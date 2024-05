Thule Outset – innowacyjny namiot montowany na haku auta

Namiot Thule Outset to najnowszy produkt dodany do portfolio outdoorowych rozwiązań Thule. To pierwszy na rynku namiot, który można łatwo i szybko zamontować bezpośrednio na haku auta – dzięki czemu możemy ruszyć na wyprawę spontanicznie, w dowolnym momencie. Nowość, która została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu maksymalnego komfortu podczas wyjazdu, uzupełnia ofertę produktów Thule montowanych z tyłu auta.

Zamontowanie namiotu na haku jest łatwe i może to zrobić jedna osoba. Wystarczy podjechać do samochodu (namiot ma kółka ułatwiające transport), umieścić go na haku, a następnie zablokować w miejscu dociągając dźwignię. Po dojechaniu do celu podróży możemy błyskawicznie rozłożyć namiot (w ciągu kilku minut), a jeśli później uznamy, że chcemy na chwilę opuścić miejsce postoju, Thule Outset można łatwo odczepić od auta (rozłożony namiot zostaje wtedy w obozie, a autem można udać się na wycieczkę).

Namiot ma duże wejście i panoramiczne okna, pozwalające cieszyć się krajobrazem, a także przestronne wnętrze, w którym można wygodnie spędzać czas i spać. Trwała konstrukcja i materiały zapewniają odporność na trudne warunki pogodowe, a miękki, pluszowy materac – komfortowe spanie.

Thule Outset został starannie przetestowany w centrum testowym Thule – sprawdzano go pod kątem odporności na deszcz oraz wiatr, a także pod kątem kolizji (by upewnić się, że jest bezpieczny także podczas transportowania na miejsce wypoczynku).

Konstrukcja namiotu sprawia, że nie stoi on bezpośrednio na ziemi – dzięki czemu użytkownicy nie muszą martwić się niewygodami wynikającymi z nierównego podłoża, błota, insektów itp. Podłoga namiotu znajduje się na podobnej wysokości jak domowe łóżko – co sprawia, że każdemu łatwo jest do niego wejść i wyjść.

Nowy namiot jest kolejnym już zaprezentowanym w ciągu ostatnich dwóch lat produktem Thule przeznaczonym do montażu na tyle auta. Ta lokalizacja sprawia, że ma on minimalny wpływ na zużycie paliwa/energii samochodu, jednocześnie pozostawiając wolny dach na inny sprzęt sportowy.

W Thule wzornictwo produktowe to nie tylko kwestia estetyczna – to tworzenie produktów, które są jednocześnie trwałe, praktyczne i niezawodne. Wzornictwo Thule wykorzystuje wyraźne formy i przejścia – nowy namiot, z wyraźnie zarysowanymi liniami i zdecydowanymi kształtami, jest tego świetnym przykładem.

Thule Outset pojawi się w sprzedaży w Europie w maju, w cenie 18 999 PLN.