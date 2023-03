Tommy Hilfiger przedstawia: współpraca Tommy Jeans z marką Aries

Tommy Hilfiger ma przedstawił najnowszą współpracę TOMMY JEANS z londyńską marką luksusowego streetwearu Aries. Wspólna kolekcja marek opiera się na grze proporcji i uniwersalnych sylwetkach. Podkreślone ręcznie wykonanymi przez Aries elementami, unikalne projekty pozwolą na nowo odkryć klasyczne motywy stylu Tommy’ego.

35-częściowa kolekcja Tommy X Aries składa się z ubrań męskich, damskich i obuwia, zainspirowanych archiwami TOMMY JEANS i wzbogaconych charakterystycznymi motywami marki Aries. W projektach zastosowano jeans, przeskalowane proporcje i warstwy, które wnoszą do nowoczesnego stylu preppy akcent luksusowego streetwearu. Główne elementy kolekcji to sukienka z żakardową logowaną taśmą, komplet czarnej kurtki typu trucker i spodni, jeansowa kurtka w odcieniu indygo i luźne, dwukolorowe spodnie z denimu pokrytego sitodrukiem.

Wspierając wizję zrównoważonego rozwoju marki TOMMY HILFIGER – i mody, która nic nie marnuje i jest otwarta na wszystkich – wybrane elementy kolekcji tworzą serię Tommy x Aries: Remade. To limitowana edycja unikalnych, jedynych w swoim rodzaju projektów, ręcznie wykonanych przez Aries z istniejących już ubrań: odpadów pokonsumpcyjnych i fabrycznych nadwyżek. Wśród unikatów dla kobiet znalazły się między innymi: gorsety z flagi Tommy’ego i odzyskanego denimu, wycinane T-shirty w stylu vintage, czy asymetryczna sukienka, uszyta z trzech koszul. Projekty dla mężczyzn wykorzystują przerobione firmowe flagi Tommy’ego i elementy graffiti na koszulkach i bluzach vintage.

Aby zapewnić maksymalny efekt, kampania wspólnej kolekcji kładzie nacisk na design i konstrukcję poszczególnych produktów. Autentyczna, surowa estetyka marki jest przedstawiona z buntowniczą, porywającą energią. Twórczy motyw „hakowania” mody ożywa dzięki artystycznej oprawie każdego kadru. Wykorzystane naszywki, taśmy i grafiki – elementy każdego z projektów – wzbogacającą wizję kampanii.

Fotograf Angelo Pennetta wniósł do tej współpracy swój unikalny punkt widzenia i starannie opracował kampanię jako portfolio intrygujących zdjęć. Kampanię dopełni film autorstwa założycielki i dyrektorki kreatywnej marki Aries – Sofii Prantery.

Kolekcja będzie miała premierę w Londynie, gdzie nowe technologie będą „hakować” miasto. Plakaty i tablice z oznaczeniami ulic – po zeskanowaniu przez smartfon – będą kierować przechodniów do pobliskiego sklepu. Na miejscu goście będą mogli zapoznać się z kolekcją w wirtualnej przymierzalni w technologii AR.

Aries to marka luksusowego streetwearu, projektowanego w Londynie i produkowanego we Włoszech. Stworzona przez Sofię Pranterę, narodziła się z jej nieustającej miłości do kultury trash, niszowej sztuki, grafiki i ilustracji. Aries odzwierciedla korzenie Sofii, wywodzące się z londyńskiej szkoły mody Central Saint Martin’s, a także jej pieczołowite podejście do konstrukcji, farbowania i zdobienia ubrań.

Kolekcja będzie dostępna od 31 marca 2023 r. w wybranych sklepach Tommy Jeans i u wybranych partnerów, na stronie tommy.com oraz w sklepie Aries w Londynie.