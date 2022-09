TEST: vivo V23 5G

vivo V23 5G to telefon, który startuje w rywalizacji w bardzo trudnym segmencie, wypełnionym wieloma alternatywami. Czy będzie miał znaczący wpływ na rynku?

Design to jeden z najmocniejszych filarów, na których stoi vivo V23. Urządzenie ma szklany tył z aluminiową ramą o płaskich bokach, co sprawia wrażenie jakości flagowca. Przyciski głośności i zasilania po prawej stronie dają dobrą informację zwrotną, a ogólna wygoda chwytu jest bardzo dobra.

Wariant czarny ma po wystawieniu na światło słoneczne brokatowy połysk, podczas gdy złoty zmienia pod wpływem oświetlenia swoją barwę. Na dole obudowy znajduje się pojedynczy głośnik, który brzmi rozczarowująco przy pełnej głośności. Podobnie grzechoczący silnik wibracyjny, który jest przeciwieństwem tego, jak dobrze wygląda konstrukcja. Pod tym względem pasuje on bardziej do smartfonów budżetowych. Z tyłu znajduje się potrójny system kamer na ergonomicznej wysepce i lampa błyskowa.

vivo V23 ma 6,44-calowy wyświetlacz AMOLED FHD+ z częstotliwością odświeżania 90 Hz, który obsługuje rozdzielczość 2400×1080 pikseli. vivo poszło w stronę wykorzystania notcha, prawdopodobnie dlatego, bo urządzenie ma podwójną konfigurację aparatu do selfie. Dwa otwory w wyświetlaczu wyglądałyby moim zdaniem bardziej nieestetycznie. Wyświetlacz jest bardzo jasny, choć w słoneczny dzień towarzyszą mu typowe dla tego typu ekranów odblaski. Odwzorowanie kolorów jest ładne, a grafiki wyglądają ostro i przyjemnie dla oka.

vivo V23 5G ma pod maską Dimensity 920 SoC, 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB pojemności. W codziennym użytkowaniu wydajność była więcej niż przyzwoita, a każda aplikacja otwierała się natychmiast i była przechowywana w pamięci przez system operacyjny tak długo, jak to możliwe. Podczas przełączania się między aplikacjami, nie napotkaliśmy żadnych opóźnień. Gorzej było z graniem. W rozgrywkach w Call Of Duty Mobile zauważalne były spadki liczby klatek. Gry takie jak RL Sideswipe działały dobrze, ale czułem, że reakcja na dotyk mogłaby być lepsza. Gracze powinni zdecydować się na inny model, np. realme GT Neo 3T.

V23 5G od vivo działa na FunTouch OS 12 opartym na Androidzie 12. Wbrew nazwie nie jest to szczególnie rozrywkowa platforma i dość szybko nuży, ale trzeba przyznać, że nakładka jest estetyczna i nie razi oczu.

Smartfon jest wspierany przez baterię 4 200 mAh, która obsługuje szybkie ładowanie 44 W. Przy odrobinie grania i stałej częstotliwości odświeżania 90 Hz, przeglądaniu internetu, oglądaniu filmów i czatowaniu, vivo V23 5G wytrzymał ponad dzień bez konieczności ładowania. W tej kategorii deklasuje chociażby OnePlus Norda 2.

vivo V23 5G ma aparat tylny 64 Mp z autofocusem oraz szerokokątny 8 Mp i makro 2 Mp. Z przodu zaś znajduje się konfiguracja ze wspomnianymi dwoma aparatami, 50 Mp z autofocusem do selfie i 8 Mp szerokokątnym, np. do grupowych selfie czy po prostu z szerszą perspektywą. 64-megapikselowy aparat robi naprawdę dobre zdjęcia w bezpośrednim świetle słonecznym, a także w świetle sztucznym. Pstrykane na zewnątrz ujęcia są pełne szczegółów i naturalnie wyglądających kolorów z przyzwoitą dynamiką i ostrością. Detale pozostają nienaruszone, nawet w zbliżeniu. Problemy miałem tylko z zachowaniem ekspozycji. Zdjęcia w sztucznym oświetleniu były również szczegółowe, z żywymi kolorami i wysoką jasnością. Zdjęcia zrobione szerokokątnym obiektywem miały inne kolory niż te głównym sensorem. Ekspozycja była niespójna, a próbki niezbyt ostre. HDR jest nieco przesadzony w tych ujęciach, co wywołuje efekt białego konturu wokół obiektów. Podobny pojawia się przy robieniu selfie, mając za sobą jasne tło. Odcień skóry został dokładnie uchwycony za pomocą głównego aparatu, ale przy szerokim kącie zmienił się na cieplejszy. Portrety z tylnego aparatu wypadły znakomicie, czy to pod względem ostrości czy kolorów. Otrzymaliśmy naturalne kolory bez żadnych szumów na obrazie. Jeśli chodzi o zdjęcia wykonane w słabym oświetleniu, szczegóły i ostrość są nad wyraz wysokie. Gorzej robi się w nocy, gdy na fotkach widać niewiele szczegółów. Na plus należy zaliczyć zachowanie naturalnej kolorystyki. Krótko mówiąc, to dobre aparaty w smartfonie w tym segmencie. Tak, istnieją drobne problemy z przetwarzaniem obrazu, ale są to software’owe niuanse, które da się złagodzić.

vivo V23 to udany smartfon za cenę, za jaką jest oferowany. Choć są modele, które mają lepszą wydajność w grach, haptykę i dźwięk, tutaj design, wydajność w codziennym działaniu i aparaty sprawiają, że będzie to dobry wybór dla większości użytkowników.

Specyfikacja