TP-Link Archer AX12 – nowy, atrakcyjnie wyceniony router Wi-Fi 6

TP-Link Archer AX12 to router w najnowszym standardzie W-iFi 6. Szczególnie polecany jest wymagającym użytkownikom, którzy potrzebują stabilnych i szybkich połączeń. Atrakcyjna cena jest jego kolejnym atutem.

Archer AX12 zapewni stabilne połączenie internetowe dla wielu domowych urządzeń jednocześnie. Dzięki implementacji standardu Wi-Fi 6 z obsługą wielu technologii wspomagających pracę Wi-Fi, takich jak OFDMA, Beamforming, Smart Connect czy Airtime Fairness sieć bezprzewodowa działa stabilnie i wydajnie.

Router oferuje użytkownikom do 1 501 Mb/s łącznej przepustowości w dwóch pasmach transmisji Wi-Fi: do 1 201 Mb/s w paśmie 5 GHz i do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Za zasięg urządzenia odpowiadają cztery anteny o wysokim zysku wspierane m.in. przez technologię kształtowania wiązki czyli Beamforming. Urządzenie umożliwia również zbudowanie wydajnej sieci kablowej, ponieważ wyposażono je także w gigabitowy port WAN oraz trzy gigabitowe porty LAN. Dodatkowo Archera AX12 można używać jako Access Pointu Wi-Fi.

Najnowszy router od TP-Link wyposażony został w liczne technologie poprawiające wydajność Wi-Fi, m.in. OFDMA, która umożliwia transmisję dużej ilości pakietów danych do wielu urządzeń jednocześnie zwiększającą prędkość sieci. Kolejne udogodnienie to funkcja Smart Connect. Dzięki niej użytkownik widzi tylko jedną nazwę sieci (SSID), a router sam decyduje, czy w danym momencie wykorzysta pasmo 2,4 GHz czy 5 GHz. Za optymalizację wydajności W-iFi odpowiada funkcja Airtime Fairness. Jej działanie polega na promowaniu wydajniejszych użytkowników bezprzewodowych, którzy są w stanie przesłać większą ilość danych w żądanym przedziale czasu. To dlatego starsze urządzenia połączone z routerami nie powodują zmniejszenia prędkości sieci. Dodatkowo technologia Target Wake Time redukuje zużycie energii podłączonych urządzeń i wydłuża ich czas pracy na baterii.

Szyfrowanie WPA3 zapewnia większe bezpieczeństwo sieci domowej dzięki wzmocnionej ochronie przed atakami „brute force” oraz trudniejszemu do złamania kluczowi szyfrowania haseł WFi.

Konfiguracja oraz obsługa routera Archer AX12 są niezwykle intuicyjne. Wystarczy skorzystać z dostępnej zarówno na urządzenia z systemem Android, jak i z iOS oraz prostej w obsłudze aplikacji Tether lub klasycznego interfejsu przeglądarkowego.

Sugerowana cena urządzenia to ok. 229 PLN. Urządzenie ma 3-letnią gwarancję producenta.