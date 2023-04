P5 Series 2, X3 Series 2, X5 Series 2 – nowa, udoskonalona linia hi-endowych urządzeń Michi

Firma Rotel ogłosiła wprowadzenie na rynek trzech modeli sygnowanych jako Michi Series 2. Jest to nowa generacja cenionych na całym świecie audiofilskich komponentów Michi by Rotel, stworzonych z myślą o wykorzystaniu w zaawansowanych systemach stereo. Wśród nowości znalazły się: przedwzmacniacz P5 Series 2 oraz wzmacniacze zintegrowane X3 Series 2 i X5 Series 2.

Nowe modele wyróżniają się eleganckim i stylowym designem. We wszystkich trzech nowych urządzeniach Michi Series 2 zastosowano łącznie ponad 300 ulepszonych komponentów.

Wszystkie nowości zostały wyposażone w zaawansowane, 8-kanałowe przetworniki cyfrowo-analogowe firmy ESS Technology. Mamy tutaj na myśli 8-kanałowy DAC ESS Sabre ES98028PRO, który obsługuje przetwarzanie z częstotliwością próbkowania do 768 kHz i 32-bitową rozdzielczością. Co więcej, modele Michi Series 2 otrzymały certyfikat Roon Tested.

Obwody zasilania, a także ścieżki sygnałowe zostały przeprojektowane po to, aby zapewnić jeszcze lepszej jakości przetwarzanie sygnału audio – z większą precyzją i szczegółowością. Wprowadzone usprawnienia pozwoliły zredukować szum tła i zniekształcenia do absolutnego minimum.

Przedwzmacniacz Michi P5 Series 2

W nowej wersji przedwzmacniacza Michi P5 wykorzystano dwa 8-kanałowe przetworniki ESS Technology Sabre ES98028PRO, które pozwalają na wydobycie najdrobniejszych szczegółów z odtwarzanego dźwięku.

Urządzenie wyposażono w 3 wejścia cyfrowe optyczne, 3 wejścia koaksjalne i 4 wejścia analogowe audio (2x RCA). Przedwzmacniacz ma też zbalansowane wejście i wyjście XLR oraz wejście gramofonowe kompatybilne z wkładkami typu MM i MC. Dostępne jest również złącze PC-USB z obsługą takich formatów jak DSD/DoP 4X (11,2 MHz), PCM (32 bit/384 kHz) i MQA (24 bit/384 kHz). Model P5 Series 2 obsługuje ponadto łączność Bluetooth oraz kodeki aptX HD i AAC.

Wzmacniacz zintegrowany Michi X3 Series 2

Druga z nowości należących do Michi Series 2 to wzmacniacz zintegrowany, który jest następcą modelu Michi X3, wprowadzonego na rynek w 2020 roku. Nowa wersja ma ponad 90 usprawnień w porównaniu z pierwowzorem. Przełożyło się to także na poprawę precyzji przetwarzania. Pozwoliło uzyskać jeszcze bardziej szczegółowe brzmienie i niezwykle szeroką scenę dźwiękową.

Michi X3 Series 2 pracuje w klasie AB. Stylowa obudowa skrywa układ wzmocnienia o mocy 350 W na kanał (przy 4-omowym obciążeniu). Urządzenie umożliwia odtwarzanie dźwięku zarówno ze źródeł analogowych, jak i cyfrowych. Na tylnym panelu Michi X3 Series 2 znajdziemy 3 cyfrowe koaksjalne, 3 cyfrowe optyczne i 3 analogowe (2x RCA) wejścia audio. Jest też zbalansowane wejście XLR oraz wejście gramofonowe kompatybilne z wkładkami typu MM. Wzmacniacz ma ponadto port PC-USB i zintegrowany moduł Bluetooth ze wsparciem dla kodeków aptX HD i AAC.

Wzmacniacz zintegrowany Michi X5 Series 2

X5 Series 2 to większy z dwóch wzmacniaczy zintegrowanych należących do nowej generacji modeli Michi by Rotel. Jest to potężna, ważąca blisko 44 kg konstrukcja zapewniająca 600 W mocy wyjściowej (przy 4-omowym obciążeniu). Podobnie jak model X3 Series 2, także to urządzenie pracuje w klasie AB. Za zasilanie odpowiadają dwa ponadwymiarowe, ekranowane, niskoszumowe transformatory toroidalne własnej produkcji.

W nowej generacji modelu X5 wprowadzono ponad 95 usprawnień. Wpłynęło to na poprawę jakości dźwięku, który przetwarzany jest z niezwykłą dokładnością. Dzięki różnorodnym wejściom audio Michi X5 Series 2 obsługuje rozmaite źródła dźwięku. Urządzenie wyposażono w 3 cyfrowe optyczne, 3 cyfrowe koaksjalne i 4 analogowe wejścia audio. Model ten ma ponadto zbalansowane wejście XLR oraz wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy kompatybilny zarówno z wkładkami typu MM, jak i MC. Podobnie jak w modelu X3 Series 2, tutaj również nie zabrakło modułu Bluetooth i złącza PC-USB.

Modele Michi Series 2 będą dostępne w sprzedaży już pod koniec kwietnia 2023 r.