Amazon wprowadza możliwość personalizacji Alexy

Jednym z najważniejszych cech Alexy jest szeroki zakres umiejętności i możliwość integracji z wieloma urządzeniami smart home. Teraz stanie się ona jeszcze bardziej bliska domowi, a to za pomocą nowych narzędzi Alexa Skill Blueprints. Dzięki nim każdy będzie mógł zaprogramować nowe odpowiedzi i funkcje wirtualnej asystentki.

Personalizowane odpowiedzi Alexy mogą należeć do czterech kategorii: domowej, edukacyjnej, rozrywkowej oraz opowiadania historii. Aby je skonfigurować nie potrzeba żadnego doświadczenia w programowaniu, wystarczy otworzyć aplikację Alexa i wprowadzić zawartość do odpowiedniego szablonu. Cały proces zajmuje tylko kilka minut. Za pomocą personalizowanych umiejętności można przykładowo zaprogramować wirtualną asystentkę, aby opowiedziała dziecku bajkę na dobranoc, której bohaterem będzie ono samo. Ciekawa jest również funkcja „My Sitter”, w której można ustawić przypomnienia dla opiekunki do dziecka, oraz możliwość stworzenia własnych quizów i dowcipów.

Amazon oddał do dyspozycji użytkowników dwadzieścia wzorcowych umiejętności, z których każda może być modyfikowana i zapisywana dowolną ilość razy. Gotowe umiejętności przypisywane są do konta użytkownika i pojawią się na wszystkich zintegrowanych z nim urządzeniach z Alexą. Na razie funkcja wprowadzona została tylko w Stanach Zjednoczonych, ale wkrótce powinna się pojawić także na innych rynkach.