Rusza Wiosenna Wyprzedaż w PlayStation Store

Firma Sony zaprezentowała tytuły, które właśnie dołączyły do Wiosennej Wyprzedaży w PlayStation Store.

Wiosna to idealny czas na podejmowanie nowych wyzwań, dlatego zachęcamy do wejścia w nowy sezon rozgrywek koszykarskich, poznania losów Joela oraz Ellie i zmierzenia się ze złem czyhającym w przestrzeni kosmicznej. Wiosenna Wyprzedaż potrwa od 29 marca do 12 kwietnia.

Wyprzedaż, która właśnie wystartowała obejmuje rabaty nawet do 75%. Lista tytułów objętych promocją prezentuje się następująco:

Dead Space: Cyfrowa Edycja Specjalna: 311,20 PLN zamiast 389,00 PLN – 20% zniżki

Destiny II: Upadek Światła na PS4 i PS5: 143,73 PLN zamiast 219 PLN – 33% zniżki

The Last of Us Part I: 254,25 PLN zamiast 339 PLN – 25% zniżki

NBA 2K23 Michael Jordan Edition na PS4 i PS5: 173,53PLN zamiast 259 PLN – 33% zniżki

… i wiele innych.

Szczegóły dotyczące Wiosennej Wyprzedaży są dostępne w linku.