. Dzięki temu każda rozgrywka zyskuje kinową płynność i ostrość. Dźwięk? AI analizuje hałasy otoczenia i wyostrza dialogi, by nic nie umknęło nawet w głośnym salonie.

Linia Neo QLED 4K, na czele z modelem QN90F (dostępnym nawet w wersji 115″), oferuje technologię skalowania AI 4K i częstotliwość odświeżania do 165 Hz. Dzięki 128 sieciom neuronowym i procesorowi NQ4 Gen3, obraz jest skalowany do rozdzielczości zbliżonej do 4K w czasie rzeczywistym.

Nowe modele OLED – S95F, S90F i S85F – oferują jeszcze wyższy kontrast i do 70% większą jasność dzięki OLED HDR Pro. Powłoka Glare Free eliminuje refleksy, a samoemisyjne piksele zapewniają perfekcyjną czerń i realistyczne kolory. To telewizory, które doskonale odnajdą się w nowoczesnym, minimalistycznym wnętrzu.

Nowe QLED-y z serii Q7F i Q8F to doskonały wybór dla rodzin – oferują intensywne kolory, technologię Dual LED i rozmiary od 43″ do 85″. Dla tych, którzy szukają czegoś prostszego, ale wciąż efektownego, Samsung przygotował linię Crystal UHD – idealną do mniejszych pomieszczeń i bardziej budżetowych aranżacji. Model U8000F wyposażono w procesor Crystal 4K i szeroką paletę przekątnych – od 43″ po aż 98″.

Kultowy The Frame doczekał się nowej, bardziej zaawansowanej wersji – The Frame Pro. Dzięki bezprzewodowemu One Connect zyskujemy swobodę instalacji, a funkcja Art Home umożliwia wyświetlanie wyselekcjonowanych dzieł sztuki na ekranie. W sklepie Art Store znajdziemy już niemal 3 000 dzieł z 70 muzeów i galerii z całego świata.

Wszystkie modele pracują na systemie Tizen z rozbudowanym ekosystemem aplikacji i wsparciem dla SmartThings. Telewizory są kompatybilne z ponad 300 markami urządzeń smart home i chronione przez platformę Samsung Knox, która zabezpiecza dane użytkownika na poziomie systemowym.

Samsung nie tylko prezentuje nowoczesne technologie, ale też dba o jakość i ekologię. W tym roku firma uzyskała m.in. certyfikat Real Quantum Dot Display (TÜV Rheinland), potwierdzenie braku kadmu (SGS) oraz certyfikat Pantone Validated – gwarantujący realistyczne odwzorowanie 2140 kolorów i 110 odcieni skóry.

Samsung pokazuje, że przyszłość telewizji to nie tylko wyższa rozdzielczość, ale przede wszystkim inteligencja, personalizacja i wygoda. Od topowych modeli Neo QLED 8K, przez OLED i lifestyle’owe The Frame, aż po przystępne Crystal UHD – oferta na 2025 rok została zaprojektowana tak, by sprostać wymaganiom każdego wnętrza i stylu życia.