Insta360 Flow: sposób na profesjonalne filmy ze smartfonów

Mówi się, że najlepszy aparat to ten, który masz przy sobie — a dla większości ludzi oznacza to smartfona. Insta360 pokazało właśnie swój nowy produkt, Flow – najbardziej zaawansowany na świecie stabilizator obrazu ze smartfonów, posługujący się sztuczną inteligencją.

Automatyczne śledzenie umożliwia smartfonowi podążanie za tobą lub wybranym obiektem z niezrównaną precyzją, a 3-osiowa stabilizacja zapewnia niezwykle płynne zdjęcia. W połączeniu z wbudowanym stickiem do selfie, statywem i powerbankiem Flow ma wszystko, czego potrzebuje twórca, aby nagrywać profesjonalne treści.

„Dla naszego pierwszego gimbala do smartfona potrzebowaliśmy urządzenia, które wykracza poza podstawową funkcjonalność i oferuje zupełnie nowy sposób filmowania chwil na smartfonie. Oparte na naszej technologii sztucznej inteligencji, doskonalonych przez lata badaniach, Flow, stabilizuje i edytuje treści za ciebie” – powiedział JK Liu, założyciel Insta360.

Niezależnie od tego, czy biegniesz za swoim dzieckiem, czy sam szybko się poruszasz, mechaniczna stabilizacja Flow gwarantuje niezakłócone ujęcia w każdej sytuacji. Doskonale sprawdza się tam, gdzie często zawodzi elektroniczna stabilizacja smartfona, na przykład podczas filmowania w słabym świetle lub przy zbliżeniu. Stabilizacja Flow i wygodna konstrukcja oznaczają również, że twórcy nie są ograniczeni do prostego ustawiania urządzenia w pozycji stacjonarnej, aby śledzić siebie. Twórcy mogą zabrać Flow wszędzie tam, gdzie pojawi się ich inspiracja, i zawsze będą mieli pewność uzyskania idealnie stabilnych ujęć.

Konstrukcja gimbala Flow w połączeniu z wiodącą technologią śledzenia AI Insta360 Deep Track 3.0 umożliwia Flow śledzenie obiektów w czasie rzeczywistym, obracanie w celu śledzenia ruchu obiektu i automatyczne kadrowanie ujęć dla twórców. Niezrównana precyzja Deep Track 3.0 wynika z wielu unikalnych zalet technicznych. Urządzenie pozwala na ponowną identyfikację osoby, aby kontynuować śledzenie jej przez cały czas trwania nagrania, nawet jeśli jest ona przez jakiś czas zasłonięta lub gdy zmienia się kształt obserwowanego obiektu. Do tego dochodzi śledzenie z zoomem, w zwolnionym tempie, a nawet tryb na żywo do śledzenia podczas rozmów wideo lub transmisji na żywo w innej aplikacji, takiej jak FaceTime, Instagram i TikTok. Samodzielni twórcy mogą nawet ustawić statyw i sterować gestami, aby nakłonić Flow do rozpoczęcia śledzenia bez użycia rąk — nie trzeba kierować aparatu ani naciskać przycisku.

Stawiając na pierwszym miejscu przenośność i wszechstronność, Flow jest jedynym stabilizatorem smartfona, który zawiera wszystkie niezbędne narzędzia fotografowania twórcy w jednym urządzeniu do fotografowania w ruchu: stick wyciągający się do 215 mm, aby uzyskać lepsze autoportrety i kinowe ujęcia pod niskim kątem; statyw do uchwycenia kreatywnych ujęć i nagrywania filmów typu timelapse; powerbak o pojemności 2 900 mAh, który może nawet ładować smartfona podczas nagrywania; wbudowana stopka do podłączenia mikrofonu, aby uzyskać lepszy dźwięk .

Flow rozkłada się jednym ruchem. Po prostu podłącz telefon za pomocą magnetycznego łączenia telefonu, rozłóż gimbal i możesz rozpocząć fotografowanie. W przypadku iPhone’ów aplikacja Insta360 wykryje Flow po podłączeniu i wyśle powiadomienie, aby otworzyć aplikację Insta360 w celu nawiązania połączenia.

Nie wiesz, jak skomponować ujęcie? Wydaj polecenie głosowe, a Shot Genie zaleci techniki wykonywnia zdjęć w zależności od sceny. Dostępnych jest ponad 80 szablonów, od filmowania plaży po tętniące życiem sceny miejskie. Filmujesz sport? Sztuczna inteligencja może śledzić piłkę do koszykówki i obręcz. Dostępny jest również tryb panoramiczny w formacie siatki 360°, 240°, 180° lub 3×3. Flow to pierwszy stabilizator smartfona, który potrafi robić zdjęcia sferyczne. Do tego hiperpoklatkowy TimeShift, kultowy Dolly Zoom i wiele innych.

12-godzinna żywotność baterii Flow oznacza, że może działać przez cały dzień bez konieczności ładowania. Pod koniec dnia twórcy mogą użyć programu FlashCut do edycji klipów wideo w rytm muzyki, z płynnymi przejściami i efektami.

Insta360 Flow jest już dostępny w sprzedaży na www.insta360.com, Amazon oraz u wybranych sprzedawców detalicznych. Kosztuje ok. 600 PLN i występuje w dwóch kolorach: Summit White i Stone Grey.