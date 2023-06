Forty Licks The Rolling Stones nareszcie w wersji cyfrowej

Kompilacja Forty Licks oryginalnie ukazała się w 2002 roku z okazji jubileuszu 40-lecia The Rolling Stones. Kultowe wydawnictwo w tym roku po raz pierwszy zagości w serwisach cyfrowych – wydarzy się to już 26 lipca. Dwa dni później do sprzedaży trafi limitowany boks z czterema winylami, ukaże się także wersja cyforwa w najwyższej jakości Dolby Atmos.

Forty Licks zebrał trzy tuziny największych przebojów The Rolling Stones oraz zawierał cztery premierowe utwory. Dał także początek ogromnej trasie koncertowej Licks Tour. Światowe widowisko trwało 14 miesięcy i objęło 117 koncertów, stając się drugą najbardziej dochodową trasą koncertową w ówczesnej historii.

2,5-godzinna kolekcja zawiera 20 singli z amerykańskiej pierwszej dziesiątki, z czego 13 z nich znalazło się w pierwszej piątce, a 7 dotarło do 1. miejsca (Satisfaction, Miss You, Brown Sugar, Paint It, Black, Honky Tonk Women, Get Off Of My Cloud i Angie). Podobne statystyki pochodzą z UK – 20 piosenek z Forty Licks zasiadło w Top 10, z czego 16 w pierwszej piątce i 7 na szycie listy (The Last Time, Jumpin’ Jack Flash, It’s All Over Now, a także Satisfaction, Get Off My Cloud, Paint It, Black i Honkey Tonk Women).

Pierwsze wydanie albumu sprzedało się w 7 mln egzemplarzy na całym świecie. Od tamtej pory Forty Licks uznawany jest za antologię kariery zespołu. Była to pierwsza kolekcja, która zgromadziła przełomowe nagrania ze wszystkich punktów ich dyskografii – od początków w Decca UK/London US (ABKCO Records), aż po założenie własnej wytwórni Rolling Stones Records.