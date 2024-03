Hi-endowy przedwzmacniacz Classé Delta PRE Mk II teraz z HEOS Built-in

Classé przedstawiło najnowszy dodatek do swojego portfolio – przedwzmacniacz Delta PRE Mk II. Bazując na sprawdzonej platformie swojego wysoko cenionego (i wycenionego) poprzednika, Delta PRE Mk II wprowadza całkowicie nowe i gruntownie zmodernizowane sekcje cyfrowe, charakteryzujące się niezauważalnym poziomem zniekształceń i prawdziwie światowej klasy wydajnością. Zdolny do obsługi cyfrowego dźwięku o wysokiej rozdzielczości w wielu różnych formatach i z wielu różnych źródeł cyfrowych – zarówno podłączonych przewodowo, jak i przesyłanych strumieniowo – co oznacza, że Delta PRE Mk II jest teraz jednym z najbardziej wszechstronnych i wydajnych przedwzmacniaczy w swojej klasie z obsługą cyfrową.

Najbardziej znaczącym dodatkiem do nowego PRE Mk II jest implementacja HEOS, platformy streamingowej i multiroom, wykorzystywanej również przez komponenty Denon i Marantz. Oznacza to, że Delta PRE Mk II może strumieniować muzykę z Amazon Music, TIDAL HiFi Plus, Deezer, Pandora i wielu innych serwisów. Kompatybilność DLNA i Roon Ready zapewnia Classé taką samą elastyczność podczas odtwarzania strumieniowego z dysku NAS, podczas gdy gniazda USB-A na panelu przednim i USB-B na panelu tylnym mogą być używane do podłączenia lokalnych źródeł muzyki. Oczywiście Delta PRE Mk II obsługuje wszystkie popularne formaty audiofilskie, w tym WAV, AIFF, ALAC, FLAC, DSD, a nawet MQA.

Codzienne i okazjonalne słuchanie muzyki jest również łatwo dostępne dzięki kompatybilności z AirPlay 2 i Spotify Connect. Oczywiście, żadna z tych dodatkowych funkcji nie ogranicza w żaden sposób wyjątkowej gamy wejść, zarówno analogowych, jak i cyfrowych, które zostały zapewnione w ramach konstrukcji Delta PRE Mk II. Użytkownicy telewizorów mogą nawet zdecydować się na opcjonalny moduł HDMI kompatybilny z 4K za dodatkową opłatą, dzięki czemu referencyjna jakość dźwięku Hi-Fi stanie się centralnym elementem Twojego salonu.

Właściciele przedwzmacniaczy Delta PRE starszej generacji mogą również skorzystać z ulepszeń wydajności dostępnych w nowym PRE Mk II poprzez modernizację istniejącego PRE do specyfikacji Mk II. Dostępny oddzielnie zestaw modernizacyjny (8 999 PLN) może zostać zamontowany przez certyfikowane centra serwisowe Classé na całym świecie. To zaangażowanie w ciągłe doskonalenie produktów jest tylko jednym z wielu powodów, dla których Classé jest jedną z najbardziej zaufanych marek w branży high-end audio.

Poznaj jakość dźwięku oraz funkcjonalną wszechstronność nowego Delta PRE Mk II, dostępnego w sprzedaży od 13 marca u wybranych dealerów w cenie 52 999 PLN.